Premio Internacional Fair Play Menarini: un homenaje a tres jóvenes campeones del coraje y la humanidad

(Información remitida por la empresa firmante)

FLORENCIA, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Algunos renuncian a la victoria para restablecer el resultado correcto, otros detienen su carrera para ayudar a un oponente lesionado, mientras que otros eligen la justicia en un momento decisivo. Estos son los gestos que el "Young Athletes" Fair Play Menarini Award 2026 ha decidido celebrar, honrando a tres jóvenes atletas que han antepuesto la lealtad y la solidaridad a la victoria.

Sus historias serán protagonistas en la rueda de prensa que tendrá lugar el 4 de junio en la sede del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) en Roma, donde también se darán a conocer los ganadores del 30º Premio Internacional Fair Play Menarini. Un hilo conductor unirá así a los galardonados con el Premio "Jóvenes Atletas" con los campeones internacionales que recibirán el premio el2 de julio en Florencia: historias unidas por los mismos valores.

Alberto Belluzzi, el primer galardonado de este año, convirtió un combate de esgrima en una lección de integridad. Durante el Campeonato Italiano Sub-23 en Caorle, el esgrimista se percató de que le habían otorgado una victoria de más. El descuido del árbitro habría excluido a su oponente de la siguiente ronda, pero Alberto informó inmediatamente del error a los oficiales, insistiendo en que se corrigiera el resultado.

Las acciones de Gloria Tinaburri también ejemplifican los principios más nobles del deporte: durante el Campeonato Mundial de Resistencia en Francia, la joven amazona detuvo su propia carrera para ayudar a una competidora que se había lesionado en una caída. Con gran serenidad y aplomo, Gloria gestionó la emergencia durante cuarenta minutos, asegurando a los caballos, tranquilizando a la amazona lesionada y coordinando las labores de rescate, antes de reanudar la competición.

Finalmente, el jugador de voleibol Matteo Pasqualetti encarnó los valores de lealtad y juego limpio. Durante la final sub-13, en un momento de tensión del partido, el joven jugador del Virtus Roma Pallavolo admitió espontáneamente un bloqueo que había pasado desapercibido para los árbitros, lo que provocó que su equipo perdiera una ventaja.

Con sus acciones, Alberto, Gloria y Matteo han demostrado una integridad y un altruismo extraordinarios, declararon Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de la Fundación Fair Play Menarini. El espíritu que impulsa a estos tres jóvenes atletas es el mismo que el Premio Fair Play Menarini celebra desde hace treinta años a través de las historias de leyendas indiscutibles del deporte mundial.

La gran final de la 30ª edición tendrá lugar el 2 de julio en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, donde se celebrará a los ganadores de 2026 y las mejores historias del deporte internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973834/5987483/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/premio-internacional-fair-play-menarini-un-homenaje-a-tres-jovenes-campeones-del-coraje-y-la-humanidad-302781970.html