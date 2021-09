-Porsche, MetLife, CVS Health y David Horsager encabezan la Online Global SAFe® Summit del 27 de septiembre al 1 de octubre

El programa de 2021 se centra en la agilidad empresarial y la aceleración de la transformación digital en una era de disrupción radical

BOULDER, Colo., 9 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., proveedor de SAFe®, el marco de trabajo líder en el mundo para la agilidad de los negocios, ha anunciado la alineación completa de los discursos y oradores para la Online 2021 Global SAFe Summit. El evento de dos días representa la mayor convergencia del mundo de profesionales de SAFe y líderes de pensamiento de la industria centrados en la aceleración de la transformación digital y la competencia en un mercado en rápida evolución.

Más de 1.500 personas de las principales empresas del mundo se han inscrito en el evento, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre en tres zonas horarias: Estados Unidos, Europa y Asia. Más de 50 ponentes pronunciarán discursos, charlas técnicas e historias de clientes de Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, Kaiser Permanente, TV Globo, ZKH, Northrop Grumman y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Los aspectos más destacados son:

— The Trust Edge™: How Top Leaders and Organizations Drive Business Results through Trust - El exitoso autor David Horsager comparte su trabajo sobre la confianza, por qué es fundamental para los equipos y empresas Agile, y cómo puede utilizarse como una poderosa mejora para cualquier empresa SAFe.

— Designing the Digital Future at Porsche - Los ejecutivos de Porsche Mattias Ulbrich y el Dr. Oliver Seifert comparten cómo los mundos separados de la ingeniería de vehículos y la informática se unieron para reimaginar el coche deportivo del futuro.

— CVS Health #OneStepCloser - Cómo CVS Health abordó la interrupción definitiva con su monumental y siempre cambiante respuesta COVID.

— Supersizing SAFe - The MetLife Agile Journey - SAFe Fellow Cheryl Crupi proporciona un enfoque conciso para aplicar SAFe en grandes franjas de una organización.

— Navigate the Future with the Business Agility Value Stream - El creador de SAFe, Dean Leffingwell, desvela un enfoque exclusivo de SAFe que ayuda a las empresas a acelerar su viaje de transformación.

Registro abierto en global.safesummit.com.

Acerca de Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc., es el proveedor de SAFe®, el marco líder mundial para la agilidad empresarial. A través del aprendizaje y la certificación, una red global de socios y una creciente comunidad de más de 800.000 profesionales formados, Scaled Agile ayuda a las empresas a construir la agilidad en su cultura para que puedan identificar y entregar rápidamente el valor del cliente, capitalizar las oportunidades emergentes y mejorar los resultados del negocio. Más información en scaledagile.com.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1611820/summitpromo.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611723/2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg