PR Newswire Amplify™ celebra un año transformando el sector de las relaciones públicas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Los clientes han creado y optimizado miles de comunicados de prensa y recursos de contenido multicanal mediante una plataforma impulsada por inteligencia artificial.

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- /PR Newswire/ -- PR Newswire, ganador del 2026 MarTech Breakthrough Award en la categoría de "Press Release Distribution Company of the Year," celebra el primer aniversario de Amplify, su plataforma líder para clientes impulsada por IA. Diseñado para unificar el flujo de trabajo fragmentado de los equipos de relaciones públicas, marketing y comunicaciones, Amplify integra la planificación de campañas, la creación de contenidos, la distribución global y los informes de rendimiento en un único entorno seguro.

Explore el conjunto completo de capacidades de Amplify en https://www.prnewswire.com/amplify-platform/.

Desde el lanzamiento de la plataforma en septiembre de 2025, miles de usuarios han creado campañas basadas en datos para llegar a audiencias objetivo en todo el mundo, han elaborado y optimizado comunicados de prensa impactantes y han utilizado las herramientas de IA integradas para transformar dichos comunicados en atractivos recursos multicanal, como entradas de blog, artículos y vídeos breves.

Las potentes capacidades de análisis de Answer Engine Optimization (AEO) y Generative Engine Optimization (GEO) de Amplify también permitieron a la empresa ganar el premio a la "Plataforma AEO del Año" en los MarTech Breakthrough Awards de 2026, lo que demuestra la capacidad de la plataforma para ayudar a los clientes a ganar visibilidad en la era actual de las búsquedas impulsadas por IA. Gracias a su labor para mantener a los clientes en el centro de la conversación, PR Newswire lidera constantemente el sector en la obtención de menciones y citas generadas por IA para los comunicados de prensa y el contenido multicanal de las marcas.

Al proporcionar un flujo de trabajo optimizado desde la planificación hasta la distribución y la generación de informes, la plataforma Amplify aborda los desafíos a los que se enfrentan los departamentos de comunicaciones modernos. En un solo lugar, los clientes de PR Newswire pueden comenzar a trabajar de manera más inteligente y rápida a través de un moderno enfoque Multichannel Amplification™ que extiende el alcance de su historia en un panorama cambiante de información y búsqueda.

Un conjunto cada vez mayor de funciones impulsadas por IA

Amplify debutó con capacidades innovadoras para ayudar a los equipos de relaciones públicas, comunicaciones, marketing e IR a optimizar sus flujos de trabajo y generar resultados con historias multicanal convincentes. Pero el equipo de PR Newswire no dejó de innovar una vez que la plataforma entró en funcionamiento. En su primer año, Amplify introdujo varias mejoras y nuevas características, que incluyen:

Soporte multilingüe: Herramientas que facilitan la creación de contenido multicanal en diversos idiomas y regiones.

Herramientas que facilitan la creación de contenido multicanal en diversos idiomas y regiones. Evaluación ampliada de contenido: Funcionalidades que analizan la eficacia de comunicados de prensa, blogs, artículos y propuestas a medios antes de su distribución.

Funcionalidades que analizan la eficacia de comunicados de prensa, blogs, artículos y propuestas a medios antes de su distribución. Alineación con la marca: Parámetros técnicos que ayudan a gestionar la información de la marca para garantizar que las recomendaciones de campañas y contenidos generadas por IA se ajusten a la identidad corporativa.

Parámetros técnicos que ayudan a gestionar la información de la marca para garantizar que las recomendaciones de campañas y contenidos generadas por IA se ajusten a la identidad corporativa. Actividad de la competencia: Información basada en datos que permite a los clientes comprender la actividad de sus competidores y desarrollar una estrategia de comunicación fundamentada y coherente con la marca.

Información basada en datos que permite a los clientes comprender la actividad de sus competidores y desarrollar una estrategia de comunicación fundamentada y coherente con la marca. Planificación de campañas mejorada: Resúmenes de campaña, cronogramas y recomendaciones impulsados por IA para aumentar la resonancia de la narrativa.

Resúmenes de campaña, cronogramas y recomendaciones impulsados por IA para aumentar la resonancia de la narrativa. Inteligencia de visibilidad mediante IA: El informe de marca AEO y GEO, basado en la inteligencia de búsqueda con IA a nivel de marca de Trajaan, ayuda a los equipos a comprender mejor e influir en cómo aparece su marca en las búsquedas impulsadas por IA.

