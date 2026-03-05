(Información remitida por la empresa firmante)

- PPC Group y METLEN Energy & Metals unen fuerzas para desarrollar proyectos de almacenamiento de energía de hasta 1.500 MW en tres países

Proyectos de almacenamiento de energía con una capacidad nominal total de hasta 1.500 MW / 3.000 MWh en Rumanía, Bulgaria e Italia

Sistemas de baterías de dos horas refrigeradas por líquido con tecnología innovadora LFP

Ambas partes combinan su experiencia en desarrollo, construcción y gestión energética

Las centrales de almacenamiento respaldan la operación de parques fotovoltaicos y eólicos y contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico

ATENAS, Grecia y LONDRES, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo PPC y METLEN , empresas griegas líderes en el sector eléctrico en Grecia y la región, han firmado un Acuerdo de Empresa Conjunta (JVA) para la creación de una empresa conjunta, en la que cada parte tendrá una participación del 50 %. El objetivo de la empresa conjunta es el desarrollo, la construcción y la operación de una cartera de proyectos BESS (Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías) de hasta 1.500 MW / 3.000 MWh en Rumanía, Bulgaria e Italia, de los cuales se prevé la implementación de 1.000 MW en los próximos 12 meses.

Ambas partes unen fuerzas aportando su respectiva experiencia en desarrollo, construcción y gestión energética. El Grupo PPC, con su consolidada presencia en los tres países, garantiza el rápido desarrollo de los proyectos y una gestión energética eficiente, mientras que METLEN, con su dilatada experiencia y sólidos conocimientos técnicos, garantiza la construcción puntual y de alta calidad de los proyectos.

