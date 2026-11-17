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Un filósofo pionero explora cuestiones fundamentales sobre la conciencia y la ética

LOS ÁNGELES, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto Berggruen ha designado hoy al distinguido filósofo Thomas Nagel como galardonado con el Premio Berggruen de Filosofía y Cultura 2026. Este galardón, dotado con un millón de dólares, se concede anualmente a una persona cuyas ideas han influido profundamente en la autocomprensión humana y en el progreso dentro de un mundo en rápida transformación.

Nagel ha realizado contribuciones duraderas a la ética, la teoría jurídica y política, la metafísica y la filosofía de la mente. Ha profundizado en la comprensión que tiene la humanidad sobre la existencia, el altruismo, la igualdad y la justicia. Quizás sea más conocido por su ensayo ¿Cómo es ser un murciélago; Nagel es citado habitualmente en los campos de la filosofía, la psicología, la neurociencia y la inteligencia artificial.

La obra de Nagel ha marcado la agenda tanto de la filosofía como de la ciencia de la conciencia durante los últimos cincuenta años. Ha cobrado aún más relevancia en la década de 2020, un periodo en el que las cuestiones sobre la conciencia en animales no humanos y en sistemas de inteligencia artificial han ocupado un lugar central. Las ideas de Nagel nos obligan a todos a reflexionar sobre la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, y sus aportaciones nos proporcionan la herramientas para abordar estas cuestiones con mayor claridad y profundidad, señaló David Chalmers, Profesor Universitario de Filosofía y Ciencias Neuronales en la Universidad de Nueva York (NYU).

Nagel estudió filosofía en Cornell (licenciatura en 1958), Oxford (B. Phil. en 1960) y Harvard (doctorado en 1963). Ejerció la docencia en la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Princeton y la Universidad de Nueva York (NYU). Se jubiló de la NYU en 2013 con el título de Profesor Emérito de la Universidad.

Thomas Nagel se pregunta: "¿Qué se siente al ser [yo]?". "¿Quién soy, qué soy y cuál es la naturaleza de mi conciencia?". Para los pensadores védicos, en la sociedad actual y, posiblemente, para las futuras inteligencias artificiales, estas cuestiones perennes son fundamentales para la subjetividad y la indagación humana, señaló Nicolas Berggruen, Presidente y Fundador del Instituto Berggruen. El Instituto se complace en reconocer a Thomas Nagel por su examen de la experiencia humana y por ampliar la conciencia y nuestra capacidad para comprendernos a nosotros mismos.

Nagel fue seleccionado para recibir el Premio Berggruen de entre cientos de candidatos, entre los que se encontraban algunos de los pensadores más destacados del mundo en los campos de la filosofía, la economía, la física y las artes. Como décimo ganador del galardón, se une a un distinguido grupo de premiados que incluye a Michael Sandel (2025), Patricia Hill Collins (2023), Kojin Karatani (2022), Peter Singer (2021), Paul Farmer (2020), Ruth Bader Ginsburg (2019), Martha C. Nussbaum (2018), Onora O'Neill (2017) y Charles Taylor (2016). Nagel recibirá el premio durante una ceremonia que tendrá lugar la próxima primavera en Nueva York.

Contacto:Send/ReceiveElisabeth Froodelisabeth@sendreceive.eu

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