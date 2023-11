Polyplastics ve un gran potencial para POM y PP en sistemas de gestión térmica para vehículos eléctricos

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 8 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Polyplastics Group, un proveedor líder mundial de termoplásticos de ingeniería, ha introducido un enfoque que consiste en utilizar sus productos plásticos menos resistentes al calor para componentes de refrigeración de vehículos eléctricos. Polyplastics ve un gran potencial para los plásticos menos resistentes al calor, como el polioximetileno (POM) y el polipropileno (PP), para la producción de componentes de refrigeración de vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre el enfoque Polyplastics para componentes de refrigeración de vehículos eléctricos, visite: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/24.html

Imagen:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202310271868/_prw_PI1fl_4KdW4E2e.png

A medida que la industria automotriz pasa de los vehículos tradicionales con motor de combustión a los vehículos eléctricos de batería (BEV), los fabricantes de equipos originales y los fabricantes de piezas están reinventando los tipos de materiales que pueden satisfacer las necesidades de gestión térmica de los vehículos eléctricos. Polyplastics cree que los plásticos menos resistentes al calor, como POM y PP, tienen un potencial significativo para la fabricación de componentes de refrigeración para vehículos eléctricos.

El refrigerante en los motores de combustión normalmente se mantiene a una temperatura de 70-100º C, pero puede subir a 120º C o más si el motor se sobrecalienta. Por ello, en los componentes y tuberías de refrigeración se utilizan metales o plásticos altamente resistentes al calor, como el sulfuro de polifenileno (PPS). En comparación, los vehículos eléctricos requieren una temperatura del refrigerante de larga duración (LLC) de 100º C o menos. Esto permite el uso de materiales menos resistentes al calor para componentes específicos de BEV.

Cuando la temperatura de una LLC es de 100 C o menos, se pueden usar plásticos de ingeniería de uso general como POM o PP en lugar de metales o plásticos de ingeniería de alto rendimiento. En el caso del PP, Polyplastics ve potencial para que el PP-LGF (fibra de vidrio larga) en lugar de la fibra de vidrio corta aumente la resistencia, la precisión dimensional y el rendimiento general. También ofrece DURACON (R) bG-POM elaborado con biomasa como una opción ecológica.

Reemplazar plásticos altamente resistentes al calor como el PPS por POM y PP no solo reduce los costes de materiales, sino que también ayuda a reducir el CO2 al reducir la huella de carbono de los materiales y el consumo de energía durante el moldeo.

*DURACON (R) es una marca comercial de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

