(Información remitida por la empresa firmante)

Diego Milito y Emilio Butragueño entre los ganadores de la 30ª edición

FLORENCIA, Italia, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La lista de ganadores del 30º Premio Internacional Fair Play Menarini, previsto para el 2 de julio en Florencia, sigue incluyendo grandes leyendas del deporte mundial. Entre los campeones que recibirán el premio dedicado a los máximos valores del deporte en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino se encuentran dos auténticos iconos del fútbol internacional: Diego Milito y Emilio Butragueño.

A lo largo de una extraordinaria carrera que abarcó Argentina, España e Italia, Diego Milito, "El Príncipe", se ganó el cariño de los aficionados al fútbol con su talento, deportividad y una trayectoria marcada por éxitos notables. Milito es recordado sobre todo por su papel fundamental en el histórico triplete del Inter en 2010, que culminó con una memorable actuación de dos goles en la final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Bayern de Múnich.

También se homenajeará a Emilio Butragueño, un icono de la historia del fútbol español. Apodado "El Buitre", Butragueño fue el símbolo del Real Madrid en los años 80 y una figura clave en una de las épocas más exitosas de la historia del club madrileño.

Con la incorporación de Milito y Butragueño, la lista de galardonados con el 30º Premio Internacional Fair Play Menarini se enriquece con campeones excepcionales que han logrado triunfos en el terreno de juego y son embajadores de los verdaderos valores del deporte, encarnando a la perfección el espíritu del Premio que durante treinta años ha celebrado el juego limpio como patrimonio universal.

"Damos la bienvenida a dos estrellas internacionales del fútbol que han dejado una huella imborrable en este deporte, no solo por sus éxitos, sino también por la forma en que los consiguieron", declararon Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Patronato de la Fundación Fair Play Menarini. "Milito y Butragueño comparten los mismos valores que unen a todos los protagonistas de la 30ª edición del Premio Fair Play Menarini, consolidándose como ejemplos extraordinarios de deportividad y juego limpio".

Aquí están los ganadores de la edición 2026:

- Achille Polonara, baloncesto

- Antonella Palmisano, marcha atlética

- Armand Duplantis, salto con pértiga

- Bebe Vio, atletismo paralímpico

- Chiara Mazzel, esquí paralímpico

- Daniele Garozzo, esgrima

- Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini, patinaje sobre hielo

- Diego Milito, fútbol

- Emilio Butragueño, fútbol

- Fabio Caressa, periodismo

- Gianfranco Zola, fútbol

- Gregorio Paltrinieri, natación

- Simone Anzani, voleibol

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