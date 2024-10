Los premios ATRAE celebran su XII edición a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual

(Información remitida por la empresa firmante)

Por primera vez en esta edición se han incluido nuevas categorías para representar e impulsar el doblaje y el subtitulado en catalán, euskera y gallego

Madrid, 7 de octubre de 2024.- La asociación ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España) celebrará la XII edición de los premios a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual de España realizados durante 2023. La gala de entrega de estos galardones, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de octubre a las 11:00 horas en el auditorio del campus de la Ciutadella de Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y se emitirá también por streaming, será presentada por Claudio Serrano y Nerea Alfonso actores de doblaje de reconocido prestigio.



Los premios ATRAE suponen un respaldo a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual en diversas categorías, como subtitulación, doblaje y audiodescripción, estrenados en 2023.



"Un año más, los Premios ATRAE son testamento de la necesidad de promover, defender y proteger el talento humano frente a la automatización. En esta edición anunciamos con orgullo la inclusión de nuevas categorías para representar e impulsar el doblaje y el subtitulado en catalán, euskera y gallego. Porque en ATRAE entendemos que cuidar la diversidad no nos separa, sino que nos enriquece", señala Iris. C. Permuy, presidenta de ATRAE.



Desde la asociación ATRAE quieren poner el foco en la importancia de la traducción audiovisual al catalán, gallego y euskera, que entre los años 2022 y 2023 ha mostrado una expansión significativa, impulsada por políticas públicas y ayudas económicas. Durante este periodo, el gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a la producción audiovisual en estas lenguas. Esto ha permitido que más películas, documentales y series estén disponibles en el resto de lenguas oficiales del Estado, tanto en los canales de televisión como en las plataformas.



Algunas de ellas superan el mínimo legal del 6% según lo establecido por la Ley Audiovisual. Filmin, ofrece casi el 25 % de su catálogo subtitulado o doblado en catalán, gallego o euskera y Movistar, que en 2023 ha realizado esfuerzos por subtitular y doblar en catalán, ampliado significativamente su catálogo en esta lengua.



Selección de los finalistas

Ocho jurados, uno por cada especialidad, han sido los encargados de analizar las candidaturas presentadas y seleccionar a los finalistas.



Asimismo, la asociación anunciará muy pronto la persona afortunada que se alzará con el décimo premio Xènia Martínez, que reconoce y da visibilidad a quienes luchan para que la profesión de la traducción audiovisual sea más digna.



Mejor traducción y adaptación para doblaje de largometraje en castellano para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Astérix y Obélix: El reino medio. Olga Parera (traducción) y Raquel Martín (adaptación)

Trolls 3: Todos juntos. Josep Llurba (traducción) y Manuel Osto (adaptación)

Wonka. Eva Garcés (traducción), César Martínez (adaptación) y Marc Gómez (adaptación de las canciones)



Mejor traducción y adaptación para doblaje de serie en castellano para TV, DVD o plataforma en línea

Este mundo no me hará mala persona (T1). Elena García Villanueva (traducción) y Eduardo Bosch (adaptación)

Solar Opposites (T4). Beatriz Pérez Porcel (traducción) y Antonio Villar (adaptación)

The Last Of Us (T1). Mario Pérez (traducción) y David García Vázquez (adaptación)



Mejor subtitulación de largometraje en castellano para cine, TV, DVD o plataforma en línea

El clon de Tyrone. Raquel Uzal Gómez (traducción) y Santiago Torregrosa (revisión)

Leo. Victoria Díaz Hernández (traducción) y Carlos Ibero (revisión)

Rustin. Guillermo Parra López (traducción) y Paula Igareda (revisión)



Mejor subtitulación de serie en castellano para TV, DVD o plataforma en línea

Extraordinary (T1). Celia García Abellán (traducción) y Marina Borrás Ferrá (revisión)

Solo asesinatos en el edificio (T3). Marta Aulet (traducción) y Paco Bravo (revisión)

La caída de la casa Usher (miniserie). Vanesa López García



Mejor traducción y adaptación para doblaje en catalán para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Barbie. Rosa Roig (traducción y adaptación)

Elemental. Josep Llurba (traducción y adaptación)

In my skin (T1). Patricia Bautista (traducción) y Francesc Rocamora (adaptación)



Mejor subtitulación en catalán para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Chicken Run: Amanecer de los nuggets. Silvia Hornos Nolla

El clon de Tyrone. Maria Romero Soronellas

Luther, cae la noche. Adán Cassan



Mejor traducción y adaptación para doblaje en gallego para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Asesinos de élite. María Suárez Seijas (traducción) y Oscar Fernández (adaptación)

Nimona. Magdalena Sánchez Álvarez (traducción) y Teresa Santamaría (adaptación)

Puñales por la espalda. Manuel Arca Castro (traducción) y Charo Pena (adaptación)



Mejor subtitulación en gallego para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Bronca (T1). Jeiry Castellano

El agente nocturno (T1). Ana M. Fernández Fernández

The Witcher (T3). Lorena Pereiras



Mejor traducción y adaptación para doblaje en euskera para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Chicken Run: Amanecer de los nuggets. Aroa Villalba Martínez (traducción) y Jon Goirizelaia (adaptación)

La elefanta del mago. Xabier Izagirre Aizpitarte (traducción ) y Jon Goirizelaia (adaptación)

Mavka. Basoaren zaindaria. Ane Garmendia Alberdi (traducción y adaptación)



Mejor subtitulación en euskera para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Agente Stone. Ilargi García Barrena

El poder (T1). Garbiñe Ugarte Gracianteparaluceta e Ilargi García Barrena (revisión)

La rueda del tiempo (T2). Leire Chertudi (traducción) e Ilargi García Barrena (revisión)



Mejor traducción y adaptación para voces superpuestas para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Cómo se convirtieron en líderes de sectas. Beatriz Pérez Porcel

Queer Eye (T7). Daniel Cartagena (traducción) y Amalia Cantarero (adaptación)

Vivir 100 años: los secretos de las zonas azules. Zoraida Pelegrina (traducción) y Elvira García (adaptación)



Mejor guion de audiodescripción de obra para cine, DVD, TV, plataforma en línea o dispositivo móvil

El sueño de la sultana. Manuel Caravaca Martínez

Huye, conejo, huye. Marta Aguilar Vicario

La diva i la vida. Begoña Alberdi (catalán). Carme Guillamon Villalba



Mejor subtitulado para personas sordas de obra para cine, DVD, TV, plataforma en línea o dispositivo móvil

Familia revuelta. Cristina Giner

La caída de la casa Usher (miniserie). Náder Barakat (subtitulación) y Mónica Castelló (revisión)

Te estoy amando locamente. Héctor Sánchez Moro



Mejor traducción de videojuego para consola, PC, web o dispositivo móvil

Baldur’s Gate 3. Alba Calvo Porrúa, Curri Barceló, Juan Pedro Betanzos, David Martínez, Francisco Molina Arcas,Fernando Moreiras, David Tejera Expósito, Judit Tur Cladera, Alex Valero Danda, Juan Ramón Acedo y Ramón Méndez González

Hi-Fi RUSH. Anabel Martínez Álvarez, Beatriz Esteban Agustí, Curri Barceló y Judit Tur Cladera

Octopath Traveler II. Alejandro Sánchez Herrera, Alejandra Pérez Gallego, Ana Domínguez Rodríguez, Emilio Ros Casas, Enrique Mora Roás, Pedro Solano Molero y Sonia Pulido Maroto



En la página web de los galardones puede consultarse el listado: Finalistas – Premios ATRAE







