Prana revoluciona el mercado del software de gestión incluyendo la contabilidad en todos sus planes

Prana, la plataforma cloud para autónomos y pymes apuesta por una contabilidad accesible y completa desde su versión más básica, a diferencia de competidores como Holded.

Alicante, 01/10/2025 — En un mercado saturado de soluciones que prometen mucho y entregan poco, Prana Software da un golpe sobre la mesa e incluye el módulo de contabilidad completo en todos sus planes, sin costes adicionales ni versiones premium necesarias. Mientras otros competidores como Holded lo ofrecen solo en planes avanzados, Prana lo incorpora de forma nativa desde su tarifa más económica.

“La contabilidad no es un extra, es el núcleo de cualquier empresa. En Prana creemos que todas las pymes y autónomos deben poder acceder a herramientas contables potentes desde el primer día, sin costes escondidos ni sorpresas”, afirman desde el equipo de producto de la compañía.

Con esta decisión, la compañía refuerza su estrategia de ofrecer una solución integral, transparente y escalable, especialmente pensada para negocios que necesitan fiabilidad, cumplimiento normativo y simplicidad.

Contabilidad profesional, sin letra pequeña

El módulo contable de Prana permite:

Grabar asientos manuales y automáticos desde facturas y cobros

Usar plantillas para operaciones recurrentes (nóminas, alquileres…)

Importar asientos desde Excel

Acceder al libro diario, balance de situación, sumas y saldos

Realizar cierres contables completos

Cumplir con el Plan General Contable y la normativa Verifactu

A diferencia de otras plataformas, no se necesita pagar más ni activar módulos extra para acceder a estas funciones. Todo está disponible de forma inmediata en cualquier plan contratado.

Un modelo de negocio que favorece al cliente

En palabras de uno de sus usuarios más recientes:

“Muchos creen que algunas plataformas son más económicas al principio, pero a los tres meses, cuando ya tienes todos tus datos dentro, descubres que era una trampa: tienes que pagar por cada función esencial. Con Prana, el precio es claro desde el primer día. Sabes lo que pagas y lo que obtienes.”

Este tipo de testimonios reflejan un problema frecuente en el sector SaaS: modelos freemium o planes básicos que atraen con un precio bajo pero bloquean funciones críticas, obligando a subir de nivel o pagar extras por cada funcionalidad. Prana apuesta por un modelo simple: todo incluido, sin sorpresas.

ConsultaR los planes actuales con 30?scuento

Oferta activa: prueba gratis y 30?scuento

Para facilitar la migración desde otras plataformas, Prana ofrece una prueba gratuita de 30 días y un 30% descuento en todos los planes anuales. El objetivo es que los nuevos usuarios puedan evaluar la herramienta sin riesgo, experimentar su potencial y comparar funcionalidades.

Más información en: www.prana.software/planes

Tecnología española, cumplimiento asegurado

Además de su apuesta por la transparencia, Prana destaca por su adaptación total a la normativa española, incluyendo la integración con el sistema Verifactu y las exigencias de la Ley Crea y Crece. Esto convierte su plataforma en una opción segura tanto para empresas tradicionales como para nuevos modelos de negocio digitales.

En colaboración con V-Valley y PcComponentes, Prana está llevando a cabo una campaña conjunta de formación, webinars y presencia tanto online como física, ayudando a miles de profesionales a actualizar sus sistemas de facturación y contabilidad.

Sobre Prana

Prana es un software de gestión empresarial en la nube, concebido para facilitar la vida de autónomos y pymes. Con funciones integrales de facturación, contabilidad, control financiero e inventario, CRM y presupuestos, es una solución todo en uno que permite a las empresas tener el control total de su negocio desde cualquier lugar.

Web oficial: www.prana.software

