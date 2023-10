Premios Time Out Cultura de Madrid 2023: los ganadores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de octubre

Estos galardones premian las propuestas creativas que más han sorprendido en el último año: Angélica Liddell, Itsaso Arana, Casa Antillón y el Festival Tomavistas han sido algunos de los grandes triunfadores de la velada

El Teatro Eslava ha acogido este lunes la gala de entrega de la 1ª edición de los Premios Time Out Cultura de Madrid, ​​conducidos por la artista Mara Jiménez. Los más de 250 asistentes a la gala, entre ellos el viceconsejero de Cultura, Carlos Daniel Martínez, y representantes de las principales Instituciones de la comunidad han disfrutado de las actuaciones de Samantha Hudson y Jordana B y de esta celebración de la cultura madrileña.



Marta Bac, directora editorial de Time Out Madrid, destaca que "ha sido una velada muy emotiva en la que los artistas han visto reconocido su trabajo. El objetivo de estos premios es apoyar a los creadores de Madrid, en cualquiera de sus ámbitos y en todas sus disciplinas, desde grandes instituciones o proyectos emergentes. Todos los nominados han desarrollado proyectos impactantes en este último año y hay que agradecerles que mantengan la ciudad tan viva y apoyarles para que sigan adelante".



Los Premios Time Out Cultura de la comunidad ​​han arrancado con la entrega del galardón Time Out Madrid, una nominación directa, sin finalistas, que se otorga para distinguir la trayectoria profesional de un creador, proyecto o colectivo que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en la ciudad. En esta primera edición ha recaído en la escritora, poeta y directora de escena Angélica Liddell, por su brillante trayectoria y por seguir imantando al público, emocionando, arriesgando, exorcizando sus infiernos internos con esa fuerza brutal que nace de un secreto, de la intimidad, y que levanta y expone formalmente sobre los escenarios de manera exquisita.



Completan el palmarés de Premios Time Out Cultura de Madrid:



1. Mejor creador/a: Itsaso Arana

El galardón a Mejor creador o creadora de Madrid que reconoce a artistas con un carácter único y arriesgado y un talento incontestable ha recaído en la actriz y directora Itsaso Arana por su trabajo como actriz en la pequeña y gran pantalla y sobre las tablas del teatro, así como detrás de la cámara, con su reciente ópera prima "Las Chicas están bien" . La actriz y directora concurría junto a la escultora June Crespo y el bailaor y coreógrafo Israel Galván.



2. Mejor artista emergente: Casa Antillón

En esta categoría en la que destacan jóvenes brillantes y con una personalidad única los semifinalistas han sido el cantante Marcos Crespo (Depresión Sonora) y la fotógrafa Laura San Segundo. Finalmente, el colectivo de artistas Casa Antillón, se ha alzado con este galardón por la versatilidad de su obra. Desde su formación en 2019, este colectivo de artistas con residencia en Carabanchel no ha parado. Su base es la arquitectura, disciplina desde la que exploran otros territorios como el diseño de mobiliario y espacios o la exposición artística o el comisariado de arte emergente.



3. Mejor iniciativa sociocultural: Museo Situado

Este premio ensalza el trabajo de los proyectos finalistas para construir una sociedad más justa, tolerante e igualitaria. El Museo Situado ha sido el ganador, por la red de colaboración que el Museo Reina Sofía establece con las asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés. Han sido semifinalistas de esta categoría el Festival ÍDEM de La Casa Encendida y el Espacio Asociación Afro.



4. Mejor exposición: 'Leonora Carrington. Revelación'

La Fundación Mapfre se ha alzado con el Premio a Mejor exposición por la retrospectiva 'Leonora Carrington. Revelación' que ha permitido admirar y rendir homenaje a esta artista surrealista. El jurado ha considerado también que han sido dos muestras memorables la exposición del pintor británico Lucian Freud. Nuevas Perspectivas, en el Museo Thyssen-Bornemisza y la del escultor Juan Muñoz en la Sala Alcalá 31.



5. Mejor espectáculo: 'Oro negro', de Poliana Lima

Oro Negro de la coreógrafa y bailarina brasileña, Poliana Lima, ha conseguido el reconocimiento a Mejor Espectáculo. Una poética composición que analiza quiénes somos. La obra de teatro Los Pálidos, de Lucía Carballal y la divertida, satírica y educativa obra Maestrissimos, de Yllana han sido los dos proyectos semifinalistas.



6. Mejor obra: 'La mala costumbre', de Alana S. Portero

Las tres obras que han deslumbrado al jurado este año han sido la novela La mala costumbre de Alana S. Portero; el último disco de la banda madrileña Biznaga, Bremen no existe y el tercer largo del director Fernando Franco, La consagración de la primavera. El debut narrativo más sonado de la temporada, La mala costumbre, se ha alzado con este galardón por dotar de una voz singular y cruda a esta ficción entre el activismo LGBTIQ+ y el humor, la belleza, el dolor y la disociación del mundo interior y exterior.



7. Mejor evento o festival: Festival Tomavistas

El Festival Tomavistas con su vuelta al Parque Enrique Tierno Galván ha sido la celebración de la cultura más aplaudida del año por su marcado perfil familiar y un cartel que aúna estilos. Han destacado también, en esta categoría, la Apertura Gallery Weekend, la gran fiesta de las galerías de arte y el certamen de teatro alternativo, Surge Madrid.



8. Proyecto más innovador: L.E.V. Matadero

El premio al valor y la osadía de quienes se atreven a ir un paso más allá ha sido otorgado a L.E.V. Matadero por ser la cita indiscutible para conocer qué se está haciendo en el mundo de la creación audiovisual más vanguardista, el arte digital y las realidades extendidas. Le han acompañado en esta terna el ciclo que fusiona tecnología de vanguardia y artes escénicas de Teatros del Canal, Canal Connect y la performance Unsuitable.



9. Apertura del año: Galería de las Colecciones Reales

Completa el palmarés de la 1ª edición de los Premios Time Out Cultura de Madrid el galardón a la Apertura del año que ha recaído en la fabulosa colección de la Galería de las Colecciones Reales, el proyecto museístico más importante que se ha hecho en España en décadas. Los semifinalistas de esta última categoría han sido el edificio industrial convertido en un nuevo lugar de encuentro para la cultura madrileña, Espacio Cultural Serrería Belga y la sede del Teatro Real para el público infantil y juvenil, el Real Teatro del Retiro.



Los artistas y colectivos reconocidos en esta primera edición han sido seleccionados por un jurado formado por editores y colaboradores de Time Out Madrid –Irene Calvo, Sara Morales, Álvaro Vicente y la directora editorial, Marta Bac– así como representantes culturales de la ciudad como Alberto Fesser, director de La Fábrica; Natalia Álvarez Simó, directora artística de Conde Duque y Nerea Fernández, galerista y presidenta de Arte Madrid; y marcas que promueven la cultura también a través de diferentes iniciativas, con Beatriz Osuna, directora de la Fundación Coca Cola e Inés Fonseca, directora de Marketing en Diageo.





