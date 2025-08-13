Los Premios Stevie® anuncian a los ganadores de los International Business Awards®

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los Premios Stevie anuncian a los ganadores de la 22.ª edición anual de los International Business Awards de todo el mundo

Seleccionados entre más de 3.800 nominaciones, que representan a 78 naciones y territorios, por más de 250 jueces

FAIRFAX, Va., 13 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Organizaciones y ejecutivos de alto rendimiento de todo el mundo han sido reconocidos como ganadores de los premios Stevie de Oro, Plata y Bronce en la 22.ª edición anual de los International Business Awards, el único programa internacional de premios empresariales integral del mundo.

Los ganadores fueron seleccionados entre más de 3.800 nominaciones presentadas por organizaciones en 78 naciones y territorios.

Una lista completa de todos los ganadores de los premios Stevie de oro, plata y bronce de 2025 por categoría está disponible en www.StevieAwards.com/IBA.

Más de 250 profesionales de todo el mundo que actúan como jueces del Premio Stevie en nueve jurados especializados revisaron y calificaron las nominaciones para determinar a los ganadores.

Los principales ganadores de los premios Stevie de Oro, Plata y Bronce son HALKBANK y pladis, ambos de Turquía, con 21 victorias cada uno.

Los ganadores de tres o más premios Stevie de oro incluyen a pladis (11), HALKBANK (10), Cathay Financial Holding Co. Ltd. (9), CarrefourSA (7), Lounge Group (7), PJ Lhuillier Inc. (7), Mang Inasal Philippines (6), Megaworld Lifestyle Malls (6), Tata Consultancy Services (6), Abu Dhabi Customs (5), ATREVIA CORPORACIÓN S.L (5), ExtendMax Vietnam Company Limited (5), Manila Electric Company (5), Pan American Energy (5), ZIMAT (5), Addvox (4), Enerjisa Enerji (4), HeyMo The Experience Design Company (4), IBM (4), Miral Destinations (4), Partner.Co (4), Viettel (4), İş Sanat (3), A.S. WATSON (3), Banco de las Islas Filipinas (3), Autoridad de Desarrollo Comunitario (3), DDB Group Filipinas (3), Dr. Phone Fix (3), Autoridad Digital de Dubái (3), Dirección General de Residencia y Asuntos Extranjeros (3), Kendra Scott (3), Lenovo (3), Netcracker Technology (3), Türk Telekom (3), Ciudad de Sídney (3) y WNS (3).

Todas las organizaciones en todo el mundo son elegibles para competir en los IBAs y pueden presentar cualquier cantidad de nominaciones en una amplia gama de categorías por logros en gestión, marketing, relaciones públicas, servicio al cliente, recursos humanos, nuevos productos y servicios, tecnología, sitios web, aplicaciones, eventos y más.

Los ganadores serán homenajeados durante una gala en Lisboa, Portugal, en el Hotel Corinthia, el 10 de octubre de 2025. Las entradas ya están a la venta.

Las nominaciones para la edición 2026 de los IBAs se aceptarán a partir de febrero.

Acerca de los Stevie Awards Los Premios Stevie se otorgan en nueve programas: los Premios Stevie de Asia-Pacífico, los Premios Stevie de Alemania, los Premios Stevie de Oriente Medio y Norte de África, los Premios Empresariales Americanos, los Premios Empresariales Internacionales, los Premios Stevie a Grandes Empleadores, los Premios Stevie a Mujeres Empresarias, los Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica y los Premios Stevie a las Ventas y la Atención al Cliente. Los concursos de los Premios Stevie reciben más de 12.000 candidaturas cada año de organizaciones de más de 70 países. Los Premios Stevie, que honran a organizaciones de todo tipo y tamaño y a sus profesionales, reconocen el desempeño sobresaliente en el ámbito laboral a nivel mundial. Para más información sobre los Premios Stevie, visite http://www.StevieAwards.com.

