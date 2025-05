Powy acelera la movilidad eléctrica allí donde más se necesita

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su papel como actor clave en la transición hacia una movilidad eléctrica sostenible, en un contexto global marcado por desafíos económicos y geopolíticos.

En un mundo donde la transición energética avanza a distintas velocidades, Powy, empresa especializada en el desarrollo y gestión de infraestructuras públicas de recarga para vehículos eléctricos (VE), consolida su liderazgo como facilitador de una movilidad más limpia, accesible y estructuralmente transformadora.

La expansión del vehículo eléctrico es un fenómeno global: en 2024 se vendieron más de 17 millones de unidades, un 26% más que el año anterior, alcanzando una cuota de mercado del 20%. Sin embargo, su despliegue presenta contrastes regionales: mientras China supera el 50% de penetración, Europa mantiene un crecimiento desigual y EE.?UU. apenas rebasa el 10%. En este contexto, Powy actúa donde aún existen brechas de acceso, conectividad o confianza en el ecosistema eléctrico.

"Hoy, compañías como Powy no solo están acelerando la electrificación del transporte: están redefiniendo las reglas del juego en sectores que durante décadas parecían inamovibles. Esta transformación no es solo tecnológica, es estructural. Por eso, cada punto de carga que desplegamos no es solo infraestructura: es confianza, es acceso, es futuro", afirma Ignacio Capurro, Country Manager España de Powy.

Infraestructura como motor de cambio.

Powy entiende que el éxito del vehículo eléctrico no se basa únicamente en la oferta de modelos o en avances tecnológicos, sino en la disponibilidad de una red de carga fiable, robusta y capilar. Desde esa convicción, la empresa trabaja para derribar las principales barreras de adopción: la escasez de puntos de carga rápida, la brecha entre zonas urbanas y rurales, y la ansiedad del usuario frente a la autonomía.

Con una estrategia centrada en la anticipación, la sostenibilidad y la innovación, Powy conecta territorios, personas y oportunidades. Su compromiso no es solo energético, sino social: garantizar que la movilidad eléctrica sea una opción real para millones de personas, sin importar el código postal.

Liderazgo con impacto real.

Frente a una transformación que trasciende ideologías o modas, Powy se posiciona como un actor que lidera con hechos. A través del despliegue de soluciones tangibles y escalables, demuestra que la transición energética no solo es necesaria, sino posible.

"Esta transformación va más allá de cualquier ideología: es una cuestión de sentido común, de oportunidad económica y de responsabilidad generacional. Apostar por la movilidad eléctrica hoy es apostar por un mundo más resiliente, más justo y mejor preparado para lo que viene. Y ahí estaremos: liderando con soluciones reales", concluye Capurro.

