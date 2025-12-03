Prana lanza su programa de Partners para acelerar la adopción de VeriFactu en pymes y autónomos - PRANA SOFTWARE

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, diciembre de 2025. — Prana, software de gestión empresarial en la nube, anuncia el lanzamiento de su Programa de Partners con el objetivo de ayudar a distribuidores tecnológicos, asesorías e integradores a captar la oportunidad de negocio que abre la nueva normativa de facturación. Los interesados ya pueden solicitar su incorporación en www.prana.software/queremos-ser-tu-socio-partners

El programa se apoya en una solución todo en uno con contabilidad incluida, cumplimiento VeriFactu, escaneo inteligente de facturas (OCR), tpv y tesorería con conciliación bancaria, pensada para reducir el TCO y acelerar implantaciones.

Alianzas recientes. Prana ha cerrado acuerdos estratégicos con V-Valley y PcComponentes para impulsar la adaptación a VeriFactu y acercar la solución a miles de empresas a través de su capilaridad comercial.

“Nuestro canal crece con socios que buscan una solución fiable, intuitiva, normativa, que no se quede corta a los tres meses, ingresos recurrentes y el acompañamiento del equipo de Prana con contrastada experiencia. Con Prana, los partners venden valor real: cumplimiento, eficiencia y datos fiables”, señalan desde la Dirección de Partners de Prana.

Ventajas para el partner:

Comisiones recurrentes y soporte en preventa/demos.

Onboarding ágil: plantillas de series/impuestos, primera implantación guiada y cierre de prueba.

Co-marketing: kit de campañas, webinars y casos de éxito.

El éxito de Prana: una plataforma que ya marca la diferencia

Desde su lanzamiento, Prana ha captado la atención de más de 1.000 autónomos y pequeñas empresas en España, gracias a su enfoque en:

Simplificación de la administración con una interfaz intuitiva y nube accesible desde cualquier dispositivo.

Cumplimiento normativo automático, cumpliendo con la normativa vigente, como la Ley Antifraude, la Ley Crea y Crece, y el sistema de factura electrónica Verifactu.

Automatización de facturación y contabilidad, permitiendo ahorrar hasta un 70% tiempo dedicado a tareas administrativas.

Entre sus funcionalidades destacadas se incluyen:

Facturación y gestión de clientes, con campañas e informes de ventas.

Control financiero, con registros automáticos de ingresos y gastos.

Inventario para PYMEs, especialmente útil para aquellas empresas con stock y logística integrada.

Prana es mucho más que un software ERP: es una herramienta capaz de transformar la gestión empresarial, y ahora busca escalar su alcance a través de partners.

Sobre Prana

Prana es un software de gestión en la nube para autónomos y pymes que integra facturación, contabilidad, tesorería, OCR y cumplimiento VeriFactu en una sola plataforma sencilla y potente. Más información: www.prana.software/

Emisor: Prana Software

Contacto: Prana Software

Número de contacto: 865489790