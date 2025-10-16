Precision BioLogic adquiere George King Bio-Medical

(Información remitida por la empresa firmante)

HALIFAX, NS, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Precision BioLogic Inc., un desarrollador líder de productos de diagnóstico de hemostasia, se complace en anunciar la adquisición estratégica de George King Bio-Medical, Inc., un proveedor de productos de diagnóstico de hemostasia con estrechos vínculos con la comunidad de trastornos hemorrágicos.

"Desde su fundación hace más de 50 años, George King Bio-Medical se ha mantenido fiel a su propósito: ayudar a las personas afectadas por trastornos hemorrágicos", comentó Paul Empey, presidente y consejero delegado de Precision BioLogic. "Nuestras dos organizaciones comparten un propósito similar. Juntos, podemos seguir trabajando con nuestros clientes y socios actuales, a la vez que exploramos nuevas oportunidades para ayudar a otros en la comunidad de trastornos hemorrágicos".

Kathryn Blasco, consejera delegada y presidenta de George King Bio-Medical e hija de George King, fundador de la empresa, coincidió. "Unir fuerzas con Precision BioLogic nos permite continuar con nuestro legado de compasión e innovación. El futuro se presenta prometedor para nosotros y nuestros clientes".

Las dos organizaciones seguirán centrándose en sus clientes y sus operaciones habituales, a la vez que desarrollan planes estratégicos a largo plazo bajo el paraguas de Precision BioLogic.

Acerca de George King Bio-MedicalGeorge King Bio-Medical, Inc. fue fundada en 1973 por George J. King. Motivada por un profundo conocimiento de los trastornos hemorrágicos y las cargas financieras asociadas a estos, la empresa ofrece plasma humano fresco congelado de calidad para el laboratorio clínico. La clave de su éxito reside en su compromiso con la calidad del producto y la atención al cliente, junto con un programa de donación de plasma en expansión. George King Bio-Medical se encuentra en Overland Park, Kansas. Para más información, visite www.kingbiomed.com.

Acerca de Precision BioLogicPrecision BioLogic Inc. desarrolla, fabrica y comercializa la línea de productos congelados CRYOcheck™, utilizada por profesionales médicos de todo el mundo para diagnosticar trastornos de la coagulación. En noviembre de 2018, Precision BioLogic adquirió Affinity Biologicals, lo que le permitió ampliar su oferta clínica y de investigación para incluir una amplia gama de anticuerpos relacionados con la coagulación, así como otros productos y servicios. Para más información, visite www.precisionbiologic.com.

Para más información, contacto: Elaine Benoit, responsable de Marketing & Comunicaciones, Precision BioLogic, ebenoit@precisionbiologic.com / 902.430.7795

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796102/Precision_BioLogic_Precision_BioLogic_Acquires_George_King_Bio_M.jpg

