PortaSplit de Midea ha sido nominado como uno de los "Mejores inventos de 2025" de la revista TIME

-El aire acondicionado PortaSplit de Midea ha sido nominado con éxito como uno de los "Mejores inventos de 2025" de la revista TIME

BERLIN, 22 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- El PortaSplit de Midea ha sido nombrado uno de los "Mejores Inventos de 2025" por TIME, un reconocimiento a los productos que están cambiando el mundo. Esta es la primera vez que Midea recibe este prestigioso reconocimiento.

PortaSplit está redefiniendo la experiencia del aire acondicionado residencial con su instalación sin herramientas, ofreciendo una comodidad sencilla y accesible, perfectamente compatible con la mayoría de los tipos de ventanas europeos.

Poder disfrutar del rendimiento de refrigeración de un aire acondicionado split, sin tener que depender de un instalador profesional, fue una innovación muy bien recibida por muchos usuarios finales, ya que no podían permitirse un sistema de aire acondicionado split o no tenían permiso para hacerlo. Muchos europeos buscaron alivio durante los veranos cada vez más calurosos con aires acondicionados portátiles, pero en comparación, PortaSplit es más potente, más eficiente y más silencioso, solucionando así los problemas previos en esta categoría.

PortaSplit también es una bomba de calor aire-aire muy eficiente, lo que significa que los usuarios finales utilizan el nuevo producto de Midea como una alternativa muy rentable para su calefacción principal en lugar de combustibles fósiles o dispositivos de calefacción eléctricos. Esta característica adicional es la razón por la que PortaSplit se considera la primera bomba de calor "hágalo usted mismo" del mercado.

Tras un exitoso lanzamiento en Alemania, con existencias agotadas durante dos veranos consecutivos, PortaSplit se introdujo en otros mercados europeos, como Francia, Italia, Hungría, así como en el norte de Europa y los países bálticos. La implementación continuará en toda Europa, llevando esta solución a más hogares y ampliando aún más su presencia en el mercado.

PortaSplit es el resultado de una exhaustiva investigación local, que incluyó visitas domiciliarias y encuestas, lo que dio lugar a un rápido desarrollo iterativo de prototipos. Combinando la ingeniería alemana del Centro de I+D de Midea en Stuttgart con el diseño italiano del Centro de Diseño de Milán, PortaSplit es un excelente ejemplo de la estrategia "local para local" de Midea.

Ser nombrado como una de las "Mejores Invenciones de 2025" demuestra que Midea está en el camino correcto con su fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo local, con muchas más innovaciones europeas en proceso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802613/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2802614/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2802615/image_3.jpg

