Precision for Medicine se asocia con SOPHiA GENETICS para ampliar los servicios biofarmacéuticos (1)

- Precision for Medicine se asocia con SOPHiA GENETICS para ampliar los servicios biofarmacéuticos con la plataforma SOPHiA DDM™ y sus capacidades de biopsia líquida

- La asociación integra soluciones avanzadas de análisis y ensayos clínicos basadas en IA, lo que permite a las empresas biofarmacéuticas acelerar el desarrollo de fármacos y ofrecer terapias específicas con mayor rapidez

BETHESDA, Md. y BOSTON y ROLLE, Suiza, 8 de abril de 2025/PRNewswire/ -- Precision for Medicine, proveedor líder de servicios de desarrollo y comercialización de fármacos, ha anunciado hoy una asociación estratégica con SOPHiA GENETICS para mejorar sus servicios de descubrimiento de biomarcadores y medicina de precisión. Como parte de esta colaboración, Precision for Medicine integrará la plataforma SOPHiA DDM™ para el descubrimiento de biomarcadores, ensayos de ensayos clínicos (CTA) y algoritmos avanzados para ampliar las capacidades de ensayos clínicos. Esta asociación mejorará aún más la oferta de servicios y proporcionará a las empresas biofarmacéuticas herramientas para acelerar el diseño de ensayos clínicos, la estratificación de pacientes y el análisis de datos.

A través de esta asociación, Precision for Medicine aprovechará los algoritmos avanzados basados en IA de la plataforma SOPHiA DDMTM para analizar datos multimodales complejos, incluidos datos genómicos, radiómicos y clínicos. Esta capacidad permitirá a las empresas biofarmacéuticas identificar y seleccionar las poblaciones de pacientes más adecuadas para los ensayos clínicos, acelerando el descubrimiento de biomarcadores y mejorando las capacidades de diagnóstico. Esto es crucial para los esfuerzos de medicina de precisión en oncología, enfermedades raras y trastornos genéticos, donde la comprensión de las características genómicas específicas de cada paciente puede permitir terapias más específicas.

Además, MSK-ACCESS powered with SOPHiA DDMTM, una innovadora prueba de biopsia líquida que se está desplegando en todo el mundo con el apoyo de AstraZeneca, estará disponible como servicio de Precision for Medicine para clientes biofarmacéuticos. Los datos generados por esta prueba rica en genoma y desplegada en todo el mundo permitirán el análisis retrospectivo de datos de ensayos clínicos y mejorarán la estratificación de los pacientes. Esta capacidad permite a las empresas biofarmacéuticas perfeccionar y optimizar el diseño de sus ensayos clínicos al conocer mejor la respuesta de los pacientes a tratamientos anteriores. Este enfoque basado en la evidencia puede ayudar a las empresas a afinar sus estrategias de desarrollo de fármacos, mejorar el reclutamiento de pacientes para los ensayos y obtener una visión más profunda de la eficacia de las terapias en el mundo real.

Estamos encantados de asociarnos con SOPHiA GENETICS para integrar la plataforma SOPHiA DDMTM e integrar MSK-ACCESS powered with SOPHiA DDMTM en nuestra oferta, proporcionando a las compañías biofarmacéuticas las herramientas para identificar con precisión las poblaciones de pacientes adecuadas para la inscripción en ensayos clínicos, comentó Darren Davis, PhD, vicepresidente senior de Precision for Medicine. Aprovechando los algoritmos basados en IA y el aprendizaje automático, podemos identificar biomarcadores y firmas genómicas que permiten realizar ensayos más eficientes y específicos y mejorar la eficacia terapéutica. En última instancia, esto ayuda a acelerar la inscripción de pacientes, reducir los costes de los ensayos y llevar las terapias al mercado más rápido.

A través de esta asociación, Precision for Medicine proporcionará servicios de laboratorio húmedo, junto con análisis de datos y apoyo a ensayos clínicos, ofreciendo a las empresas biofarmacéuticas capacidades ampliadas bajo un mismo paraguas. Este enfoque integrado permite a los clientes confiar en un único proveedor de soluciones, con Precision for Medicine y SOPHiA GENETICS trabajando juntos para ofrecer apoyo integral sin fisuras para sus programas de desarrollo de fármacos.

