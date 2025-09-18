De la potencia a la inteligencia: así son los robots RV1, RV1 Pro Max y RV3 de IMOU

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2025.-

IMOU, líder en soluciones inteligentes para el hogar, presenta en España su nueva gama de robots aspiradores inteligentes: RV1, RV1 Pro Max y RV3, diseñados para transformar la limpieza del hogar mediante un equilibrio único entre potencia, autonomía y funciones hands-free.



La propuesta de IMOU no se limita a ofrecer más potencia de succión, sino a integrar soluciones inteligentes que optimizan cada etapa del proceso de limpieza, desde la planificación de rutas hasta el mantenimiento automático del dispositivo.



Potencia y autonomía de nueva generación

El RV1 se presenta como la opción de entrada, combinando una potencia de succión de 4.500 Pa con una batería de 3.200 mAh que garantiza hasta 110 minutos de funcionamiento. Está equipado con depósitos duales de polvo (300 ml) y agua (250 ml), lo que le permite aspirar y fregar al mismo tiempo.



En el caso del RV1 Pro Max, la potencia asciende a 6.500 Pa, con una batería de 6.400 mAh que alarga la autonomía hasta 180 minutos, lo que lo convierte en el aliado perfecto para viviendas de mayor tamaño. El RV3, por su parte, marca el máximo nivel con 8.500 Pa, una batería de larga duración y una estación Omni todo-en-uno que se encarga del vaciado del polvo, el lavado automático de la fregona y su secado con aire caliente, permitiendo una experiencia hands-free de hasta 45 días.



Navegación inteligente con IMOU SENSE

Todos los modelos integran la exclusiva tecnología IMOU SENSE, un sistema de navegación LiDAR de alta precisión capaz de escanear hasta 8 metros de distancia y generar mapas del entorno en segundos. Esto les permite identificar obstáculos, detectar alfombras y ajustar la potencia de limpieza automáticamente en función del tipo de superficie. Además, son capaces de almacenar hasta tres mapas diferentes, lo que los hace ideales para hogares de varias plantas. Su sistema de detección también distingue entre distintos objetos del suelo, reduciendo el riesgo de atascos y mejorando la eficiencia del recorrido.



Experiencia hands-free y control total

Las estaciones inteligentes marcan un salto cualitativo en la autonomía del dispositivo. El RV1 Pro Max incorpora una estación de autovaciado que permite acumular el polvo de hasta siete semanas sin necesidad de intervención humana.



El RV3 lleva esta experiencia al máximo nivel con su estación Omni, que no solo vacía, sino que también lava y seca el trapeador con aire caliente a 55 °C, evitando la proliferación de bacterias y malos olores. El control de todos los modelos se realiza mediante la aplicación IMOU Life, desde la que es posible programar horarios, crear muros virtuales, definir zonas restringidas, activar modos nocturnos y personalizar la limpieza según cada estancia.



"Nuestra misión en IMOU siempre ha sido liberar a las personas de las tareas tediosas del hogar mediante tecnología confiable y altamente automatizada", ha explicado George Ma, director comercial de IMOU Iberia. "Con los nuevos RV1, RV1 Pro Max y RV3 no solo ofrecemos más potencia y autonomía, sino un asistente que piensa y actúa por sí mismo para que nuestros clientes disfruten de más tiempo libre y un entorno impecable", ha añadido.



Los tres dispositivos han sido concebidos con diferentes perfiles de usuario en mente. El RV1 está orientado a quienes buscan un robot práctico, accesible y eficiente para viviendas pequeñas o medianas. El RV1 Pro Max se posiciona como la elección ideal para familias que requieren más potencia, autonomía y la comodidad de un autovaciado prolongado. Finalmente, el RV3 es la apuesta premium de IMOU, diseñado para quienes desean una experiencia totalmente autónoma y sin preocupaciones, con la máxima potencia de succión del mercado en su categoría.



Además de su tecnología avanzada, los nuevos modelos cuentan con un diseño elegante y compacto que se integra perfectamente en cualquier entorno doméstico. Su bajo nivel de ruido asegura una limpieza eficiente sin interferir en el descanso o las actividades cotidianas. Otro de los aspectos destacados es su compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Home, que permite iniciar o detener la limpieza con simples comandos de voz.



La nueva serie de robots aspiradores inteligentes ya está disponible en el mercado español a través de distribuidores oficiales, grandes superficies y tiendas online. Con esta línea, IMOU consolida su posición como referente en soluciones de hogar inteligente, aportando al mercado no solo dispositivos de limpieza, sino verdaderos asistentes digitales que mejoran la calidad de vida de los usuarios.





