Los Premios ZIWA reconocen el trabajo de los profesionales del sector nupcial más unido que nunca

694 profesionales de la industria de las bodas en España reciben el premio más importante a nivel internacional dentro del sector nupcial. Los profesionales del sector se unen para destacar la importancia de la industria de las bodas en nuestro país. El jurado formado por los mejores wedding planners de España otorgan 136 reconocimientos especiales a proveedores de bodas

Tras pasar los meses más complicados de la industria nupcial de nuestro país, llegan buenas noticias, gracias a la unión del sector para ofrecer a miles de parejas de todo el mundo la posibilidad de realizar la boda de sus sueños. Y en este contexto de cohesión de la industria nupcial, llegan los Premios ZiWA (Zankyou International Wedding Awards) en su décima edición. “Estos premios suponen el reconocimiento al esfuerzo de los profesionales nupciales a lo largo del año. Son los únicos premios de profesional a profesional”, señala Guillermo Fernández-Riba CEO de Zankyou.



Los profesionales del sector unidos para destacar la importancia de la industria nupcial

En los últimos meses, el sector se ha enfrentado a una situación nunca antes vista en España y en el mundo entero. Pero ante las adversidades, el amor y el compromiso de las parejas que han tenido que aplazar la fecha de su boda, se ha unido al trabajo de los profesionales del sector que han tenido que adaptar sus estrategias a un mundo más digital que nunca. Ese esfuerzo no podía quedar en el olvido y por eso, este año más que nunca era necesario un reconocimiento a todo ese esfuerzo con uno de los premios más importantes y esperados a nivel internacional.



694 proveedores de bodas de España reconocidos con el galardón ZIWA 2020

Zankyou ha dado a conocer la lista de ganadores de los premios que reconocen el trabajo de 694 profesionales que han sido votados tanto por proveedores del sector, como por parejas que han quedado satisfechas por sus servicios y por un jurado. De una lista de 17.200 proveedores participantes en toda España, las ciudades que más galardones se llevaron han sido: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.



Los ZIWA 2020 siguen siendo los únicos premios internacionales de la industria nupcial que son otorgados por parte de los novios y, sobre todo, por parte de los propios profesionales que realizaron su voto desde el 15 al 30 de octubre de este año.



El jurado formado por los mejores wedding planners de España otorga 136 reconocimientos especiales a proveedores de bodas del total de los premiados



EL jurado de ZIWA 2020 está formado por Imagina tu boda, El Sofá Amarillo, Lara Cos, Weddings with love, Lidia Ruiz, Bianca Weddings, Fit for weddings, Miadreamer, Vintage Bodas y MC Event Planner; wedding planners reconocidas a nivel nacional y con una amplia experiencia en el mundo de las bodas, lo que les otorga un criterio experto a la hora de entregar estos 136 premios especiales para proveedores.



“España es el país perfecto para las parejas que buscan espacios únicos, entornos espectaculares, una gastronomía variada y de calidad y los mejores profesionales de bodas que se dejan la piel en cada celebración. Si tienes una boda soñada, en nuestro país encontrarás todo lo que necesitas para hacerla realidad”, comenta Patricia Olivares Content Marketing de Zankyou España.



Descubrir la lista completa de ganadores en: https://www.zankyou.es/ziwa



Sobre Zankyou

Zankyou nace en 2008 y en la actualidad es la web de bodas y la lista de bodas más utilizada a nivel internacional con presencia en 23 países. Líderes en Europa y América Latina con más de 450 mil novios registrados al año y con más de 50 millones de visitas anuales. Zankyou nace para ayudar a las parejas a organizar de forma fácil su boda eliminando las fronteras, ideal para las parejas actuales que pueden tener invitados desde cualquier parte del mundo.



En Zankyou se podrá encontrar la revista digital con mayor inspiración para hacer realidad la boda que siempre se ha soñado además de una selección de los mejores proveedores alrededor del mundo. Dentro de la plataforma las parejas encuentran múltiples herramientas que les ayudará a tener todos los detalles de su boda bajo control directamente desde su celular.



En Zankyou quieren ayudar a mejorar el mundo, un mundo sin fronteras, con personas que se respetan y quieren independientemente de su nacionalidad, raza u orientación sexual. Su equipo de más de 150 personas de todas las partes del mundo está muy comprometido con ello.







