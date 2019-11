COMUNICADO: Precision for Medicine expande el laboratorio de Berlín a medida que la demanda de monitoreo inmunológico crece

Publicado 27/11/2019 10:11:39 CET

- Precision for Medicine expande significativamente el laboratorio de Berlín a medida que la demanda de monitoreo inmunológico continúa creciendo

La nueva instalación de última generación aumenta drásticamente la capacidad de ensayos clínicos y ofrece a los clientes capacidades de perfil de células de primer nivel que combinan epigenética y citometría de flujo

BERLÍN, 27 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, parte de Precision Medicine Group, anunció hoy que ha abierto un nuevo laboratorio de 1.600 m(2) con sede en Berlín, que combina por primera vez su tecnología patentada de monitoreo del sistema inmune epigenético Epiontis ID(TM). Esta tecnología incluye capacidades avanzadas de citometría de flujo, un biorepositorio de servicio completo y laboratorio de procesamiento celular. Centrándose en los mercados de inmunooncología y neuroinmunología en rápido crecimiento, el nuevo laboratorio multiplica por 10 la capacidad europea de Precision. Además, la nueva y dedicada instalación expande el equipo laboral que trabaja a tiempo completo en Europa a más de 300 empleados y refuerza su creciente presencia de ensayos clínicos que ahora incluye oficinas en Edimburgo, París, Ginebra, Budapest, Bucarest, Bratislava y Belgrado, y personal adicional en toda Europa y el Reino Unido.

Al crear el laboratorio ampliado de Berlín, una instalación acreditada por ISO 17025, Precision puede ofrecer a sus clientes un conjunto de capacidades de biología celular de última generación, combinando monitoreo inmune epigenético in situ utilizando la tecnología Epiontis ID, junto con tecnología altamente avanzada, Citometría de flujo de 18 colores y otros ensayos basados en células. Todas las capacidades están respaldadas por un bio-depósito interno y una instalación de procesamiento celular. El laboratorio de Precision en Berlín actualmente apoya a más de 20 clientes principales de biofarmacia en sus esfuerzos de monitoreo inmune y procesamiento de muestras PBMC.

Además, Precision está ampliando su plataforma patentada de investigación traslacional QuartzBio(TM) en Berlín, brindando a los innovadores europeos capacidades de biología computacional y de integración de datos multimiculares líderes en la industria para apoyar el desarrollo de fármacos impulsados por biomarcadores.

Al comentar sobre la importancia del nuevo laboratorio de Berlín, Sven Olek, vicepresidente sénior y director de laboratorio explicó: "Por primera vez, los dos métodos más significativos en inmunología, la epigenética y la citometría de flujo, se han combinado bajo un mismo techo para proporcionar a nuestros clientes con una combinación de tecnologías previamente inalcanzable, que realmente avanza la ciencia del monitoreo inmune y el perfil celular. Estamos encantados de abrir esta nueva instalación vanguardista, permitiendo que Precision ofrezca nuestra combinación única de experiencia, capacidades y escalabilidad a la industria europea de biofarmacia".

Chad Clark, presidente de Precision for Medicine, explicó: "A medida que crezca el número de innovadores biofarmacéuticos en Europa, Precision continuará expandiendo nuestras capacidades científicas y operativas aquí. Apoyar el desarrollo de nuevas terapias para pacientes necesitados es un enfoque principal de Precision. "Nuestras inversiones en Europa son un reflejo de nuestra pasión por ayudar a nuestros clientes a avanzar en terapias que cambian la vida".

Acerca de Precision for Medicine Precision for Medicine es la primera organización de desarrollo clínico guiado por biomarcadores que presta apoyo a las empresas del sector de ciencias biosanitarias mediante el uso de biomarcadores, que son necesarios para tratar a los pacientes de una forma más precisa y efectiva. Precision emplea enfoques de biomarcadores novedosos en sus investigaciones clínicas, para impulsar los últimos avances en ciencia y tecnología, centrándose principalmente en genómica, ensayos de respuesta inmunitaria, logística global de muestras, análisis de biomarcadores, diagnóstico complementario y ejecución de ensayos clínicos. Precision for Medicine forma parte de Precision Medicine Group, con más de 1.800 empleados repartidos por 30 centros de EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información sobre QuartzBio, visite: www.precisionformedicine.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2654007-1&h=1648721125&u...].

