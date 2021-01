Precision Medicine Group adquiere Project Farma (1)

- Precision Medicine Group amplía significativamente la experiencia en terapia celular y genética con la adquisición de Project Farma

LA EMPRESA LÍDER EN BIOINGENIERÍA Y SERVICIOS DE FABRICACIÓN CATALIZA EL LANZAMIENTO DE LA OFERTA DE TERAPIA CELULAR Y GENÉTICA DE PRECISION, "PRECISION ADVANCE", QUE ABORDA LOS DESAFÍOS ÚNICOS DE LOS INNOVADORES DE TERAPIA CELULAR Y GENÉTICA, DESDE EL DESARROLLO HASTA LA COMERCIALIZACIÓN

BETHESDA, Md., 14 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Precision Medicine Group ("PMG") ha anunciado hoy que ha adquirido Project Farma, una firma de servicios de bioingeniería centrada en el paciente que apoya a los innovadores de ciencias de la vida en la fabricación y ampliación de terapias avanzadas. Project Farma proporciona a Precision una experiencia líder en el mercado en la fabricación de medicamentos que cambian la vida, con un enfoque único en el área de rápido crecimiento de la terapia celular y genética. La adquisición añade la experiencia única de Project Farma al conjunto de capacidades de terapia celular y genética completas de Precision para apoyar el desarrollo y la comercialización.

Dirigida por los líderes ejecutivos Anshul Mangal, John Khoury y Tony Khoury, Project Farma se ha distinguido como líder mundial en la planificación e implementación de estrategias e instalaciones complejas de biofabricación para clientes que van desde empresas de biotecnología emergentes hasta empresas biofarmacéuticas globales y centros médicos académicos. Project Farma ha liderado más de una docena de instalaciones de fabricación con inversiones de capital superiores a 1.000 millones de dólares (incluidos algunos de los principales medicamentos de terapia celular y genética aprobados por la FDA).

Mark Clein, consejero delegado de Precision Medicine Group, comentó sobre la adquisición, "Desde 2013, Precision ha apoyado a más del 70% de las terapias celulares y genéticas aprobadas por la FDA y ahora está aún mejor posicionada para apoyar a los cientos de nuevos participantes terapéuticos que llegan al mercado. Con nuestra adquisición de Project Farma, Precision es la única empresa de servicios de ciencias de la vida con verdaderas capacidades integrales en terapia celular y genética."

Project Farma será parte de Precision for Medicine, el brazo de servicios de investigación y desarrollo de PMG. Al comentar sobre la adquisición, el presidente de Precision for Medicine, Chad Clark, explicó: "En el mercado actual altamente competitivo y examinado de terapias avanzadas, garantizar una capacidad de fabricación segura, escalable y de alta calidad puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Project Farma son los expertos en definir y desarrollar la estrategia de fabricación óptima y liderar la implementación de una solución personalizada. Esta capacidad esencial ahora se amplía y se aprovecha mediante los servicios integrales de terapia celular y genética disponibles a través de Precision ADVANCE."

Anshul Mangal comentó, "Estamos entusiasmados de unirnos al colectivo de terapia celular y genética de Precision, aprovechando los servicios interconectados para acelerar el desarrollo, la fabricación y la comercialización de terapias avanzadas". Tony Khoury, añadió: "Nos damos cuenta de que Precision ADVANCE presenta una oportunidad increíble para promover medicamentos de próxima generación y para promover la misión compartida de Project Farma y Precision de impactar positivamente a tantos pacientes y familias como sea posible."

Para obtener más información sobre los innovadores servicios de biofabricación y validación de Project Farma, visite el sitio web en projectfarma.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3035056-1&h=3074628036&u...].

Para obtener más información sobre Project Farma y las capacidades integrales de Precision ADVANCE, el colectivo de terapia celular y genética, visite: precisionmedicinegrp.com/advance [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3035056-1&h=751354236&u=...].

Acerca de Precision Medicine GroupFundada en 2012, Precision Medicine Group es una empresa de servicios especializados que apoya los enfoques de próxima generación para el desarrollo y comercialización de fármacos. Precision proporciona una infraestructura integrada que apoya a las empresas farmacéuticas y de ciencias de la vida a medida que desarrollan nuevos productos en la era de la medicina de precisión. La compañía tiene su sede en Bethesda, Maryland, con oficinas en toda Norteamérica y Europa. Para obtener más información, visite precisionmedicinegrp.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3035056-1&h=3127288001&u...].

Acerca de Precision for MedicinePrecision for Medicine es la primera organización de servicios de investigación clínica impulsada por biomarcadores que apoya a las empresas de ciencias de la vida en el uso de biomarcadores esenciales para orientar los tratamientos de los pacientes de manera más precisa y eficaz. Precision aplica nuevos enfoques de biomarcadores a la investigación clínica que integran la ejecución de ensayos clínicos con profundos conocimientos científicos, experiencia en laboratorio y ciencias de datos avanzadas. Esta convergencia de ensayos, laboratorios y ciencias de datos está impulsando un desarrollo clínico y aprobación más rápidos. Precision for Medicine forma parte de Precision Medicine Group, con más de 2.100 personas en 35 ubicaciones en EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información, visite PrecisionForMedicine.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3035056-1&h=1338924547&u...].