Nuestra colaboración con Precision for Medicine nos permite ampliar el alcance y el impacto de nuestra plataforma SOPHiA DDMTM y ofrecer información procesable en tiempo real a lo largo de todo el proceso del ensayo clínico, afirmó Ross Muken, presidente de SOPHiA GENETICS. Al combinar nuestra Plataforma impulsada por IA con las soluciones de vanguardia para ensayos clínicos de Precision for Medicine, podemos ofrecer capacidades integrales basadas en datos a las compañías biofarmacéuticas, acelerando el camino hacia el mercado de las terapias de precisión.

La consolidada experiencia en ensayos clínicos de Precision for Medicine, que incluye pruebas de biomarcadores y servicios de laboratorio húmedo, combinada con las herramientas de análisis genómico basadas en IA de SOPHiA GENETICS, crea una potente solución integral para las empresas biofarmacéuticas. Los clientes biofarmacéuticos pueden ahora acelerar el desarrollo de fármacos con una solución sin fisuras para el análisis de datos y el apoyo clínico, lo que permite una progresión más eficiente desde la investigación preclínica hasta la preparación para el mercado. Esta colaboración proporciona una ventaja competitiva, permitiendo a los clientes llevar terapias innovadoras a los pacientes más rápidamente y mejorar el posicionamiento en el mercado en el panorama biofarmacéutico altamente competitivo.

Esta interesante asociación es un motor clave de la innovación en medicina de precisión, ya que proporciona a las empresas biofarmacéuticas herramientas para comprender mejor la composición genómica de los pacientes y desarrollar tratamientos personalizados para enfermedades complejas. La colaboración permite a las empresas biofarmacéuticas adaptar los tratamientos en función de perfiles genómicos específicos, con el potencial de mejorar los resultados, la satisfacción de los pacientes y el valor de mercado de sus productos. Este enfoque centrado en el paciente pretende impulsar avances en oncología, enfermedades raras y otras áreas médicas muy desatendidas.

Acerca de Precision for Medicine

Precision for Medicine es la primera organización de servicios de desarrollo e investigación clínica basada en biomarcadores que apoya a las empresas de ciencias de la vida en el uso de biomarcadores esenciales para dirigir los tratamientos de los pacientes con mayor precisión y eficacia. Precision aplica un enfoque transformador a la investigación clínica que integra el diseño y la ejecución de ensayos clínicos con profundos conocimientos científicos, experiencia de laboratorio e inteligencia de datos avanzada. Esta convergencia está acelerando el desarrollo y la aprobación clínicos. Precision for Medicine forma parte del Precision Medicine Group, que cuenta con 3.400 empleados en 40 sedes repartidas por Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para más información, visite PrecisionForMedicine.com.

Contacto

Brad Epstein

Brad.epstein@precisionformedicine.com

Acerca de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) es una empresa de tecnología sanitaria nativa en la nube cuya misión es ampliar el acceso a la medicina basada en datos mediante el uso de IA para desbloquear conocimientos que permitan ofrecer una atención de primera clase a pacientes de todo el mundo. Es la creadora de SOPHiA DDM™, una plataforma que analiza datos genómicos y multimodales complejos y genera perspectivas procesables en tiempo real para una amplia red mundial de hospitales, laboratorios e instituciones biofarmacéuticas. Para más información, visite SOPHiAGENETICS.COM y conecte con nosotros en LinkedIn.

Los productos de SOPHIA GENETICS son para uso exclusivo en investigación y no para su uso en procedimientos de diagnóstico, a menos que se especifique lo contrario. La información contenida en este comunicado de prensa se refiere a productos que pueden o no estar disponibles en diferentes países y, en su caso, pueden o no haber recibido la aprobación o autorización de comercialización por parte de un organismo regulador gubernamental para diferentes indicaciones de uso. Póngase en contacto con support@sophiagenetics.com para obtener la información sobre el producto correspondiente a su país de residencia.

