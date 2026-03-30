Premio Erasmus 2026 otorgado a Steve McQueen

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Praemium Erasmianum Foundation ha otorgado el Premio Erasmus 2026 al artista y cineasta Steve McQueen (1969). El tema del premio de este año es Ecce Homo, Behold the Human Being.

McQueen es conocido por explorar quiénes somos en momentos de vulnerabilidad, cómo nos tratamos unos a otros y cómo la historia moldea nuestro presente, sin juzgar ni temer la complejidad moral.

Este enfoque humanista resuena profundamente con el espíritu de Desiderius Erasmus. En sus escritos, Erasmus animó a cuestionar la injusticia sin renunciar jamás a la empatía y la humanidad. Steve McQueen continúa esa tradición en forma visual.

Steve McQueen nació y creció en Londres, hijo de un padre de Granada y una madre nacida en Trinidad. McQueen ha forjado una carrera fusionando arte y cine. Obtuvo reconocimiento por primera vez en la década de 1990 como artista visual con obras de vídeo experimentales como Bear (1993), que demostraba sin palabras la intensa atracción y agresión entre dos personajes principales. Desde el principio, sus instalaciones y películas se caracterizaron por un fuerte lenguaje visual y un profundo compromiso con las realidades sociales y políticas. Su estatus de artista pionero se confirmó a través de sus exposiciones en instituciones de renombre y con el prestigioso Premio Turner en 1999.

En 2008, McQueen debutó como director de largometrajes con Hunger, seguida de Shame (2011), 12 Years a Slave (2013), Widows (2018) y Blitz (2024). Con una maestría excepcional y una ecualización impecable, invita al público a no apartar la mirada, sino a sumergirse en la incomodidad, invitándolo a la reflexión. Con 12 Years a Slave, la historia real de un hombre libre vendido como esclavo, se convirtió en el primer cineasta negro en ganar el Óscar a la Mejor Película.

Desde entonces, la obra de McQueen se ha expandido a proyectos de mayor envergadura que combinan narrativa personal, historia colectiva y una experiencia inmersiva. Su documental de 2023, Occupied City, reinterpreta las calles de Ámsterdam como memoria viva, yuxtaponiendo la ocupación en tiempos de guerra con la vida cotidiana durante una pandemia. La versión de 34 horas se proyectó recientemente en la fachada del Rijksmuseum de Ámsterdam. En su nueva obra, Atlas (2026), explora los límites del espacio, la perspectiva, la memoria y el tiempo.

En un mundo marcado por la polarización y la desigualdad, la obra de McQueen nos invita a observar con atención y sin prejuicios —ecce homo— y a reconocernos en los demás. Por su inquebrantable compromiso con el espíritu humano, la Praemium Erasmianum Foundation otorga el Premio Erasmus 2026 a Steve McQueen.

El Premio Erasmus se concede anualmente a una persona o institución que haya realizado una contribución excepcionalmente importante en los campos de las humanidades y las artes. Su Majestad el Rey es Regente de la Fundación. El Premio Erasmus consiste en una dotación económica de 150.000 €. La entrega del premio tendrá lugar en otoño de 2026.

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