Pre-owned Grau: joyas vintage que no pierden su esencia

En un mundo donde la tendencia hacia lo vintage ha ganado terreno, las joyas pre-owned se erigen como símbolos de personalidad, prestigio e historia. Grau, reconocida por su compromiso con la excelencia en la joyería, presenta en colaboración con la cantante Russian Red su última iniciativa, "Pre-owned", una colección que rescata la esencia de los clásicos, restaurando y revalorizando joyas y relojes vintage de renombradas firmas

Joyas vintage: más que accesorios

Barcelona, 17 de mayo de 2024.- El auge de las joyas vintage encuentra su impulso en la búsqueda de expresión personal y distinción. Tanto los millennials como la generación Z lideran esta tendencia, reconociendo en lo vintage una forma auténtica de reflejar su estilo y personalidad. Para ellos, las joyas pre-owned no solo son accesorios, sino testimonios de una historia, símbolos de prestigio y expresiones de identidad.



Russian Red y "La Tarara": otro clásico que no ha perdido su esencia

En este contexto, la reconocida artista Russian Red se une a Grau como embajadora de estilo y autenticidad. Su influencia en la música y la moda la convierte en un símbolo de elegancia atemporal, reflejando a la perfección los valores de la colección "Pre-owned". Como defensora de la autenticidad y la individualidad, Russian Red encarna el espíritu de las joyas vintage, donde cada pieza cuenta una historia única y lleva consigo un legado de estilo y distinción.



La fusión entre lo clásico y lo contemporáneo cobra vida con "Pre-owned" de Grau, donde las piezas vintage de la joyería conservan su esencia a lo largo del tiempo, reflejando la filosofía de la marca de que "las auténticas joyas nunca pierden la esencia". Con esta colaboración con la artista y la música, Grau celebra la belleza y la singularidad de cada pieza recuperada, destacando la conexión emocional entre el pasado y el presente en el mundo de la moda y el lujo.



Grau Pre-owned: restaurando el pasado para el presente

Consciente de la demanda creciente por piezas con historia, Joieria Grau se adentra en el mercado de las joyas pre-owned con un enfoque único. Cada pieza seleccionada pasa por un meticuloso proceso de restauración, preservando su esencia original sin comprometer su calidad ni funcionalidad. Desde la selección de las mejores piezas hasta la expedición del Certificado Grau, el compromiso con la excelencia es innegociable.



Certificación Grau: garantía de calidad

La certificación de las piezas pre-owned de Grau es un testimonio de su compromiso con la calidad y la autenticidad. Cada joya o reloj es sometido a un riguroso análisis estético y funcional, seguido de las acciones necesarias para asegurar su perfecto estado de funcionamiento y su belleza original. Una vez certificadas, las piezas son almacenadas con cuidado, junto con su documentación original o la caja de Grau, según corresponda.



Un retorno a la tradición con Grau Pre-owned

"Pre-owned" no es solo una colección de joyas, es un tributo a la tradición y al legado de los clásicos. Grau invita a redescubrir la belleza atemporal de las joyas vintage, entendiendo su valor como herramientas de expresión personal y como testigos de historias pasadas. Con esta iniciativa, Grau reafirma su compromiso con la excelencia y su pasión por preservar la esencia de lo eterno.







