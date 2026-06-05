El precio de las reformas integrales en Madrid se consolida entre 800 y 1.200 €/m en 2026

Vivienda en proceso de reforma - Arquitectos Madrid 2.0

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de junio de 2026.-

Tal como explican desde Arquitectos Madrid 2.0, la creciente demanda de viviendas para reformar, el aumento de los estándares de eficiencia energética y la calidad de los materiales están redefiniendo el coste real de las reformas integrales en Madrid

Arquitectos Madrid 2.0, estudio especializado en arquitectura, interiorismo y reformas integrales, analiza la evolución del coste de las reformas de viviendas en 2026 y confirma que los presupuestos se sitúan actualmente en una horquilla aproximada de entre 800 y 1.200 euros por metro cuadrado para proyectos de calidad media y alta. La compañía destaca que la planificación técnica previa, la definición de acabados y la experiencia del equipo profesional continúan siendo los factores más determinantes para controlar costes, plazos y resultados.



El mercado de la reforma residencial mantiene una fuerte actividad durante 2026. La escasez de vivienda de obra nueva en determinadas zonas, junto con el interés de los compradores por personalizar inmuebles de segunda mano, ha impulsado la demanda de reformas integrales tanto en Madrid capital como en los municipios de su área metropolitana. Diversas fuentes del sector sitúan actualmente el coste medio de una reforma integral entre los 800 y los 1.200 euros por metro cuadrado, pudiendo superar estas cifras en proyectos de alta gama o viviendas con necesidades estructurales especiales.



Según Arquitectos Madrid 2.0, uno de los errores más habituales entre los propietarios consiste en valorar exclusivamente el precio final del presupuesto sin analizar aspectos fundamentales como la calidad de las instalaciones, la coordinación técnica, la gestión de licencias o la dirección de obra. Estos elementos son precisamente los que suelen marcar la diferencia entre una reforma correctamente ejecutada y una intervención que genera sobrecostes durante la ejecución.



La empresa señala que las partidas que más peso tienen actualmente en el presupuesto son la albañilería, las instalaciones de electricidad y fontanería, la climatización, los revestimientos y la carpintería. En una vivienda de entre 100 y 120 metros cuadrados, estas partidas pueden representar la mayor parte de la inversión total, especialmente cuando se busca mejorar la eficiencia energética, renovar completamente las instalaciones o redistribuir los espacios interiores.



"Cada vivienda es diferente y, por tanto, no existe un precio único para una reforma integral. El coste depende del estado inicial del inmueble, de la complejidad de la intervención y del nivel de acabados seleccionado. Lo importante es disponer de un proyecto técnico detallado que permita conocer con precisión qué se va a ejecutar antes de comenzar la obra", explica Tomás Fernández, director de Arquitectos Madrid 2.0.



La experiencia acumulada por la compañía en proyectos residenciales demuestra que los propietarios valoran cada vez más los servicios integrales que agrupan arquitectura, interiorismo, gestión administrativa y ejecución de obra bajo un único interlocutor. Este modelo permite reducir incidencias, mejorar la coordinación entre los distintos profesionales y ofrecer una mayor seguridad presupuestaria durante todo el proceso.



Arquitectos Madrid 2.0 recomienda a los propietarios solicitar siempre presupuestos detallados, comparar el alcance real de las propuestas y contar con profesionales especializados que puedan evaluar técnicamente el inmueble antes de iniciar cualquier actuación. Una correcta planificación previa continúa siendo la mejor herramienta para evitar desviaciones económicas y garantizar el éxito del proyecto.







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