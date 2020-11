Population Council y Duchesnay anuncian un nuevo acuerdo de licencia internacional para ANNOVERA®

NUEVA YORK y BLAINVILLE, QC, 30 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Population Council y Duchesnay anunciaron hoy un acuerdo de licencia exclusivo para hacer que ANNOVERA(®) (segesterona acetato y sistema vaginal de ethinyl estradiol) sea el primer y único anticonceptivo completo bajo el control de la mujer para proteger contra el embarazo no buscado durante un año, estando disponible en Canadá, Europa, Latinoamérica, Asia y otros territorios. Este acuerdo supone otro paso en lo que respecta a la elección de anticonceptivos, comodidad y control para las mujeres en todo el mundo.

ANNOVERA es el primero dentro de una nueva clase de anticonceptivos. Se trata de un anillo de silicona flexible blando reutilizable que combina una nueva progestina Nestorone® (acetato de segesterona) con un estrógeno de amplio uso (ethinyl estradiol), que la propia mujer puede insertar y sacar. ANNOVERA recibió la aprobación de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) en agosto de 2018, y ya está disponible para las mujeres de Estados Unidos.

"Una falta de anticonceptivos de larga duración y controlados por la mujer indica que hay muchas mujeres que desean evitar embarazos pero no utilizan, o que dejan de utilizar, anticonceptivos, lo que produce más embarazos no deseados y peores resultados de salud", explicó Jim Sailer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2994477-1&h=2964587397&u...], vicepresidente y director ejecutivo del Centro de Investigación Biomédica [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2994477-1&h=3267743244&u...] de Population Council. "Este acuerdo va a abrir nuevas oportunidades para llevar ANNOVERA a las mujeres en cuatro continentes, y es otro paso para asegurar que las mujeres de todo el mundo disponen de las elecciones anticonceptivas que se merecen".

ANNOVERA se desarrolló por medio de Population Council, y cuenta con el apoyo de importantes donantes públicos y privados en todo el mundo, incluyendo la United States Agency for International Development (USAID), la Contraceptive Clinical Trials Network del Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), la Bill & Melinda Gates Foundation, la Avis and Clifford Barrus Medical Foundation y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como parte del acuerdo, Duchesnay va a explorar las oportunidades para registrar ANNOVERA con las agencias normativas locales en estas regiones, invirtiendo en las actividades de investigación de Population Council para desarrollar nuevos productos anticonceptivos innovadores.

"Estamos muy emocionados de formar parte de los esfuerzos de Population Council para llevar nuevas opciones anticonceptivas importantes a las mujeres de todo el mundo. Como compañía comprometida con la mejora de la salud de la mujer, creemos que la mujer merece tener acceso a una amplia variedad de opciones anticonceptivas innovadoras, como ANNOVERA, que le proporcionan un control completo de sus vidas", explicó Eric Gervais, vicepresidente ejecutivo de Duchesnay.

Acerca de Population CouncilPopulation Council enfrenta los problemas de salud y desarrollo vitales - desde la detención de la propagación del VIH a la mejora de la salud reproductiva y asegura además que los jóvenes llevan vidas plenas y productivas. Por medio la investigación biomédica, de ciencias sociales y salud pública investiga en 50 países, y trabajamos con nuestros socios para desplegar soluciones que lleven a políticas, programas y tecnologías más efectivas y que mejoran la vida en todo el mundo. Creada en el año 1952 y con sede en Nueva York, Council es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro gobernada por medio de un consejo de fideicomisarios internacional.

Aprenda más en la página web http://www.popcouncil.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2994477-1&h=1792179402&u...].

Acerca de DuchesnayDuchesnay es una compañía farmacéutica especializada con un compromiso a largo plazo de cara a la salud de la mujer. Hasta ahora, la compañía se ha centrado en rellenar el vacío en términos de investigación científica y formación y en el desarrollo de soluciones farmacológicas que sean seguras y efectivas para su uso en el embarazo y lactancia.

En la actualidad, Duchesnay ha ampliado su cartera de productos para ofrecer opciones terapéuticas seguras y eficaces que cumplan con las necesidades de salud y calidad de vida de las mujeres y los miembros de su familia en diferentes fases de sus vidas.

Si desea más información acerca de Duchesnay, visite https://www.duchesnay.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2994477-1&h=2396041927&u...].

Dominique Touchette, Duchesnay, communications@duchesnay.com, 1 877 833-7734

Sitio Web: www.duchesnay.com/