Precios imbatibles: LA TIENDA DEL ROLLO se impone a sus competidores directos

LA TIENDA DEL ROLLO, empresa líder en la fabricación, venta y distribución de papel térmico para impresoras de tickets, vuelve a situarse una vez más como el ecommerce más barato de internet, frente a sus principales competidores. De hecho, tan seguros están de sus precios imbatibles, que abonan a sus clientes el doble de la diferencia si son capaces de encontrar un precio mejor en Internet

Basta entrar en su web (www.latiendadelrollo.com) para descubrir la diferencia que existe frente a sus rivales más directos. Por ejemplo, si se fija la búsqueda en los packs de 30 rollos de 80x80, la diferencia de precio con ‘Ofitor’ es de un 11.22%.



Ante este mismo competidor, comprar en LA TIENDA DEL ROLLO un pack de 8 unidades de 80x60 implica una rebaja del 33,78% y si se fija la búsqueda en el de 10 rollos de 57x35, el ahorro llega a ser de hasta un 42.37%. Comprar en ‘Ofitor’ un pack de 10 rollos de 80x35 implica gastarse un 43.75% más que si se elige LA TIENDA DEL ROLLO.



Algo similar ocurre cuando se comparan los precios con otros competidores como ‘Rollosdepapel.es’ donde la diferencia a la hora de adquirir un pack de 50 rollos de 80x80 es del 17,24%, o del 32,04% si se opta por comprarlos en ‘Rollotermico80x80.com’. El ahorro llega hasta un 26.64%, si comparamos el precio del mismo artículo en LA TIENDA DEL ROLLO y en ‘Comercial TPV’.



Comparativa con los packs de 48 rollos térmicos de 80x80 (los más vendidos en internet).



• 52,65€ - LA TIENDA DEL ROLLO:



• 59,26€ - ROLLOSDEPAPEL.ES: Ahorro del 17,24%



• 62,00€ - OFITOR: Ahorro del 22,67%



• 64,01€ - COMERCIAL TPV: Ahorro del 26,64%



• 66,74 € - ROLLOTRMICO80X80.COM: Ahorro del 32,04%



Ahorro garantizado en la compra de papel térmico personalizado

La diferencia de precios también es evidente si centramos la búsqueda en otro artículo muy demandado por los clientes: el papel térmico personalizado.



Por ejemplo, si comparamos el pack de 1000 rollos de 80x80 a una tinta, se puede comprobar cómo en ‘Ofitor’ el precio es un 8.88% superior que en LA TIENDA DEL ROLLO. En el caso del pack de 30 el ahorro es del 7.27%. Hay que recordar que no es posible hacer esta misma comparativa con el pack de 100, 150, 500, 2.000 o 3.500 rollos de esa misma medida, ya que ‘Ofitor’ no ofrece ese producto a sus clientes.



Ante este mismo competidor, comprar en LA TIENDA DEL ROLLO un pack de 1000 rollos de 57x55 a una tinta, implica dejar de gastarse un 37,6%. En este caso ‘Ofitor’ tampoco ofrece packs de 200, 500 y 2,000 rollos.



LA TIENDA DEL ROLLO, líder en la venta online

Con más de 30 años de experiencia, y con una fabricación media de más de un millón de rollos térmicos al año, LA TIENDA DEL ROLLO se ha convertido en una empresa líder en la venta online, destacando por sus bajos precios y por su seguridad, ya que ofrece todo su catálogo sin bisfenol A, una sustancia tóxica con efectos perjudiciales.



Además de papel térmico, en LA TIENDA DEL ROLLO también se pueden adquirir bolsas de papel, impresoras y etiquetas térmicas, etiquetadoras y navetes, cinta adhesiva, etc.







Contacto

Nombre contacto: La Tienda Del Rollo

Descripción contacto: La Tienda Del Rollo

Teléfono de contacto: 681 05 54 01





Videos

http://www.youtube.com/watch?v=EoDcuABTSTg