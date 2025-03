Images: The Lionel Gelber Prize; Munk School of Global Affairs & Public Policy; University of Toronto

Images: The Lionel Gelber Prize; Munk School of Global Affairs & Public Policy; University of Toronto - THE LIONEL GELBER PRIZE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Premio Lionel Gelber 2025 otorgado a Sergey Radchenko por "To Run the World: The Cold War Bid of Kremlin for Global Power"

munkschool.utoronto.ca/gelber | @gelberprize | #GelberPrize

To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power ( Cambridge University Press) seleccionado como el mejor libro de no ficción publicado en inglés sobre asuntos internacionales.

seleccionado como el mejor libro de no ficción publicado en inglés sobre asuntos internacionales. El Premio Lionel Gelber es elegido anualmente por un jurado internacional de periodistas, profesionales y académicos, y otorgado por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto .

. Se pueden solicitar fotos de alta resolución del autor e imágenes de la portada del libro.

TORONTO, 19 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Judith Gelber, presidenta del consejo del Premio Lionel Gelber, anunció hoy que el ganador del Premio Lionel Gelber 2025 es To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power , de Sergey Radchenko, publicado por Cambridge University Press. Elegido por un jurado internacional de periodistas, profesionales y académicos, el Premio Gelber se otorga anualmente al mejor libro sobre asuntos internacionales publicado en inglés. El premio es otorgado por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. El ganador recibirá 50.000 dólares.

La presidenta del jurado y profesora universitaria, Janice Stein, reflexionó: "Sergey Radchenko ha escrito una obra maestra. To Run the World me hizo reflexionar de forma diferente sobre la Guerra Fría del siglo pasado y sobre lo que Rusia está haciendo ahora. Rica en material original, con historias maravillosas narradas con gran belleza, esta es una historia magistral para nuestros tiempos".

El título ganador fue seleccionado de una lista de libros que incluía Dollars and Dominion: US Bankers and the Making of a Superpower, de Mary Bridges (Princeton University Press); The Achilles Trap: Saddam Hussein, the C.I.A., and the Origins of America's Invasion of Iraq, de Steve Coll (Penguin Random House); The Good Allies: How Canada and the United States Fought Together to Defeat Fascism during the Second World War , de Tim Cook (Penguin Random House Canadá); y To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement, de Benjamin Nathans (Princeton University Press).

El Premio Lionel Gelber 2025 fue elegido por Janice Gross Stein (presidenta del jurado, Toronto), Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (Londres), John Bew (Londres) y Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

El ganador

To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power, Sergey Radchenko (Cambridge University Press)

En esta nueva y panorámica historia del conflicto que definió la posguerra, Sergey Radchenko ofrece una profunda inmersión sin precedentes en la psicología de la toma de decisiones del Kremlin. Revela cómo la pugna soviética con Estados Unidos y China reflejó sus ambiciones irreconciliables como autoproclamada superpotencia y líder de la revolución global. Esta tensión impulsó las políticas soviéticas, desde la lucha por el territorio de Stalin en la posguerra hasta el temerario aventurerismo internacional y la arriesgada política nuclear de Khrushchev, la lucha de Brezhnev por la influencia en el tercer mundo y los fallidos intentos de Gorbachev por reinventar las pretensiones de grandeza de Moscú. Las inseguridades perennes, los delirios de grandeza y el deseo de reconocimiento impulsaron a Moscú a una precipitada búsqueda del poder global, con nefastas consecuencias y dolorosos legados que siguen moldeando nuestro mundo.

Sergey Radchenko es Profesor Distinguido Wilson E. Schmidt en SAIS Europa y director del Instituto de Investigación Política de Bolonia. Radchenko goza de prestigio internacional por su investigación sobre la historia de la Guerra Fría. Ha escrito sobre las relaciones chino-soviéticas, las políticas exteriores soviética y china, la diplomacia atómica y las crisis de la Guerra Fría. Colabora frecuentemente con The New York Times, The Washington Post, Foreign Policy, National Interest, The Moscow Times, y otros medios nacionales e internacionales.

El Evento

La ceremonia y conferencia del Premio Lionel Gelber se llevará a cabo a las 12 p.m. ET el 9 de abril de 2025 y será presentada en formato híbrido por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

Para registro online, visite el sitio web del Lionel GelberPrize .

El Premio

El Premio Lionel Gelber fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibe un premio en efectivo de 50.000 dólares canadienses. El premio es otorgado anualmente por la Junta del Premio Lionel Gelber y la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

Contacto: Lani Mae Krantz, lani.krantz@utoronto.ca, (647) 407-4384

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2644227/The_Lionel_Gelber_Prize_2025_Lionel_Gelber_Prize_awarded_to_Serg.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/premio-lionel-gelber-2025-otorgado-a-sergey-radchenko-302405970.html