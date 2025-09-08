Premios globales a la innovación en IFA 2025 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- La innovación lidera el futuro en IFA 2025: se anuncian los premios globales a la innovación en tecnología de productos 2025

BERLÍN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), una de las ferias de electrónica de consumo más grandes del mundo, se celebrará en el Berlin Expo Center, Alemania, del 5 al 9 de septiembre de 2025. La esperada lista de los "Global Product Technology Innovation Awards" se anunció oficialmente durante la IFA. El proceso de selección, cofundado por International Data Group (IDG) e IFA en 2014 y realizado a nivel mundial cada año, es una de las plataformas más profesionales y prestigiosas para el intercambio, la presentación y la cooperación internacionales en la IFA.

Se revelan los premios que impulsan la innovación técnica mundial

La lista de este año incluye no solo marcas líderes de todo el mundo, sino también empresas destacadas que han innovado en nichos específicos. Entre las empresas galardonadas se encuentran: Midea, BOSCH, TCL, SIEMENS, Hisense, SAMSUNG, AEG, Casarte, SMEG, TECNO, MIELE, MINISFORUM, FRANKE, BOE, ECOVACS, LIEBHERR, TINECO, GAGGENAU, COLMO, Aitu, Electrolux y CHiQ, que abarcan innovaciones tecnológicas en calefacción, pantallas, ahorro de energía basado en IA, aire acondicionado de frecuencia ultrabaja, cómodo y silencioso, interacción con IA y otros campos.

Como evento de selección de premios IFA de prestigio y gran repercusión, según su responsable, los Premios Globales a la Innovación en Tecnología de Producto seleccionan cada año a los referentes del año entre miles de marcas chinas e internacionales. La lista publicada se convierte en un indicador clave para comprender los avances de la industria global de la electrónica de consumo. Distingue a la consolidada IFA y refuerza su influencia como plataforma.

Innovación china: impulso al progreso tecnológico global

Las marcas chinas adquieren cada vez mayor importancia en los mercados internacionales a medida que se globalizan a un ritmo acelerado. China apuesta por una economía estable, la innovación científica y tecnológica, la protección del medio ambiente y otras áreas, demostrando su firme determinación por alcanzar el desarrollo sostenible. Al tiempo que promueve la modernización china, sus prácticas innovadoras aportan sabiduría e inspiración a países de todo el mundo para explorar un camino moderno de armonía entre la humanidad y la naturaleza. A medida que la inteligencia artificial de nueva generación se extiende por el mundo, los fabricantes chinos de dispositivos inteligentes aprovechan proactivamente las oportunidades estratégicas y aceleran la exploración e implementación de una amplia gama de nuevas tecnologías y productos. Planifican el mercado global y refuerzan sus fortalezas en categorías y mercados, avanzando con decisión para desempeñar un papel de liderazgo en el sector global de la electrónica de consumo.

Según esta lista, Midea obtuvo el Premio de Oro a la Innovación en Tecnología de Calefacción Excelente, el Premio de Oro a la Innovación en Tecnología de Aire Saludable con IA y el Premio de Oro a la Tecnología de Frecuencia Ultrabaja, Cómoda y Silenciosa por sus aires acondicionados centrales residenciales de doble salida Midea Raynor, Midea Air Virtuoso T6 y Navigator IV. Los tres productos son innovadores en cuanto a tecnología de rendimiento de calefacción a bajas temperaturas y frío extremo, tecnología de regulación inteligente del aire interior y tecnología de funcionamiento eficiente y estable a frecuencia ultrabaja.

Midea también ha logrado un logro notable en el campo de los electrodomésticos de cocina. El lavavajillas Midea GreenApex recibió el Premio de Oro a la Excelente Tecnología de Ahorro de Energía por su eficiencia energética y tecnología de ahorro energético. Además, COLMO EVOLUTION ganó el Premio de Oro a la Innovación en Electrodomésticos de la Serie AI.

