Premio Mundial de Ciencia del Paladio: Ceremonia en Hong Kong

- Premio Mundial de Ciencia del Paladio: Hong Kong acoge una ceremonia en honor a las tecnologías más innovadoras basadas en paladio

HONG KONG, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La ceremonia inaugural del Premio Global de Ciencia del Paladio se celebró en Hong Kong, reconociendo las innovaciones más avanzadas en aplicaciones industriales del paladio. Establecido en 2025, este concurso científico internacional tiene como objetivo impulsar y promover la investigación pionera en nuevas tecnologías basadas en el paladio. Cinco científicos de Canadá, Japón, India, Estados Unidos y Arabia Saudita fueron galardonados, compartiendo un premio total de 350.000 dólares estadounidenses.

La ceremonia reunió a destacados científicos, representantes empresariales, funcionarios gubernamentales y socios internacionales. Los asistentes presenciaron el anuncio oficial de los ganadores y reconocieron el alto nivel de innovación que está configurando el futuro de las aplicaciones del paladio. El evento puso de relieve el alcance global del concurso y su papel en el avance de las tecnologías de vanguardia del paladio.

En su primer año, el concurso recibió cerca de 100 candidaturas de más de 30 países, abarcando campos como la energía tradicional y alternativa, la metalurgia, la química, la nanotecnología, la medicina, la electrónica y las tecnologías ambientales. El Consejo Internacional de Expertos evaluó cada candidatura en función de su novedad científica, viabilidad tecnológica y aplicabilidad industrial.

Se otorgaron premios en tres categorías:

Mejores avances científicos en nuevas aplicaciones del paladio

Mejor artículo científico en nuevas aplicaciones del paladio

Mejor concepto aplicado en nuevas aplicaciones del paladio

En la categoría de Mejores Desarrollos Científicos, el Profesor Distinguido Chao-Jun Li (Universidad McGill, Canadá) obtuvo el primer lugar con un catalizador de paladio que convierte el metano y el dióxido de carbono en metanol, una materia prima química clave. Esta tecnología reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, optimiza el uso de materias primas y minimiza los residuos de producción, creando un proceso más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El segundo lugar fue para el Profesor Distinguido Makoto Fujita (Universidad de Tokio e Instituto de Ciencia Molecular, Japón), quien desarrolló un método novedoso para la construcción de nanoestructuras de paladio. Su trabajo abre la puerta a materiales con propiedades únicas para la electrónica, la medicina y las tecnologías industriales avanzadas.

En la categoría de Mejor Artículo Científico, el Profesor Titular Natesan Thirupathi (Universidad de Delhi, India) ganó el primer lugar por su investigación en química de organopaladio, que acelera el desarrollo de fármacos y hace que la producción farmacéutica sea más ecológica. El Profesor Michael Joseph Krische (Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos) obtuvo el segundo lugar por un método que utiliza paladio simultáneamente para reacciones de hidrogenación y acoplamiento, acelerando la síntesis de compuestos médicos vitales.

El premio al Mejor Concepto Aplicado fue otorgado al Profesor Asociado Safa Faris Kayed (Universidad Príncipe Sattam bin Abdulaziz, Arabia Saudita) por PalladClear, un sistema basado en paladio para el tratamiento de aguas residuales. El dispositivo purifica el agua de manera eficiente, recupera metales para su reutilización y reduce el impacto ambiental, lo cual es fundamental para crear ciudades más limpias y seguras.

Evaluamos no solo las ideas originales, sino también su impacto en el mundo real, donde la profunda comprensión científica se une a la implementación práctica. Desde las primeras propuestas, quedó claro que el paladio está trascendiendo sus usos tradicionales. Hemos visto innovaciones que lo transforman de materia prima en un recurso estratégico y funcional, desde nuevas clases de moléculas antimicrobianas hasta herramientas de precisión para la industria farmacéutica y la energía limpia. Estos avances no solo mejoran los procesos existentes, sino que crean nuevos mercados que antes parecían imposibles. Al reconocer el trabajo que combina la profundidad científica con la aplicación escalable, estamos estableciendo un estándar que puede guiar las prioridades globales de I+D y definir cómo se utilizará el paladio para abordar los desafíos de las próximas décadas, afirmó Francis Verpoort, presidente del Consejo Internacional de Expertos del Premio Global de Ciencia del Paladio.

El concurso se celebra con el apoyo de su socio principal, el Comité de la Industria de Metales Preciosos de China (CPMIC), así como el Mercado de Metales de Shanghái, la Universidad del Noroeste (Sudáfrica) y el Centro de Investigación MDX para la Estrategia de Elementos (Japón).

La próxima edición del Premio Global de Ciencia del Paladio se lanzará en la primavera de 2026. Se invita a científicos e ingenieros de todo el mundo a presentar nuevos proyectos que puedan transformar la tecnología, mejorar la sostenibilidad ambiental y fortalecer el papel del paladio en la industria del futuro.

