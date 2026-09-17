PPS impulsa sus iniciativas de sostenibilidad con la incorporación de una planta de energía solar en Morpeth

(Información remitida por la empresa firmante)

-Piramal Pharma Solutions impulsa sus iniciativas de sostenibilidad con la incorporación de una planta de energía solar en Morpeth (Reino Unido)

Piramal Pharma Solutions está instalando una planta de energía solar montada en suelo (4,3 MWp) en sus instalaciones integradas de principios activos y productos farmacéuticos en Morpeth, Reino Unido.

La nueva planta suministrará energía renovable directamente a las instalaciones mediante una configuración detrás del contador, respaldando el compromiso de Piramal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y Alcance 2 en un 42 % para el año fiscal 2030.

MUMBAI, India, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. ("PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) está reforzando sus esfuerzos de descarbonización mediante la incorporación de una planta de energía solar terrestre de 4,3 MWp en sus instalaciones integradas de sustancias y productos farmacéuticos en Morpeth (Reino Unido). Una vez operativa, la planta suministrará al centro aproximadamente 3.950 MWh de electricidad renovable al año, cubriendo cerca del 22 % de su demanda anual de electricidad. Con unos 6.200 paneles solares distribuidos en una superficie de 16 acres, la instalación generará suficiente energía limpia para abastecer a unos 1.460 hogares del Reino Unido al año. El proyecto se lleva a cabo en el marco de un acuerdo de compra de energía (PPA) con Alight UK BTM1 Limited ("Alight"), un destacado desarrollador de proyectos solares y productor independiente de energía.

Esta iniciativa permitirá a Morpeth evitar la emisión de unas 20.000 tCO₂e a lo largo de 25 años, lo que supone un avance significativo en la trayectoria de sostenibilidad y en la estrategia de descarbonización a largo plazo de PPL. Al implementar una solución sostenible y rentable para la generación de electricidad in situ, PPL refuerza la resiliencia de su suministro energético y demuestra su compromiso con un futuro bajo en carbono.

"En Piramal Pharma Solutions, integramos principios de sostenibilidad en todas las operaciones y decisiones de nuestra red global", afirmó Frank Bugg, vicepresidente sénior de Operaciones en el Reino Unido y Europa y director general de Piramal Pharma Solutions. "Nos entusiasma avanzar en nuestro compromiso con la descarbonización y las energías renovables junto a nuestro socio Alight, aportando así nuevo valor a nuestros clientes y accionistas de todo el mundo".

"Las empresas de todo el Reino Unido buscan formas prácticas de reducir las emisiones, fortalecer la resiliencia energética y gestionar los costes energéticos a largo plazo. Este proyecto con Piramal Pharma demuestra cómo la energía solar in situ puede lograr los tres objetivos", afirmó Rob Stait, director general, Behind the Meter de Alight.

Está previsto que las operaciones del proyecto comiencen en el primer trimestre de 2027.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la filial de Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 plantas de desarrollo y fabricación a nivel mundial y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de genéricos hospitalarios complejos; y Piramal Consumer Healthcare, que comercializa productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como una de las líderes del mercado en el área de oftalmología en el sector farmacéutico indio.

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