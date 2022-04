Premio Lionel Gelber 2022 para Carter Malkasian por The American War in Afghanistan: A History

IMAGE: The Lionel Gelber Prize; Foreign Policy; Munk School of Global Affairs and Public Policy

The American War in Afghanistan : A History elegido como el mejor libro de no ficción de este año sobre asuntos internacionales

elegido como el mejor libro de no ficción de este año sobre asuntos internacionales El premio Lionel Gelber se otorga anualmente por un jurado internacional, en asociación con la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto y la revista Foreign Policy .

se otorga anualmente por un jurado internacional, en asociación con la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto y la revista Foreign Policy.

TORONTO y WASHINGTON, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Judith Gelber, presidenta de la junta del Premio Lionel Gelber, anunció hoy que el ganador del Premio Lionel Gelber 2022 es The American War in Afghanistan: A History de Carter Malkasian, publicado por Oxford University Press.

El libro ganador es un relato de la guerra más larga de Estados Unidos, escrito por uno de los eruditos-practicantes más destacados del mundo. "Basándose en su amplio conocimiento del país y su gente, Carter Malkasian nos ayuda a dar sentido a las complejas fuerzas políticas, militares y sociales que dieron forma al conflicto durante dos décadas", explicó Janice Gross Stein, presidenta del jurado. "The American War in Afghanistan ofrece una historia verdaderamente completa y convincente de la intervención de Estados Unidos, desde los primeros días de la "Operación libertad duradera" hasta el resurgimiento de los talibanes cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron del país. Un libro bellamente escrito y de importancia crítica".

El premio Lionel Gelber se otorga anualmente al mejor libro de no ficción del mundo en inglés sobre asuntos exteriores que busca profundizar el debate público sobre temas internacionales importantes. El premio es presentado por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, en asociación con la revista Foreign Policy.

El libro ganador fue seleccionado de una lista corta que también incluía How to End a Plague: America's Fight to Defeat AIDS in Africade Emily Bass (Public Affairs/Hachette Book Group); The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order por Rush Doshi (Oxford University Press); Doom: The Politics of Catastrophe de Niall Ferguson (Penguin Press); y In the Midst of Civilized Europe: The Pogroms of 1918-1921 and the Onset of the Holocaust de Jeffrey Veidlinger (HarperCollins).

El premio Lionel Gelber 2022 fue elegido por la presidenta del jurado Janice Stein (Toronto), Janine di Giovanni (Nueva York), Francis J. Gavin (Washington), James Goldgeier (Washington) y Doug Saunders (Toronto).

Acerca del autor

Carter Malkasian fue asistente especial de estrategia del presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, de 2015 a 2019. Tiene una amplia experiencia trabajando en Afganistán a través de múltiples despliegues en todo el país. Lo más destacado de su trabajo son casi dos años en el distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, como funcionario político del Departamento de Estado y líder del equipo de estabilización del distrito. Es autor de War Comes to Garmser: Thirty Years of Conflict on the Afghan Frontier (Oxford University Press) e Illusions of Victory: The Anbar Awakening and the Rise of the Islamic State (Oxford). Malkasian tiene un doctorado en historia de Oxford y habla pastún con fluidez.

Evento

Diálogo FP con el ganador del Premio Lionel Gelber de este año

Tras el anuncio del Premio Lionel Gelber 2022, únase al autor ganador de este año, Carter Malkasian, el martes 10 de mayo de 2022 a las 10:00 a. m., hora del Este, en un evento en línea presentado por Foreign Policy Magazine y la Munk School de la Universidad de Toronto. El Diálogo FP presentará al autor Carter Malkasian en una conversación con Janine di Giovanni de Foreign Policy y la presidenta del jurado Janice Stein, así como una sesión de preguntas y respuestas de la audiencia.

Regístrese aquí: https://foreignpolicy.zoom.us/webinar/register/8016494258339/WN_2-YGMH0aS2unagKeBl9exQ

El ganador

The American War in Afghanistan: A History by Carter Malkasian, publicado por Oxford University Press

La guerra estadounidense en Afganistán, que comenzó en el año 2001, fue el conflicto armado más largo en la historia de la nación. En The American War in Afghanistan, Carter Malkasian proporciona la primera historia completa de todo el conflicto. Malkasian es una autoridad académica líder en el tema y un profesional experimentado, ya que pasó casi dos años trabajando en el campo afgano y se trabajó como asesor principal del general Joseph Dunford, el comandante militar de Estados Unidos en Afganistán y más tarde presidente de los jefes de estado mayor conjuntos. A partir de un profundo conocimiento local, la comprensión del pashto y la revisión de documentos de fuentes primarias, Malkasian se mueve a través de las múltiples fases de la guerra: la invasión de 2001 y después; la ligera presencia estadounidense durante la invasión de Irak en 2003; el resurgimiento de los talibanes en 2006, el aumento de la era de Obama y los diversos reinicios en la estrategia y las asignaciones de fuerzas que ocurrieron desde 2011 en adelante, que culminaron en las negociaciones de paz de 2018-2020. Malkasian vivió gran parte de ella y se basa en sus propias experiencias para proporcionar un punto de vista único sobre la guerra. El resultado final después de que Estados Unidos se vaya es inherentemente impredecible dada la multitud de actores allí, pero una cosa es segura: la guerra no salió como Estados Unidos esperaba. Aunque el líder de al-Qa'eda, Osama bin Laden, fue asesinado y no se llevó a cabo ningún ataque importante en la patria estadounidense después de 2001, Estados Unidos no pudo poner fin a la violencia ni entregar la guerra a las autoridades afganas, que no pudieron sobrevivir. sin respaldo militar estadounidense. La guerra estadounidense en Afganistán explica por qué la guerra tuvo un resultado tan decepcionante.

Sabio y completo, The American War in Afghanistan proporciona un retrato verdaderamente vívido del conflicto en todas sus fases que seguirá siendo el relato autorizado en los años venideros.

Acerca del premio Lionel Gelber

El Premio Lionel Gelber fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. Se otorga un premio en efectivo de 15.000 dólares al ganador. El premio es presentado anualmente por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, en asociación con la revista Foreign Policy.

