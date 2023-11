Los Premios y Medallas a la Sostenibilidad 2023 apoyados por NST se entregarán el 8 de noviembre en Múnich (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Los Premios y Medallas a la Sostenibilidad 2023 apoyados por el Nobel Sustainability Trust se entregarán el 8 de noviembre en Múnich

ESTOCOLMO, 9 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Nobel Sustainability Trust (NST), Con el apoyo de TUM IAS, presentaron conjuntamente los Premios y Medallas de Sostenibilidad para 2023 el 9 de noviembre de 2023, en Munich, Alemania. Este es el segundo año de medallas por Contribuciones Destacadas en Sostenibilidad, y fueron otorgadas a John Kerry, el Enviado Presidencial Especial de los Estados Unidos para el Clima, y al Dr. Robin Yuqun Zeng, presidente de CATL, la compañía de baterías líder en el mundo. NST y TUM IAS también presentaron los premios inaugurales a la Investigación y Desarrollo Destacados en el campo de la Energía y el Liderazgo en la Implementación de este año. Estos premios fueron otorgados a la Prof. Dra. Elena Bou del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y a Lord Nicholas Stern de la London School of Economics and Political Science.

Los ganadores de los Premios a la Sostenibilidad fueron seleccionados por un comité independiente dirigido por la Universidad Técnica de Munich. Este comité incluye profesores designados por varios institutos y universidades de todo el mundo. Los Premios a la Sostenibilidad se entregarán anualmente a personas o instituciones que hayan facilitado desarrollos significativos o hayan realizado contribuciones destacadas a la implementación de soluciones sostenibles para las comunidades.

El presidente del Nobel Sustainability Trust, Peter Nobel, comentó:

"It is with great joy and pride that we jointly announce, here in Munich, the awardees for the first Sustainability Award in Energy and Leadership. And the second time for the Outstanding Contribution in Sustainability Medals. The future of humanity and its survival largely hinge on our abilities to use the Earth's resources and leverage technological innovations in a sustainable manner. We believe the Sustainability Awards and Medals will play a pivotal role and become a powerful symbol within the sustainable field. Our objective is to inspire and mobilize individuals and organizations worldwide to develop sustainable technologies in key resource areas such as energy, water, and agriculture. Such efforts require substantial intellectual engagement and financial support."

El presidente de TUM Thomas Hofmann dijo:

La estrategia central de TUM es promover el concepto de sostenibilidad y su implementación a través de tecnologías prometedoras y comercializables. Me complace que en TUM estemos ayudando a impulsar aún más la sostenibilidad con los Premios a la Sostenibilidad y a demostrar que la ciencia y la tecnología son las claves de la sostenibilidad.

Acerca de los ganadores de la Medalla de Sostenibilidad:

John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, exsecretario de Estado

John Kerry, político estadounidense que sirvió en el Senado (1985–2013) y posteriormente fue secretario de Estado (2013–2017) en la administración del presidente Barack Obama. Kerry es uno de los defensores del clima más eficaces del mundo. Como secretario de Estado en 2015, ayudó a negociar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. En 2019 Kerry fue una figura clave en la creación de World War Zero, una organización dedicada a luchar contra el cambio climático. En 2020 fue anunciado como Enviado Presidencial Especial para el Clima en la administración del presidente Biden. Kerry ha estado recorriendo el mundo reuniendo a aliados y adversarios extranjeros para que asuman compromisos más audaces para luchar contra el cambio climático, instando a gobiernos e industrias a presentar planes concretos para impulsar la energía renovable y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Dr. Robin Zeng, presidente de CATL

El Dr. Robin Zeng estableció CATL en 1999 y la convirtió en la empresa líder mundial en el campo de baterías de iones de litio para electrónica de consumo. En un nuevo esfuerzo en 2011, fundó CATL, un proveedor de baterías de energía líder mundial y líder mundial en nuevas tecnologías energéticas innovadoras. La compañía ha logrado avances continuos en tecnologías clave de vehículos eléctricos y baterías de almacenamiento de energía, brindando soluciones y servicios de primer nivel para nuevas aplicaciones energéticas en todo el mundo. La participación de mercado global de baterías eléctricas de CATL ocupa el primer lugar en el mundo durante seis años consecutivos. También ocupa el primer lugar en la cuota de mercado mundial de producción de baterías de almacenamiento de energía.

Acerca de los galardonados con los Premios a la Sostenibilidad:

Categoría "Investigación y desarrollo destacado en el campo de la energía":

Dr. Elena Bou (EIT InnoEnergy)

Elena Bou cofundó EIT InnoEnergy en 2010 y desde 2011, directora de Innovación y miembro de su junta ejecutiva. En su cargo, lidera el desarrollo de importantes esfuerzos de InnoEnergy para crear y acelerar nuevas empresas y ampliaciones en el campo de la energía, incluido el proceso de inversión en dichos emprendimientos. EIT InnoEnergy es una comunidad de conocimiento e innovación respaldada por el Instituto Europeo de Tecnología, que ha apoyado desde su fundación a alrededor de 450 empresas en el campo de la energía sostenible, centrándose en el almacenamiento de energía, edificios y ciudades sostenibles, energías renovables, redes eléctricas inteligentes y eficiencia energética para la economía circular y energía para el transporte y la movilidad.

Como profesora asociada en el Departamento de Operaciones, Innovación y Ciencias de los Datos de la escuela de negocios española ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas), Elena Bou participa activamente en la investigación y la docencia en el campo de la Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Es Doctora en Ciencias de la Gestión por ESADE y autora de varias publicaciones en los campos de la gestión del conocimiento, la innovación colaborativa y el emprendimiento.

Categoría "Liderazgo en la Implementación":

Profesor Lord Nicholas Stern (Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres)

Nicholas Stern es un experto en la economía del cambio climático. Ha sido presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres desde su fundación en 2008.

Durante los últimos veinte años, ha realizado una destacada contribución a la política climática internacional y a la promoción de la transición hacia un desarrollo y un crecimiento económicos sostenibles, inclusivos y resilientes. Su informe "La economía del cambio climático: el informe Stern", publicado en 2006 por encargo del gobierno británico, tuvo un amplio impacto a nivel nacional y mundial en los responsables de la toma de decisiones y los líderes empresariales.

A través de su función de asesor en varias instancias (Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Foro Económico Mundial), mejoró la comprensión de los costes de la inacción sobre el cambio climático global.

En sus actividades de investigación, Nicholas Stern se centra en los temas de desarrollo y crecimiento económicos, teoría económica, reforma fiscal, políticas públicas y el papel del Estado y las economías en transición. Sus numerosos títulos honoríficos, premios, menciones y publicaciones en las revistas más reconocidas dan testimonio del alto nivel de reconocimiento de sus homólogos.

En 2022, TUM se convirtió en socio académico de NST. El Instituto TUM de Estudios Avanzados es responsable de seleccionar a los ganadores de los premios académicos. Los premios se entregarán en la Nobel Sustainability Trust Summit en la Academia Bávara de Ciencias y Humanidades en Múnich el 9 de noviembre de 2023.

