Pool Tiger Europe apuesta por la sostenibilidad en la Fira de Barcelona con soluciones para agua y cultivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2025.- El uso sostenible del agua es una de las prioridades actuales en los sectores agrícola, ganadero y del bienestar. Frente a la necesidad de reducir el impacto de los tratamientos químicos y mejorar el rendimiento de los recursos hídricos, Pool Tiger Europe presentará en Piscinas & Wellness Barcelona, del 17 al 20 de noviembre, sus soluciones más innovadoras en purificación natural.

Durante el evento, la empresa exhibirá tanto su purificador de agua piscina natural, que permite disminuir hasta un 90 % el uso de cloro, como el nuevo Grow Tiger, un dispositivo diseñado para transformar el agua de riego en agua estructurada, más oxigenada y libre de residuos. Ambas propuestas destacan por su impacto positivo en el entorno, su enfoque sostenible y su capacidad de generar ahorro en químicos y una mejora en el crecimiento de las plantas.

Agricultura más eficiente con agua estructurada

Grow Tiger es un sistema basado en cavitación hidrodinámica que modifica la estructura molecular del agua sin añadir energía ni productos externos. Este dispositivo, con un caudal de 0,5 a 4 m/h, permite obtener agua más pura, con mejor capacidad de oxigenación y absorción, lo que repercute directamente en el desarrollo de raíces más sanas y cultivos más robustos. Está diseñado para aplicaciones en invernaderos, hidroponía, agricultura intensiva, jardines y riego localizado.

Entre sus beneficios, destaca la reducción en el uso de fertilizantes gracias a la mayor disponibilidad de nutrientes, la prevención de algas, biofilm y enfermedades en las redes de riego, y la optimización del uso del agua, al mejorar su penetración y retención en el suelo. Además, elimina incrustaciones calcáreas, reduce el mantenimiento de los sistemas y previene la salinización, disolviendo las sales acumuladas.

La versatilidad del dispositivo y sus resultados medibles lo convierten en una herramienta útil también en horticultura, floricultura, cannabis medicinal o cultivos comunitarios. En Tarragona, por ejemplo, la firma ha registrado un incremento del 22 % en la cosecha de tomates, mientras que en ensayos con bonsáis se ha observado un fortalecimiento de la estructura vegetal y mayor resistencia al calor extremo.

Beneficios comprobados en ganadería y presencia destacada en feria

La tecnología del Grow Tiger también ha sido aplicada con éxito en el ámbito ganadero. En este contexto, el agua estructurada contribuye a una mejor hidratación celular, una mayor asimilación de minerales y vitaminas, y al fortalecimiento del sistema inmunológico. Un caso destacado por la empresa en Perú demostró un salto de producción de huevos por gallina de 6–7 unidades diarias a 9–10 tras incorporar el dispositivo en la granja. En bovino, se han observado incrementos en la producción y calidad de la leche.

Durante los cuatro días de Piscinas & Wellness Barcelona, Pool Tiger Europe presentará estos avances desde su stand ante un público profesional e internacional. Se trata de una de las ferias sectoriales más importantes a nivel europeo, en la que el tratamiento del agua, la sostenibilidad y las soluciones ecológicas para piscinas y cultivos tendrán un protagonismo destacado. La participación de la marca refuerza su compromiso con la innovación aplicada a la gestión hídrica y su papel activo en el impulso de nuevas tecnologías respetuosas con el medio natural.

El purificador de agua piscina natural y el sistema Grow Tiger se consolidan así como dos alternativas eficaces para obtener resultados visibles con un menor impacto ambiental, demostrando que la naturaleza, con tecnología adecuada, puede trabajar a favor de la salud, la productividad y el equilibrio ecológico.

Contacto

Emisor: POOL TIGER EUROPE

Contacto: POOL TIGER EUROPE

Email de contacto: ventas@pooltigereurope.com