- POWERCHINA impulsa la transición energética verde en Europa y Asia Central en medio de las crecientes presiones climáticas globales

BEIJING, 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China ("POWERCHINA" o "la Compañía") está acelerando la transición global hacia un sistema energético resiliente y con bajas emisiones de carbono mediante la construcción de proyectos de energía limpia destinados a apoyar a las regiones afectadas por la sequía y el calor extremo en Europa y Asia Central. La Compañía ofrece soluciones prácticas a los desafíos climáticos mediante proyectos de energía solar, hidroeléctrica e hidrógeno verde adaptados a las necesidades locales de sequía y energía.

En mayo, POWERCHINA firmó un contrato general de contratación con la española Viroque Energy para la central fotovoltaica de Arreaz en San Roque, Cádiz. El proyecto, con una capacidad instalada de 44 megavatios, incluye el diseño, la adquisición, la construcción, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento. Una vez finalizado, se espera que suministre unos 95.000 megavatios-hora de electricidad limpia al año, impulsando el desarrollo energético local con bajas emisiones de carbono. POWERCHINA impulsa activamente la transición energética global.

Otra solución construida por POWERCHINA para las presiones climáticas globales, la central hidroeléctrica de Ulog en Bosnia y Herzegovina, se completó y puso en funcionamiento oficialmente recientemente, lo que marca la entrada en plena operación comercial del proyecto. Con una capacidad instalada de 35,14 megavatios, esta central hidroeléctrica está diseñada para satisfacer tanto las necesidades de generación de energía como las de suministro de agua ecológica. El proyecto está equipado con una presa de hormigón de arco de doble curvatura, una central de flujo ecológico, un túnel de desviación de agua en la margen derecha y un sistema de desviación de agua y generación de energía. Una vez finalizado, el proyecto mejorará significativamente la fiabilidad del suministro eléctrico local, contribuirá a la optimización de la estructura energética de Bosnia y Herzegovina, mejorará simultáneamente las condiciones ecológicas regionales y ampliará aún más la influencia global de POWERCHINA.

Más al este, el primer proyecto de hidrógeno verde a escala industrial de Asia Central en la región —que también marca la primera iniciativa internacional de hidrógeno verde de POWERCHINA— ha iniciado operaciones de prueba en Tashkent, Uzbekistán, con una exitosa producción de hidrógeno de alta pureza. Este proyecto emblemático representa un componente crucial de la Estrategia de Energía Verde de Uzbekistán. La planta principal de producción de hidrógeno se encuentra en la Planta Química MAXAM en Tashkent, capital de Uzbekistán. Adopta tecnología de electrólisis ALK, equipada con 4 sistemas de electrolizadores de 1.000 Nm/h, y su capacidad total es de 20 MW. La planta puede producir 3.150 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que reduce aproximadamente 30.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año en comparación con el anterior modo de producción de hidrógeno gris. El proyecto representa un hito clave en el avance de la transformación energética verde y baja en carbono en Asia Central y más allá.

Al hablar sobre la iniciativa del hidrógeno verde, Mohammad Abunayyan, presidente de ACWA Power, comentó que el exitoso lanzamiento del proyecto marca un hito importante para la industria. Elogió el progreso del proyecto, destacando su demostración de cooperación internacional y el compromiso compartido con el avance de las energías limpias. Al superar numerosos desafíos, el proyecto también aporta una valiosa experiencia para el desarrollo global del hidrógeno verde.

Mientras el mundo se enfrenta a desafíos ambientales sin precedentes, POWERCHINA mantiene su compromiso de ayudar a acelerar la transición global hacia la energía limpia con resultados tangibles y escalables.

