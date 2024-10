Los Premios Cultura de Time Out Madrid celebran las propuestas artísticas más destacadas del año

(Información remitida por la empresa firmante)

Palmarés 2024: 'La casa de la arquitectura' (mejor apertura); ‘El realismo íntimo de Isabel Quintanilla’ (mejor exposición); 'Debajo del sombrero' (mejor iniciativa sociocultural); ‘El Descontento’ de Beatriz Serrano (mejor obra), ’Mont Ventoux’ de Kor’sia (mejor espectáculo); 'She Makes Noise' (mejor evento o festival); 'Alcalá Norte' (mejor artista emergente); 'el Refugio Climático del CBA' (mejor proyecto innovador) y Teresa Solar Abboud (mejor creador/ a)

Madrid, 30 de octubre de 2024.- Time Out Madrid ha celebrado la segunda edición de sus Premios Cultura en el madrileño Palacio de la Prensa.​​ La gala, conducida por la artista Mara Jiménez, ha contado con más de 350 asistentes, entre ellos el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y representantes de las principales Instituciones de la comunidad. Todos ellos han disfrutado de las actuaciones de Folkorp, Jimena Amarillo y el colectivo Rastro Live.



Los Premios Cultura Time Out Madrid 2024 ​​reconocen las propuestas que más han destacado en el último año en la Comunidad. Han arrancado con la entrega del galardón a la Mejor Apertura que ha reconocido la labor de La Casa de la Arquitectura. Han sido finalistas Nave 10 Matadero y 95 Art Gallery.



El segundo reconocimiento ha sido para la Mejor Exposición que ha recaído en ‘El realismo íntimo de Isabel Quintanilla’ del Museo Thyssen. ‘Narrativas de emancipación, deseo e intimidad’ de Erwin Olaf de PHotoESPAÑA y ‘No va a quedar nada de todo esto’, del colectivo Paco Graco, han sido finalistas.



La Mejor Iniciativa Sociocultural ha premiado el trabajo de Debajo del Sombrero. Los finalistas han sido Acción por la Música y la Red de Espacios Culturales en Apoyo a Situaciones de Emergencia (TEJA).



La multipremiada ‘Mont Ventoux’ del colectivo Kor’sia ha recogido el premio a Mejor Espectáculo.. Los finalistas han sido Casting Lear, de Andrea Jiménez y Forever, de la compañía Kulunka.



El Mejor Evento o Festival ha ensalzado el trabajo de She Makes Noise. Los finalistas han sido Flipas. Laboratorio de Culturas Urbanas y el Festival de las Ideas.



El premio al Mejor Artista Emergente ha recaído en Alcalá Norte. Los finalistas en esta categoría han sido Alberto Cortés y el colectivo Mucha Muchacha.



El Mejor Proyecto Innovador ha reconocido la propuesta del Círculo de Bellas Artes de convertir su emblemático Salón de Baile en un Refugio Climático. Los finalistas han sido Hyper House y el Festival Proyector.



El jurado ha seleccionado como Mejor Obra la novela ‘El Descontento’ , la ópera prima de Beatriz Serrano, reciente finalista del Premio Planeta con su segunda novela. Las obras finalistas han sido ‘No hay un Dios’ de Pipiolas y ‘Volveréis’, de Jonás Trueba.



El penúltimo premio de la jornada ha reivindicado al Mejor Creador/a con el reconocimiento entregado a la artista Teresa Solar Abboud. Los finalistas han sido la compañía Los Bárbaros y el referente del arte urbano nacional SUSO33.



La ceremonia ha finalizado con la entrega del Premio Time Out Madrid a la trayectoria. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hecho la entrega de tan preciado premio a la icónica banda madrileña Los Punsetes.



El jurado ha estado formado por editores y colaboradores del medio – Isabel Gil, Irene Calvo, Álvaro Vicente y el responsable editorial, Gorka Elorrieta; José Luis Romo (director artístico de Matadero Madrid), Pablo Berástegui (director de La Casa Encendida), Ainhoa Amestoy (programadora artística en Teatros del Canal), Carolina Fábregas (directora de Marketing de Museo Thyssen-Bornemisza) y Beatriz Pérez (directora de Marketing y Comunicación de Leica Iberia).



