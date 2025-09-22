PR Newswire lanza Amplify, una plataforma de IA para acelerar las capacidades de RR. PP. y comunicaciones modernas

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva plataforma ofrece a los comunicadores las herramientas para transformar un único comunicado de prensa en una campaña a gran escala, garantizando que su mensaje llegue tanto al público global como a la IA.

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un mundo donde la consolidación de las salas de redacción y la búsqueda basada en IA están redefiniendo la forma de descubrir noticias, el comunicado de prensa es cada vez más la base de una comunicación de marca creíble y confiable. Al utilizarse como base de una sólida estrategia de comunicación multicanal, el comunicado de prensa acelera el alcance y la eficacia del mensaje, a la vez que garantiza un mensaje auténtico directamente de la fuente. PR Newswire anuncia hoy el lanzamiento de Amplify, una plataforma impulsada por IA diseñada para afrontar esta nueva realidad.

Amplify ayuda a las marcas con la optimización de motores generativos, un nuevo enfoque para mejorar la visibilidad en los motores de búsqueda impulsados por IA.

Basándose en los 70 años de experiencia de PR Newswire como distribuidor de comunicados de prensa a nivel global, Amplify rompe con el statu quo fusionando la incomparable red de distribución mundial de la industria con IA de vanguardia. Esta plataforma revolucionaria permite a los profesionales de RR. PP., Comunicación, Marketing y Relaciones con Inversores trabajar de forma más inteligente, ampliando su alcance en todos los canales y generando resultados medibles. Al aprovechar el poder de la IA para transformar las comunicaciones del mundo real, Amplify ayuda a los comunicadores a evolucionar con el cambiante panorama de la información y las búsquedas, consolidando el compromiso de PR Newswire con la innovación y el liderazgo en el sector.

Un conjunto de herramientas de comunicación que resulta indispensable

Amplify ofrece a los comunicadores la posibilidad de planificar, crear, distribuir y medir campañas desde un único espacio de trabajo integrado. Ofrece un conjunto completo de herramientas diseñado para garantizar que una noticia no solo capte la atención, sino que también se escuche, genere confianza y se represente con precisión.

Encuentre la próxima noticia con IA: La herramienta Plan analiza los temas de tendencia de la industria en tiempo real utilizando IA para revelar instantáneamente los ángulos más atractivos para las marcas, mejorando la intuición con datos procesables y creando e impulsando una estrategia de campaña sólida e integral.

La herramienta analiza los temas de tendencia de la industria en tiempo real utilizando IA para revelar instantáneamente los ángulos más atractivos para las marcas, mejorando la intuición con datos procesables y creando e impulsando una estrategia de campaña sólida e integral. Amplifique una noticia en los distintos canales: Convierta un comunicado de prensa en una campaña completa en minutos. Con IA generativa, Create+ genera al instante vídeos, entradas de blog y presentaciones personalizadas para medios, satisfaciendo las demandas del público digital actual.

Convierta un comunicado de prensa en una campaña completa en minutos. Con IA generativa, genera al instante vídeos, entradas de blog y presentaciones personalizadas para medios, satisfaciendo las demandas del público digital actual. Capte la atención: Cree comunicados con abundante contenido multimedia diseñados para destacarse en las búsquedas, redes sociales, canales de inversores y plataformas de noticias.

"El papel de la IA en el panorama en constante evolución de las noticias, la información y las búsquedas representa la transformación más significativa que la industria de las relaciones públicas y la comunicación ha experimentado en décadas", comentó Matt Brown, presidente de PR Newswire. "Amplify redefine la forma en que las marcas cuentan sus historias, controlan sus narrativas y miden su impacto unificando el flujo de trabajo de las comunicaciones en una plataforma inteligente basada en IA. Queremos permitir a los comunicadores planificar campañas, crear contenido y llegar a audiencias globales como nunca antes".

El comunicado de prensa es desde hace tiempo la fuente de información más confiable para una campaña exitosa. En un mundo donde la IA facilita cada vez más el acceso a contenido para quienes buscan información, un comunicado de prensa fiable es más importante que nunca. Amplify refuerza este concepto aprovechando las siete décadas de experiencia de PR Newswire conectando organizaciones con audiencias globales. Al combinar su inigualable red de distribución con capacidades inteligentes y avanzadas de IA, PR Newswire vuelve a elevar el estándar en la forma en que las marcas comparten sus noticias más importantes, garantizando que estas sigan siendo visibles en un ecosistema de información en constante evolución.

Acerca de PR Newswire

PR Newswire es el socio líder en distribución de comunicados de prensa de la industria, con un incomparable alcance global que abarca más de 500.000 redacciones, sitios web, canales directos, periodistas e influencers, y está disponible en más de 170 países y 40 idiomas. Desde nuestros galardonados Servicios de Contenido, productos integrados para salas de prensa y micrositios, nuestro conjunto de servicios de Relaciones con Inversores, posicionamiento de pago y herramientas para compartir en redes sociales, PR Newswire cuenta con un completo abanico de soluciones para resolver los desafíos actuales que enfrentan los equipos de RR. PP. y comunicación. Durante 70 años, PR Newswire ha sido el recurso predilecto de las marcas para compartir sus noticias más importantes en todo el mundo.

