Premio Breakthrough anuncia los premios 2024 en Ciencias de la vida, Física fundamental y Matemáticas (2)

Los "Oscars® de la Ciencia" otorgan premios de 3 millones de dólares por avances contra el cáncer, la fibrosis quística y la enfermedad de Parkinson; Conocimientos profundos sobre la teoría cuántica de campos y la geometría diferencial

Premio Breakthrough en Ciencias de la Vida otorgado a Carl June y Michel Sadelain; Sabine Hadida, Paul Negulescu y Fredrick Van Goor; Thomas Gasser, Ellen Sidransky y Andrew Singleton

John Cardy y Alexander Zamolodchikov reciben el Premio Breakthrough en Física Fundamental

Simon Brendle recibe el Premio Breakthrough en Matemáticas

Se conceden seis premios New Horizons por logros iniciales en Física y Matemáticas

Se otorgan tres premios Maryam Mirzakhani New Frontiers a mujeres matemáticas por sus primeros logros profesionales

Los galardonados serán honrados en la ceremonia de gala de premios en Los Ángeles el 13 de abril de 2024

SAN FRANCISCO, 15 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- La Fundación Breakthrough Prize anunció hoy los ganadores de los Premios Breakthrough 2024, que honran a un estimado grupo de las mentes más brillantes del mundo por descubrimientos científicos impactantes, incluido un subconjunto responsable de avances sustanciales en la comprensión y el tratamiento de las principales enfermedades.

La ciencia es una revolución sin fin. Enfermedades que hace veinte años parecían invencibles ahora pueden controlarse o curarse. Nuestras teorías físicas más profundas explican el mundo con una precisión asombrosa. Y en el ámbito de las matemáticas, nuevas ideas están llegando a las fronteras de lo desconocido. El Premio Breakthrough, conocido popularmente como los "Oscar® de la ciencia", fue creado para celebrar las maravillas de nuestra era científica por los patrocinadores fundadores Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Julia y Yuri Milner, y Anne Wojcicki.

La última lista de galardonados del premio está impulsando esta revolución. Incluyen 11 ganadores de los Premios Breakthrough en Ciencias de la Vida, Física Fundamental y Matemáticas, que comparten cinco premios de 3 millones de dólares entre ellos; 12 físicos y matemáticos que inician su carrera y comparten seis premios New Horizons in Physics de 100.000 dólares; y tres mujeres matemáticas que recientemente completaron sus doctorados, cada una de las cuales recibió un premio Maryam Mirzakhani New Frontiers de 50.000 dólares. El premio en metálico de este año asciende a un total de 15,75 millones de dólares, lo que eleva la cantidad conferida durante los trece años del Premio Breakthrough a 308 millones de dólares.

Ciencias de la vida

Los galardonados en Ciencias Biológicas de este año incluyen homenajeados reconocidos por avances clave en la lucha contra tres enfermedades principales: el cáncer, la fibrosis quística y la enfermedad de Parkinson.

Carl June y Michel Sadelain diseñaron genéticamente células T (actores clave en el sistema inmunológico del cuerpo) con receptores sintéticos denominados receptores de antígenos quiméricos (CAR) para instruir a las células T a reconocer las células cancerosas de pacientes individuales. Estas células CAR T tienen tasas notables de éxito contra los cánceres líquidos, incluidos tipos de leucemia, linfoma y mieloma. En algunos pacientes, los tumores han sido completamente erradicados y no han regresado años después del tratamiento.

Sabine Hadida, Paul Negulescu y Fredrick Van Goor inventaron los primeros medicamentos eficaces para tratar la causa subyacente de la fibrosis quística. Esta enfermedad mortal de los pulmones y otros órganos es causada por una proteína que no puede hacer su trabajo de permitir que los iones entren y salgan de las células. Estos investigadores descubrieron cuatro medicamentos, el último de los cuales es un medicamento de combinación triple, que permite que la proteína funcione, mejorando enormemente la calidad de vida (y la duración de la vida) de las personas con esta enfermedad.

Thomas Gasser, Ellen Sidransky y Andrew Singleton descubrieron las causas genéticas más comunes de la enfermedad de Parkinson. Sidransky identificó mutaciones en el gen GBA1, que codifica una enzima que descompone las sustancias grasas en las células, como un factor de riesgo genético para el Parkinson; mientras que Gasser y Singleton demostraron de forma independiente que las mutaciones en el gen LRRK2 dan como resultado una mayor actividad de una proteína que se cree que contribuye al daño neuronal en la enfermedad. Estos descubrimientos ofrecen pistas sobre los mecanismos que causan la enfermedad, señalando el papel del lisosoma, el orgánulo celular que degrada y recicla los componentes celulares.

