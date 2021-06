Los populares programas infantiles de Moonbug Entertainment llegan a la BBC

Entre los programas que ya están disponibles se incluyen los éxitos mundiales CoComelon, Go Buster, Little Baby Bum y muchos más

LONDRES, 10 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Moonbug Entertainment Ltd., una de las compañías de medios digitales más grandes del mundo, ha dado a conocer hoy que sus programas infantiles divertidos, relacionados y enriquecedores ya están disponibles en la BBC. Todos los episodios disponibles de títulos de enorme popularidad, como son CoComelon, Digley and Dazey, Little Baby Bum, Go Buster y Playtime with Twinkle, ya pueden disfrutarlos las familias de todo Reino Unido en BBC iPlayer.

"Nuestra colaboración junto a la BBC supone la creación de la primera asociación con una emisora de servicio público. Se trata de un sello de calidad real para nuestros equipos creativos", explicó Nicolas Eglau, director general para EMEA y APAC de Moonbug. "La BBC es conocida en todo el mundo gracias a su programación para niños en edad preescolar de gran valor, y Moonbug se emociona al poder crear una sociedad junto a una organización tan prestigiosa".

La programación de Moonbug muestra una temática universal con la que los niños pueden identificarse por medio de animaciones coloridas y narraciones convincentes. Ya sea comiendo verduras o preparándose para irse a la cama, la animación lúdica y las canciones pegadizas de Moonbug sirven como un apoyo de cara al desarrollo y al aprendizaje de los niños.

Acerca de Moonbug EntertainmentMoonbug Entertainment es una prestigiosa empresa dedicada al entretenimiento de nivel mundial que ofrece programación educativa para niños basada en valores. Su popular cartel para niños incluye las sensaciones globales CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO y muchos más que están disponibles en 27 idiomas.

En un plazo de solo dos años, se ha convertido en una potencia de programación para niños que cuenta con una biblioteca de más de 550 horas de contenido, distribuyéndose por medio de más de 100 plataformas a nivel mundial, entre las que se incluyen YouTube, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Sky, Tencent, Youku y Roku. En mayo de 2020, Tubular Labs nombró a Moonbug una de las principales empresas de entretenimiento digital para niños a nivel mundial según el número total de minutos visualizados en todo el mundo.

