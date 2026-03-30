K-Pop Idol: del fenómeno global llegan las muñecas más deseadas

Muñecas K-pop idol - IMC Toys

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de marzo de 2026.-

IMC Toys Global traslada el universo del K-Pop a una colección de muñecas, en un momento en que el género está en plena tendencia y genera una altísima demanda, combinando moda, música y creatividad, y fomentando la expresión personal, la exploración artística y la inspiración en la cultura pop coreana. Se estima que el fandom global del K‑Pop supera los 200 millones de personas en todo el mundo

Hay fenómenos culturales que no solo se consumen, sino que se viven. El K-Pop es uno de ellos. Su estética, su energía y su capacidad para crear mundos propios han trascendido la música para instalarse en la moda, en el lenguaje visual y, cada vez más, en la forma en la que las nuevas generaciones imaginan y juegan.



En este contexto, la compañía IMC Toys Global anuncia el lanzamiento de K-Pop Idol, una nueva línea de muñecas que se inspira en el fenómeno global del K-pop y en la creciente influencia de la cultura pop coreana en todo el mundo.



Esta colección de 3 muñecas, Yuni, Nari y Mina, cada una con un estilo propio inspirado en la moda y la música del K-Pop, combina música, moda y creatividad en una propuesta que conecta las tendencias actuales con una generación cada vez más interesada en la expresión personal y el entretenimiento global.



Para acompañar el lanzamiento, IMC Toys Global ha desarrollado un spot que traslada el universo K-Pop Idol a un formato audiovisual, reforzando los valores de creatividad, música y expresión que definen la colección.



¿Qué es el K-Pop?

El K-Pop, abreviatura de pop coreano, es un fenómeno musical originado en Corea del Sur que combina distintos géneros como el pop, el hip-hop o la música electrónica, y que se caracteriza por sus elaboradas coreografías, una cuidada estética visual y una fuerte identidad de grupo.



En los últimos años, este movimiento ha transformado la industria musical y cultural a nivel global, con un fandom que supera los 200 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un referente no sólo sonoro, sino también estético. La moda, las coreografías, la identidad visual y el storytelling forman parte esencial de su propuesta, que ha trascendido fronteras y ha conectado especialmente con el público joven. En este contexto, K-Pop Idol nace como una propuesta que traslada estos valores al universo del juguete, incorporando elementos clave como el estilo, la actitud y la creatividad.



Colección K-Pop Idol

Lejos de plantearse como una simple colección de muñecas, K-Pop Idol funciona como un pequeño escenario en el que todo puede suceder. A través de personajes como Yuni, Nari y Mina, los niños no solo juegan, sino que construyen historias, imaginan actuaciones y experimentan con diferentes formas de expresarse.



A través de estos tres perfiles, la colección refleja la diversidad creativa y estética que define al K-Pop, donde cada integrante tiene una identidad propia pero forma parte de un todo cohesionado. Esta construcción de grupo es uno de los elementos diferenciales del fenómeno coreano, y uno de los aspectos que más conexión genera con el público.



Además, K-Pop Idol pone en valor la moda como un elemento central dentro del juego. La colección recoge influencias de las tendencias coreanas actuales, caracterizadas por la mezcla de estilos, el uso del color, la experimentación y la constante renovación. Este enfoque permite fomentar la creatividad y la exploración estética, alineándose con una generación que utiliza la moda como forma de expresión.



A esta propuesta se suman nuevos accesorios diseñados para ampliar la experiencia y la visibilidad de la línea, como micrófonos para recrear actuaciones, light sticks —un complemento imprescindible en los conciertos de K-Pop, símbolo de conexión entre fans y artistas y equiparable a los grandes momentos icónicos de la cultura pop— y taquillas donde guardar secretos y personalizar el universo de cada muñeca.



Con K-Pop Idol, IMC Toys Global ofrece una propuesta que va más allá del juguete tradicional, invitando a los niños y niñas a explorar su creatividad, experimentar con la moda y sumergirse en el fascinante mundo del K-Pop.







Contacto

Nombre contacto: Virginia Ayala

Descripción contacto: Gabinete de prensa de IMC Toys

Teléfono de contacto: 913022860