Física fundamental

En física fundamental, John Cardy y Alexander Zamolodchikov han aportado toda una vida de profundos conocimientos sobre las teorías cuánticas de campos, que describen no sólo la física de partículas, sino también fenómenos emergentes desde el magnetismo y los materiales superconductores hasta el contenido de información de los agujeros negros, y también se han convertido en una rica fuente de información. campo de estudio de las matemáticas.

Matemáticas

El matemático Simon Brendle ha contribuido con una serie de avances notables en la geometría diferencial, un campo que utiliza las herramientas del cálculo para estudiar curvas, superficies y espacios. Muchos de sus resultados se refieren a la forma de las superficies, así como a múltiples dimensiones en dimensiones superiores a las que experimentamos en la vida cotidiana.

"El trabajo de estos galardonados es muy impresionante, ya sea explorando ideas abstractas o desentrañando las causas de las enfermedades humanas y produciendo tratamientos eficaces que impactan millones de vidas". -Priscilla Chan y Mark Zuckerberg

"La inteligencia colectiva de la humanidad es nuestro logro más significativo. Grandes científicos, y entre ellos ganadores del Premio Breakthrough, están a la vanguardia de este increíble fenómeno en nuestro Universo". -Yuri Milner

"Cada año me inspiran las ideas, los descubrimientos y el compromiso con el progreso de las mujeres y los hombres que ganan el Premio Breakthrough". -Anne Wojcicki

"Oscars® of Science"

Los galardonados serán homenajeados el próximo 13 de abril en la décima ceremonia anual del Premio Breakthrough, que se celebrará en Los Ángeles. La ceremonia del Premio Breakthrough es la única de su tipo que coloca a los científicos en el centro del escenario, y a ella asisten luminarias del cine, los deportes, la comedia y la música, para prestar su atención a los científicos.

La ceremonia del año pasado, la primera en Los Ángeles, fue presentada por James Corden y contó con Kristen Bell, Magnus Carlsen, Lily Collins, Danny DeVito, Robert Downey Jr., Gal Gadot, Mae Jemison, Brie Larson, Edward Norton, Leslie Odom Jr. , Chris Pine, Lauren Ridloff y Chloé Zhao, con música de John Legend, will.i.am y Estelle. Los vídeos destacados y las fotos se pueden encontrar aquí.

Investigadores que inician su carrera

También se reconoce a los investigadores que inician su carrera en una variedad de campos, incluidos nueve investigadores que están logrando grandes avances en astronomía y cosmología. Los premios New Horizons in Physics reconocen a Michael Johnson y Alexandru Lupsasca, por sus estudios de los anillos de fotones (luz atrapada en órbita alrededor de agujeros negros) y su trabajo que muestra cómo pueden detectarse con futuros experimentos; Laura M. Pérez, Paola Pinilla, Nienke van der Marel y TilBirnstiel, quienes descubrieron y caracterizaron trampas de polvo: regiones de anillos dinámicos de gas y polvo alrededor de estrellas donde se agregan partículas de polvo; y Mikhail Ivanov, Oliver Philcox y Marko Simonović, quienes estudiaron la estructura del cosmos a escala galáctica y encontraron formas de utilizar ese conocimiento para aportar nuevos conocimientos a la física fundamental.

Hoy en día, la física y las matemáticas están profundamente interconectadas, y los descubrimientos de una disciplina con frecuencia prestan herramientas y conceptos poderosos a la otra. Este año, el PremioNew Horizons in Mathematics se otorga a Roland Bauerschmidt por su trabajo en la teoría de la probabilidad y el grupo de renormalización, un concepto que surgió de las teorías cuánticas de campos estudiadas por los ganadores del Premio Breakthrough en Física fundamental de este año, y se ha convertido en un importante objeto de estudio en matemáticas. Angkana Rüland es honrada por su trabajo que también aborda ideas derivadas de la física, como las transiciones entre estados de la materia, que ahora se estudian en campos matemáticos como el análisis, la rama de las matemáticas puras que surgió del cálculo. Y Michael Groechenig recibe el premio por sus conocimientos sobre geometría aritmética.

Por su trabajo en geometría algebraica, Hannah Larson gana el premio Maryam Mirzakhani New Frontiers; junto a Laura Monk por sus descubrimientos sobre superficies hiperbólicas; y MayukoYamashita, por sus contribuciones a la física matemática y la teoría de índices.

Menciones completas para los galardonados de 2024

Premio Breakthrough 2024 en Ciencias de la vida

Carl H. JunePerelman School of Medicine, University of Pennsylvania

Michel SadelainMemorial Sloan Kettering Cancer Center

Para el desarrollo de inmunoterapia de células T con receptores de antígenos quiméricos mediante la cual las células T del paciente se modifican para atacar y destruir células cancerosas.

