El pool ignora a la geopolítica: los precios de verano e invierno se mantendrán alrededor de los 100 €/MWh

El pool ignora a la geopolítica: los precios de verano e invierno se mantendrán alrededor de los 100 euros/MWh - Tempos Energía

(Información remitida por la empresa firmante)

Los precios eléctricos se disparan a pesar de que el gas se hunde tras el memorando de entendimiento firmado por Trump. El precio de la factura del verano está cerrado, cerca de los 100 euros/MWh y, evidencia que el acuerdo de paz llega tarde

Los precios del invierno amenazan por encima del precio del verano a consecuencia de unos almacenamientos europeos en mínimos, Asia presionando por el gas y Qatar aún dañado

El escenario más probable para el Brent apuntaría a los 72 y 85 dólares el barril, pero aún sin regresar a su zona de confort y pendientes del Líbano

Sevilla, 23 de junio de 2026.- La curva eléctrica vuelve a marcar máximos absolutos: en verano, alcanzando los 89,40 euros el megavatio hora, mientras que el precio del invierno se sitúa ya en los 94 euros, pese a que el gas ha sufrido su mayor corrección en seis meses tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Para Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos, “mientras el gas se precipita por la retirada de la prima de guerra, la electricidad del verano e invierno sigue mirando un balance que el memorando no toca”.

Según el informe del experto, “el verano ya está sentenciado a consecuencia del calendario y, aunque la paz fuese sólida y duradera, no puede bajar el termómetro que decide los precios de estos meses”, apunta el CEO de Tempos Energía. Además, el calor castiga tanto a Asia como a Europa, que compiten por el escaso gas “cuando más se necesita”. China ha disparado las compras de gas por barco hasta las 178.000 toneladas diarias.

Desde la consultora insisten en que, aunque el estrecho de Ormuz fluyera mañana mismo, “no lo haría a pleno rendimiento, como mucho se recuperaría al 80 por ciento”. Desde el último informe de Aceituno, el verano se resuelve alrededor de los 100 euros megavatio hora, el mismo nivel que hace tres años. El experto en compra de energía advierte que “pese a la corrección reciente, el gas no está barato, sigue por encima de los 40”. La previsión para el tercer trimestre es firme “este verano costará un 50 por ciento más que el pasado “.

El invierno más caro de los últimos tres años

El invierno llega con los “depósitos medio vacíos y sin que nadie quiera llenarlos”. Los almacenamientos europeos de gas están al 45,6 por ciento de capacidad frente al 54,4 por ciento de hace un año; catorce puntos por debajo de la media de la última década. Aceituno subraya que “sin un diferencial favorable entre el gas de verano y el de invierno, no hay incentivo económico para llenar los depósitos”. A ello se le suma la competencia de Asia, “mientras el precio asiático pague más que el europeo, Europa tendrá que cotizar por encima para atraer buques que necesita antes del frío”.

Ante esta situación, el invierno puede entrar en shock y “hablamos de un invierno por encima de los 100 euros megavatio la hora, el más caro de los últimos tres años, con precios hasta 1,5 veces por encima del anterior invierno”, explica Aceituno. Solo con una larga lista de condicionantes el invierno puede obtener mejores precios eléctricos y aún así, “no nos devuelve un invierno barato”, sentencia Aceituno. Con la consolidación de la paz más allá de los 60 días, Ormuz funcionando a pleno rendimiento, sin incorporar nuevas tasas, recuperando Qatar para que el diferencial de los precios de gas entre verano e invierno activen los depósitos, se puede plantear “en el mejor de los casos, un invierno en los 70-75 euros el megavatio hora”.

Los futuros no atienden al hundimiento del gas

En cuanto a los futuros eléctricos, los contratos anuales más lejanos “han dejado de escuchar al gas por completo”. Mientras el gas se desploma registrando su mayor caída en seis meses pasando de los 50 euros a hundirse por debajo de los 41 euros, la electricidad del verano sube por motivos físicos. El calor hace que se dispare la demanda de refrigeración y reduce la capacidad de las centrales nucleares de Francia, obligando a usar más gas que fija el precio en las horas punta.

El último trimestre del año presenta “el producto más caro de toda la curva y el que mejor resume la fractura con un gas que se desploma, con un invierno que no escucha, alcanzando el techo histórico en los 94 euros el megavatio hora”. Según las previsiones de los futuros, el primer trimestre del 2027 daría como resultado “el invierno más duro que corrige cinco veces menos que el gas y avisa que no será barato”. Es el punto de máxima tensión de la curva cerrando en los 71,95 euros el megavatio la hora.

La ola de calor desactiva la tecnología verde más equilibrante

Durante el mes de junio, el precio del pool eléctrico registró un cambio de tendencia a partir del 13 de junio. Durante la primera parte del mes, los precios registraron descuentos alcanzando el precio más bajo con 29,55 euros el megavatio hora. El máximo registrado ha sido de 98,31 euros el megavatio hora tan solo cuatro días después. Según el experto, la clave está en la caída de la producción de energía eólica. Con la subida de las temperaturas, el aire ha ido perdiendo densidad y ha dejado de actuar con fuerza. Según Aceituno “una ola de calor no solo dispara la demanda, sino que desactiva la tecnología verde más equilibrante”: La energía solar no ha logrado compensar la falta de viento en las horas nocturnas y los ciclos combinados han entrado con fuerza encareciendo el mercado, haciendo que la media del mes se sitúe en los 61,80 euros el megavatio hora.

La demanda de Asia y los conflictos en Oriente Medio determinarán el precio del Brent

Con el acuerdo ya firmado, la pregunta que se hacen los expertos es cuánto tiempo pasará hasta que la confianza y la normalidad regresen al Brent. En Tempos Energía valoran tres escenarios posibles para el crudo.

El primero de ellos representa a una normalidad media del gas y en donde el precio del barril de brent puede estar entre los 72 y 85 dólares. Para el CEO de Tempos Energía, este escenario “es el más probable” y corresponde a una normalización a medio camino. Según Aceituno “el petróleo embalsado saldría y presionará los precios a la baja, aunque el miedo no se disipa por completo ya que el conflicto del Líbano sigue ahí, y las minas tardarán semanas en despejarse. El mercado no regresaría a su zona de confort de manera previa a la guerra.

El escenario alcista presentaría al Brent entre los 95 y 115 dólares. Esta posibilidad podría ser consecuencia de la ruptura de la tregua y la decisión de Irán manteniendo Ormuz cerrado tras posibles bombardeos al sur del Líbano por parte de Israel. La financiera estadounidense Morgan Stanley expone la fragilidad del mercado y apunta a que “en septiembre solo habrá vuelto la mitad del petróleo perdido”.

El escenario bajista puede hacer retroceder al precio entre los 60 y 72 dólares el barril si es que la oferta embalsada se libera de golpe y la demanda lo absorbe. La clave de este escenario sería China manteniendo sus importaciones en 7,8 millones de barriles diarios mientras que sus refinerías operan con pérdidas y rechazan el crudo iraní a pesar de los descuentos. “Si Pekín no activa sus compras al ritmo que el Golfo recupera la producción se adelantarán en el calendario hundiendo el precio hacia el precio más bajo del ejercicio”.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

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