"La extraordinaria rapidez con la que Amplify se ha integrado en los flujos de trabajo de nuestros clientes demuestra que los profesionales de la comunicación necesitaban una plataforma más segura y eficiente que reuniera en un solo lugar todo el proceso: desde la planificación de campañas hasta la distribución dirigida y la elaboración de informes basados en datos. Amplify aprovecha la consolidada red de distribución global de PR Newswire para ofrecer a los clientes soluciones líderes en el sector impulsadas por inteligencia artificial, transformando así la forma en que comparten sus noticias con audiencias de todo el mundo", afirmó Matt Brown, presidente de PR Newswire. "El primer año de Amplify estuvo marcado por una innovación constante, pero no nos detendremos ahí. El equipo mantiene su compromiso de seguir evolucionando la plataforma para ayudar a nuestros clientes a dar visibilidad a sus historias más importantes en un panorama mediático complejo y dinámico".

¿Qué distingue a Amplify?

¿Qué diferencia a la plataforma PR Newswire Amplify™ de otras herramientas de inteligencia artificial?

PR Newswire Amplify™ ha sido diseñada específicamente para profesionales de las relaciones públicas y ofrece una optimización orientada a los comunicados de prensa —más allá de la simple generación genérica de contenidos mediante IA—, respaldada por más de 70 años de datos de distribución propios y experiencia editorial.

¿Qué puede hacer con PR Newswire Amplify™?

Nuestra plataforma impulsada por IA cubre todo el ciclo de vida de las relaciones públicas; está diseñada para ayudarte a trabajar más rápido, mejorar la calidad del contenido y lograr mejores resultados:

Genera o mejora comunicados de prensa utilizando sugerencias inteligentes para optimizar la legibilidad, la claridad y la capacidad de captar la atención.

Recibe información y recomendaciones de AEO (optimización para motores de respuesta) y GEO (optimización para motores generativos) para crear contenido con mayores probabilidades de aparecer en respuestas generadas por IA y en conversaciones sobre categorías específicas.

Transforma tu comunicado en publicaciones de blog, videos breves, propuestas para medios y otros recursos listos para la campaña.

Descubre temas en tendencia, investiga ideas para campañas y genera un plan integral de relaciones públicas, un cronograma y los entregables correspondientes en cuestión de minutos.

¿Qué tecnología de IA impulsa a PR Newswire y qué la distingue?

La IA de PR Newswire se nutre de nuestros datos exclusivos sobre el rendimiento de los comunicados de prensa y de décadas de experiencia editorial y en el sector. A diferencia de las herramientas de IA genéricas, Amplify ha sido diseñada específicamente para las relaciones públicas; ofrece contenido de alta calidad, alineado con la marca y optimizado para fomentar la interacción y la distribución. Esta combinación de IA de nivel empresarial e inteligencia especializada en el sector nos diferencia, permitiéndole crear y difundir con confianza historias de gran impacto que maximizan la visibilidad.

¿Cómo sabe Amplify qué tipo de noticias son relevantes para usted?

Dentro de Amplify Brand Hub, los clientes pueden compartir la misión de su empresa, su posicionamiento competitivo y detalles adicionales sobre sus productos y servicios para proporcionar a la IA más contexto. Estas configuraciones lo ayudan a ahorrar tiempo, acelerar la planificación de campañas y fortalecer las recomendaciones de contenido y campañas de la IA, garantizando que sean relevantes para su industria y consistentes con su identidad de marca.

¿En qué idiomas puede generar contenido PR Newswire AI?

La IA de PR Newswire puede generar contenido multilingüe de alta calidad en inglés (EE.UU.), inglés (Reino Unido), francés, francés (CA), alemán, español, portugués, chino simplificado, chino tradicional, japonés y coreano para los siguientes tipos de contenido: comunicados de prensa, artículos, publicaciones de blogs, presentaciones en los medios y superposiciones de texto informativo.

Acerca de PR Newswire

PR Newswire es el socio líder del sector en la distribución de comunicados de prensa, con un alcance global inigualable que abarca más de 500.000 redacciones, sitios web, canales de difusión directa, periodistas e influencers, y opera en más de 170 países y 40 idiomas. Desde nuestra innovadora plataforma PR Newswire Amplify™ (impulsada por IA) y nuestros galardonados servicios de contenido, hasta soluciones integradas de salas de prensa y micrositios, servicios de relaciones con inversores y herramientas de publicación patrocinada y difusión en redes sociales, PR Newswire ofrece un catálogo integral de soluciones de Multichannel Amplification™ para resolver los desafíos actuales a los que se enfrentan los equipos de relaciones públicas y comunicación. Durante más de 70 años, PR Newswire ha sido el destino preferido a nivel mundial para que las marcas compartan sus noticias más importantes.

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