TCL ganó el Premio de Oro al Diseño ZeroBorder, el Premio de Oro a la Tecnología de Ahorro de Energía con IA y el Premio de Oro a la Innovación en Tecnología Super Drum por su televisor LED TCL Premium QD-Mini serie C8K/QM8K/Q10L, el aire acondicionado TCL FreshIN 3.0 y el Super Drum TCL P5. TCL ha obtenido reconocimiento mundial por sus avances e innovación, como el diseño ZeroBorder en televisores, la tecnología de ahorro de energía con IA en aires acondicionados y la tecnología de limpieza de tambor superlavado en sus lavadoras.

Como innovador a la vanguardia de la tecnología de visualización, Hisense se prepara para presentar su siguiente capítulo: el RGB-MiniLED. Su UXQ de 116 pulgadas, el primer televisor RGB-MiniLED de 116 pulgadas del mundo, ganó el Premio de Oro a la Innovación en Tecnología de Visualización por su tecnología de atenuación local RGB y su mejora integral en la gama cromática, la pureza del color y la eficiencia energética.

El aire acondicionado Casarte XingYue, con su pionera tecnología de control dual con IA, permite un suministro de aire a doble temperatura con un solo botón, satisfaciendo así las necesidades del usuario. Equipado con función de voz inteligente con IA, se mueve según la tecnología de posicionamiento de la fuente de sonido. Ganó el Premio de Oro a la Innovación en Control Dual con IA.

TECNO destaca con sus tres productos de vanguardia: la serie TECNO AI Glasses, ganadora del Premio de Oro a la Innovación en Tecnología de Interacción con IA; el TECNO MEGABOOK S14, galardonado con el Premio de Oro a la Laptop para Trabajo Eficiente y Entretenimiento Creativo; y el TECNO Slim, galardonado con el Premio de Oro a la Innovación en Diseño Ultrafino. El reconocimiento en las tres categorías de gafas, laptops y smartphones con IA destaca la sólida capacidad de I+D de TECNO y su diversificada competitividad de productos, lo que subraya su liderazgo en innovación con IA.

El NAS con IA N5 Pro de MINISFORUM, el primer NAS del mundo equipado con un chip de IA de alto rendimiento, con sistema operativo MinisCloud de desarrollo propio y compatibilidad con ECC, ganó el Premio a la Innovación en Tecnología de Almacenamiento con IA en este evento de selección.

La solución de pantalla de televisión de alta gama BOE UB Cell 4.0 presenta un avance revolucionario en la tecnología de pantalla LCD ADS Pro de alta gama. BOE recibió el Premio de Oro a la Tecnología UB Smart Eye-Care por esta innovación.

El ECOVACS DEEBOT X11 ha recibido el Premio de Oro a la Innovación en Tecnología de Limpieza de Interiores por introducir la primera Tecnología PowerBoost del sector, que permite una limpieza ininterrumpida de hasta 1000 m. Su innovadora estación OmniCyclone ofrece vaciado automático sin bolsa, lo que reduce el impacto ambiental, mientras que el rodillo OZMO™ ROLLER 2.0 garantiza una limpieza precisa de la fregona y los bordes. Optimizado con AGENT YIKO, con tecnología de IA, para una planificación inteligente, el X11 representa un gran avance en la limpieza sostenible y autónoma del hogar.

TINECO FLOOR ONE S9 Scientist, con un diseño ultrafino de 11 cm, integra el raspador StreakFree para un secado rápido y sin marcas, y la tecnología HydroBurst para una eliminación eficaz de manchas. Ganó el Premio de Oro a la Innovación en Limpieza para Todo Tipo de Escenarios.

CHiQ se fundó en 2014 y ha extendido sus operaciones a más de 50 países y regiones de todo el mundo. Como modelo de la globalización de la fabricación inteligente china, CHiQ recibió el Premio a la Marca Líder de Electrodomésticos con IA por su excepcional capacidad de innovación y su aplicación pionera en tecnología de IA.

La IFA exhibe los logros actuales en el campo de la electrónica de consumo y los electrodomésticos. Los Premios Globales a la Innovación en Tecnología de Producto sirven como referencia para reconocer y apoyar la innovación corporativa. Se espera que las continuas innovaciones tecnológicas proporcionen a los consumidores mejores productos y contribuyan al desarrollo de alta calidad de la industria global de la tecnología electrónica.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/premios-globales-a-la-innovacion-en-ifa-2025-302549368.html