Premio Breakthrough 2024 en Ciencias de la vida

Sabine HadidaPaul NegulescuFredrick Van Goor

Vertex Pharmaceuticals

Para desarrollar combinaciones de medicamentos que transforman la vida y que reparan la proteína defectuosa del canal de cloruro en pacientes con fibrosis quística.

Premio Breakthrough 2024 en Ciencias de la vida

Thomas GasserHertie Institute for Clinical Brain Research, University of Tübingen and German Center for Neurodegenerative Diseases

Ellen SidranskyNational Human Genome Research Institute, National Institutes of Health

Andrew SingletonNational Institute on Aging, National Institutes of Health

Por identificar GBA1 y LRRK2 como genes de riesgo para la enfermedad de Parkinson, implicando a la autofagia y la biología lisosomal como contribuyentes críticos a la patogénesis de la enfermedad.

Premio Breakthrough 2024 en Física fundamental

John CardyAll Souls College, University of Oxford

Alexander ZamolodchikovStony Brook University

Por profundas contribuciones a la física estadística y la teoría cuántica de campos, con aplicaciones diversas y de gran alcance en diferentes ramas de la física y las matemáticas.

Premio Breakthrough 2024 en Matemáticas

Simon BrendleColumbia University

Para contribuciones transformadoras a la geometría diferencial, incluidas desigualdades geométricas marcadas, muchos resultados sobre el flujo de Ricci y el flujo de curvatura media y la conjetura de Lawson sobre toros mínimos en las 3 esferas.

Premio New Horizons 2024 en Física

Michael JohnsonCenter for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Alexandru LupsascaVanderbilt University

Para dilucidar la subestructura y las características universales de los anillos de fotones de los agujeros negros y su detección propuesta mediante experimentos interferométricos de próxima generación.

Premio New Horizons 2024 en Física

Mikhail IvanovMIT

Oliver PhilcoxColumbia University and Simons Foundation

Marko SimonovićUniversity of Florence

Por contribuciones a nuestra comprensión de la estructura a gran escala del universo y el desarrollo de nuevas herramientas para extraer la física fundamental de los estudios de galaxias.

Premio New Horizons 2024 en Física

Laura M. PérezUniversidad de Chile

Paola PinillaUniversity College London

Nienke van der MarelLeiden Observatory

Til BirnstielLudwig-Maximilians-Universität München

Para la predicción, descubrimiento y modelado de trampas de polvo en discos circunestelares jóvenes, resolviendo un problema de larga data en la formación de planetas.

Premio New Horizons 2024 en Matemáticas

Roland BauerschmidtNew York University

Por contribuciones destacadas a la teoría de la probabilidad y el desarrollo de técnicas de grupos de renormalización.

Michael GroechenigUniversity of Toronto

Por contribuciones a la teoría de sistemas locales rígidos y aplicaciones de la integración p-ádica a la simetría especular y el lema fundamental.

Angkana RülandUniversity of Bonn

Por contribuciones al análisis aplicado, en particular el análisis de la microestructura en transiciones de fase sólido-sólido y la teoría de problemas inversos.

Premio Maryam Mirzakhani New Frontiers 2024

Hannah LarsonUniversity of California, Berkeley(PhD Stanford University 2022)

Para avances en la teoría de Brill-Noether y la geometría del espacio de módulos de las curvas.

Laura MonkUniversity of Bristol(PhD University of Strasbourg 2021)

Para avanzar en nuestra comprensión de las superficies hiperbólicas aleatorias de género grande.

Mayuko YamashitaKyoto University(PhD University of Tokyo 2022)

Para contribuciones a la física matemática, teoría de índices.

Acerca del Premio Breakthrough Por duodécimo año, el Premio Breakthrough, conocido como los "Oscars® de la ciencia", reconoce a los mejores científicos del mundo. Cada premio asciende a 3 millones de dólares y se presenta en los campos de las ciencias biológicas, la física fundamental y las matemáticas. Además, cada año se otorgan hasta tres premios Nuevos Horizontes en Física, hasta tres premios Nuevos Horizontes en Matemáticas y hasta tres premios Nuevas Fronteras Maryam Mirzakhani a investigadores que inician su carrera. Los galardonados asisten a una ceremonia de gala diseñada para celebrar sus logros e inspirar a la próxima generación de científicos.

Los Premios Breakthrough fueron fundados por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Julia y Yuri Milner y Anne Wojcicki y han sido patrocinados por fundaciones establecidas por ellos. Los comités de selección compuestos por ganadores anteriores del Premio Breakthrough en cada campo eligen a los ganadores. La información sobre el Premio Breakthrough está disponible en breakthroughprize.org.

