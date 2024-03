Premio Erasmus 2024 otorgado a Amitav Ghosh

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 7 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- La Fundación Praemium Erasmianum ha concedido el Premio Erasmus 2024 al escritor indio Amitav Ghosh. Recibe el premio por su apasionada contribución al tema "Imaginar lo impensable", en el que una crisis global sin precedentes: el cambio climático, toma forma a través de la palabra escrita. Ghosh ha profundizado en la cuestión de cómo hacer justicia a esta amenaza existencial que desafía nuestra imaginación. Su trabajo ofrece un remedio al hacer palpable un futuro incierto a través de historias convincentes sobre el pasado. También empuña su pluma para mostrar que la crisis climática es una crisis cultural que resulta de la falta de imaginación.

Nacido en Calcuta en 1956, Ghosh estudió antropología social en Oxford y divide su tiempo entre India y Estados Unidos. Ha producido una amplia obra, compuesta tanto de novelas históricas como de ensayos periodísticos que transportan al lector a través de continentes y océanos. Cada obra se basa en una exhaustiva investigación de archivos y logra trascender fronteras y períodos de tiempo con elocuencia literaria. Ghosh hace tangibles temas importantes como la migración, la diáspora y la identidad cultural sin perder nunca de vista la dimensión humana.

La naturaleza ha sido un personaje importante en su trabajo desde que realizó una investigación sobre el paisaje de mareas de Sundarbans para su libro The Hungry Tide y fue testigo de cómo el cambio climático y el aumento del nivel del mar estaban devastando la zona. A partir de la rica historia del subcontinente indio, Ghosh describe cómo, en esa parte del mundo donde nació, los efectos de las catástrofes naturales han estado indisolublemente ligados al destino humano durante mucho tiempo. En su convincente trilogía Ibis, con el telón de fondo del cultivo de la amapola y las guerras del opio, muestra cómo el colonialismo ha dejado cicatrices igualmente profundas en el paisaje.

En su libro de no ficción La maldición de la nuez moscada, remonta la actual crisis planetaria a una visión desastrosa que reduce la Tierra a materia prima, sin alma y mecánica. En su ensayo The Great Derangement desafía a los lectores a ver el cambio climático a través del contexto geopolítico de la guerra y el comercio. A través de la comprensión y la imaginación crea un espacio para la esperanza, un requisito previo para el cambio. Así, Ghosh propaga un nuevo humanismo en el que no sólo todas las personas son iguales, sino que la humanidad también abandona la distinción entre hombre y naturaleza.

Ghosh ha ganado varios premios, entre ellos el Premio Jnanpith 2018, el premio literario más importante de la India. En 2019 recibió un doctorado honorario de la Universidad de Maastricht y fue clasificado por la revista Foreign Policy como uno de los pensadores globales más importantes de nuestro tiempo.

El Premio Erasmus se otorga anualmente a una persona o institución que haya realizado una contribución excepcional al campo de las humanidades o las artes. Su Majestad el Rey de los Países Bajos es Patrono de la Fundación. El Premio Erasmus está dotado con 150.000 € en metálico. El premio se entregará en otoño de 2024.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/premio-erasmus-2024-otorgado-a-amitav-ghosh-302079896.html