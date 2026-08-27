Precision BioLogic, líder en diagnóstico e investigación de la hemostasia

(Información remitida por la empresa firmante)

- La innovación a través de la colaboración posiciona a Precision BioLogic como líder en diagnóstico e investigación de la hemostasia

HALIFAX, NS, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La experiencia combinada de Precision BioLogic Inc., empresa líder en el desarrollo de productos de diagnóstico para la hemostasia, y sus filiales Affinity Biologicals y George King Bio-Medical, está captando la atención de médicos e investigadores especializados en hemostasia de todo el mundo.

Desde el otoño pasado, cuando Precision BioLogic anunció la mayor utilidad de su ensayo CRYOcheck™ Chromogenic Factor VIII, anticipándose a los tratamientos emergentes para la hemofilia, como Mim8, un anticuerpo biespecífico de última generación para el tratamiento de la hemofilia A, las consultas no han cesado. De hecho, están aumentando tras la presentación de Mim8 por parte de Nova Nordisk ante la FDA de EE. UU.

"Participamos en la ISTH 2026 en París este verano y recibimos muchas preguntas sobre nuestro factor VIII cromogénico bovino y su capacidad para medir con precisión el factor VIII en presencia no solo de productos de reemplazo de FVIII de vida media prolongada, sino también de anticuerpos biespecíficos miméticos de FVIIIa emergentes", afirmó Paul Empey, presidente y director ejecutivo de Precision BioLogic. "Existe una creciente conciencia sobre la necesidad de ensayos cromogénicos y estamos aquí para garantizar que los laboratorios de coagulación estén preparados y sean capaces de ofrecer resultados precisos", añadió.

Las capacidades de investigación de la empresa también quedaron patentes en la ISTH con la presentación de dos pósteres científicos, que ya están disponibles en la página web de Precision BioLogic:

An Automated Lupus Anticoagulant Assay Resistant to Anticoagulant Drugs Including DOACs and Oral FXI Inhibitors (Un ensayo automatizado para la detección del anticoagulante lúpico resistente a fármacos anticoagulantes, incluidos los DOAC y los inhibidores orales del factor XI).

e

Impact of Heat-Stable Factor VIII Mimetics and Replacement Therapies on Inhibitor Titer Using a Modified Nijmegen-Bethesda Test Across Bovine Chromogenic FVIII Assays (Impacto de los miméticos termoestables del factor VIII y las terapias de reemplazo en el título de inhibidores mediante una prueba de Nijmegen-Bethesda modificada en ensayos cromogénicos bovinos de FVIII).

Tras su paso por ISTH, el equipo se dirigió a ADLM 2026 en Anaheim, California, donde mostraron las capacidades de fabricación y las soluciones personalizadas que ofrece Affinity Biologicals. Posteriormente, asistieron a la Conferencia sobre Trastornos Hemorrágicos de NBDF en Orlando, Florida, donde George King Bio-Medical se reunió con personas y familias que padecen trastornos hemorrágicos, profesionales de la salud, defensores, investigadores y otros, para analizar la importancia de la donación de plasma para impulsar la investigación y los avances en el diagnóstico y el tratamiento.

Tras un verano muy ajetreado que llega a su fin, el impulso continúa a medida que las tres organizaciones colaboran para ofrecer productos fiables, un servicio eficaz e innovaciones significativas para la comunidad mundial de la hemostasia.

Acerca de Precision BioLogic

Precision BioLogic Inc. desarrolla, fabrica y comercializa la línea de productos congelados CRYOcheck™, utilizados por profesionales médicos de todo el mundo para diagnosticar trastornos de la coagulación. En noviembre de 2018, Precision BioLogic adquirió Affinity Biologicals, un fabricante líder de productos utilizados a nivel mundial en la investigación y el diagnóstico de trombosis y hemostasia. En octubre de 2025, Precision BioLogic adquirió George King Bio-Medical, un proveedor de productos de diagnóstico de hemostasia con estrechos vínculos con la comunidad de trastornos hemorrágicos. Juntas, ambas compañías impulsan el diagnóstico y la investigación de la hemostasia. Para obtener más información, visite www.precisionbiologic.com.

Para obtener más información, comuníquese con: Elaine Benoit, gerente de Marketing y Comunicaciones, Precision BioLogic, ebenoit@precisionbiologic.com, 902.430.7795

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/precision-biologic-lider-en-diagnostico-e-investigacion-de-la-hemostasia-302861558.html