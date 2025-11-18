Los Premios Evoluciona baten récord con 30.000 votos y celebran su gran gala el 12 de diciembre en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

La segunda edición de los Premios Evoluciona supera los 30.000 votos y reúne a referentes consolidados, caras populares y nuevas voces en el ámbito del bienestar y el crecimiento personal impulsadas por una activa comunidad. La gala será el 12 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes

Madrid, 18 de noviembre.- Los Premios Evoluciona regresan este año convertidos en un fenómeno social. En apenas unos días han superado los 30.000 votos, una cifra que confirma la fuerza de un movimiento que trasciende el ámbito holístico para conectar con miles de personas que buscan referentes capaces de transformar vidas desde la conciencia, el bienestar y el desarrollo personal. La segunda edición de estos galardones, creados por la reconocida mentora y comunicadora Almudena Martín, vuelve a situarse como la única iniciativa de habla hispana que reconoce públicamente la labor de profesionales que acompañan a otros en sus procesos de crecimiento humano.



La expectación por esta nueva edición ha sido inmediata. El proceso de votación continúa abierto hasta el 23 de noviembre y ya ha reunido a un público tan diverso como comprometido, deseoso de impulsar a esos referentes que han marcado su camino. Entre los semifinalistas aparecen rostros conocidos por el gran público, como Anne Igartiburu o Dani Rovira, y también figuras imprescindibles del sector del desarrollo personal, entre ellas Mario Alonso Puig, Sans Segarra, la doctora Olaya, Enrique Jurado, Ire Martín, Toñi Campoy, Anxo Pérez o Rosa Montaña. Pero el fenómeno más revelador de esta edición viene directamente del voto de la gran comunidad que lo acompaña. La participación masiva ha impulsado a perfiles que están conectando con audiencias muy amplias gracias a su autenticidad y a su capacidad para inspirar transformación. Entre ellos destacan el podcast Tengo un Plan, el periodista y divulgador Alberto Fernández Parrón, la dinamizadora Ágata Puig, o Cristina Serrato, mentora y cantante. De todos ellos saldrán los finalistas que un jurado formado por ganadores de la edición anterior y expertos en transformación humana evaluará en la fase final.



La gala, que se celebrará el 12 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, reunirá a más de 300 asistentes en una noche que combina celebración, propósito y emoción. La organización avanza actuaciones musicales, invitados destacados y varias sorpresas que harán de esta cita un punto de encuentro único para un sector que crece con fuerza y profesionalidad. Además, esta edición incorpora dos nuevas categorías —Libro más inspirador y Profesional no holístico con enfoque holístico— para reconocer miradas complementarias que enriquecen el panorama del bienestar.



Uno de los momentos más esperados de la ceremonia llegará de la mano de Patricia Bartolomé, creadora del proyecto "Las leyes de la fertilidad" y mecenas de propósito de este año. Su participación pondrá el foco en los problemas de fertilidad, una realidad cada vez más presente que afecta a millones de mujeres y hombres en todo el mundo y que los Premios Evoluciona quieren visibilizar desde un enfoque humano y respetuoso.



Desde su nacimiento en 2024, la iniciativa ha sido impulsada por Almudena Martín, que lleva más de dos décadas acercando el enfoque holístico a la vida cotidiana y al ámbito académico. Su trayectoria incluye la dirección de dos programas universitarios pioneros —en la Universidad de Vitoria–Euneiz y en la Universidad de Castilla-La Mancha— que han contribuido a profesionalizar un sector en expansión. Junto a ella, Rubén Felipe desempeña un papel esencial en la coordinación y producción de los premios, consolidando una celebración que este año promete superar todas las expectativas.



Con una comunidad entregada y un crecimiento sin precedentes, los Premios Evoluciona se han convertido en un altavoz colectivo que celebra el talento, el impacto y la transformación personal. La edición de 2025 apunta a ser la confirmación de que este movimiento ya ha encontrado su lugar: un espacio donde la evolución se comparte, se inspira y se reconoce.



Toda la información oficial y el acceso directo a las votaciones están disponibles en https://premiosevoluciona.com/.







