Premio Erasmus de 2022 concedido a David Grossman

AMSTERDAM, 4 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- La Praemium Erasmianum Foundation ha concedido el Premio Erasmus 2022 al escritor israelí David Grossman. El tema del premio de este año es "reparar un mundo desgarrado". Nadie encarna mejor este tema que Grossman. En su obra trata de comprender a las personas desde dentro, y de mirar al otro con amor, más allá de las fronteras de la guerra y la historia. La Praemium Erasmianum Foundation quiere honrar su oficio y ofrecer a los lectores la oportunidad de descubrir su obra (una vez más): "como consuelo y como guía de cómo ser humano".

Nacido en Jerusalén en 1954, David Grossman cuenta con una veintena de publicaciones, desde novelas y libros infantiles hasta colecciones de ensayos y libros de viajes. Ha demostrado una extraordinaria valentía al abordar temas políticos incómodos, entre ellos la vida cotidiana en los territorios ocupados y la minoría palestina en Israel, así como temas como la amistad, la convivencia con el pasado y los lazos que unen a las generaciones. En sus escritos, Grossman conecta lo personal y lo universal. Muestra el duelo, la violencia y la pérdida de humanidad, no como problemas específicamente geográficos, sino como luchas humanas universales. Eso le convierte, como Erasmus, en un verdadero humanista: Grossman revela la desnudez y la falibilidad de la humanidad, noble y monstruosa a partes iguales. Su manera indulgente de captar a los personajes cambia a los lectores.

David Grossman comenzó como presentador de radio antes de saltar a la fama internacional en 1989 con su novela See Under: Love, sobre la Shoah vista a través de los ojos de un niño. Ha expresado con frecuencia su apoyo a la paz en Oriente Medio. En 2006 se unió a Amos Oz para pedir el fin de los ataques al Líbano, poco después de que su propio hijo muriera en combate en la misma guerra. Ese suceso se convirtió en el tema de su libro de 2011 Falling Out of Time, que fue adaptado al escenario en numerosas ocasiones. Grossman ha recibido varios premios literarios, como el Prix Médicis Étranger, el Peace Prize of the German Book Trade y el Geschwister-Scholl-Preis. Su novela de 2015, A Horse Walks Into a Bar, ganó el prestigioso premio Man Booker International y recibió críticas muy favorables en todo el mundo.

Con motivo de la concesión del Premio Erasmus en 2022, la Praemium Erasmianum Foundation organizará un variado programa dedicado a David Grossman y al tema de "reparar un mundo desgarrado".

El Premio Erasmus se concede anualmente a una persona o institución que haya realizado una contribución excepcional a las humanidades o las artes. Su Majestad el Rey de los Países Bajos es patrono de la Fundación. El Premio Erasmus está dotado con 150.000 euros. El premio se entregará en otoño de 2022.

