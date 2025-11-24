Prepárense para la mayor cosecha del año: EZVIZ sorprende a todos con ofertas irresistibles en productos inteligentes mu

(Información remitida por la empresa firmante)

HOOFDDORP, Países Bajos, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Estas fiestas, EZVIZ, el compañero inteligente favorito del mercado para familias de todo el mundo, renueva los hogares con sus dispositivos repletos de funciones a precios especiales, preparando a las familias para que den la bienvenida a una nueva etapa de vida inteligente con amor, cuidado y protección. En el cálido espíritu de dar y celebrar, es el momento perfecto para recompensarse a sí mismos y deleitar a sus seres queridos con los tan esperados gadgets inteligentes con grandes descuentos, llenando el hogar de seguridad inteligente avanzada que prolonga el precioso tiempo en familia con seguridad, comodidad y cuidado en el nuevo año.

Para facilitar la búsqueda de regalos, EZVIZ ofrece descuentos exclusivos en sus cámaras inteligentes, videoporteros y timbres con vídeo más populares. Desde dar la bienvenida a los invitados en la puerta hasta vigilar con cariño cada rincón del interior, EZVIZ ofrece a las familias una sensación de conexión y tranquilidad estén donde estén. Los hogares que deseen mejorar la seguridad y la comodidad de acceso pueden encontrar la opción ideal en la lista. Estos son algunos de los productos imprescindibles:

Videoportero inteligente CP5 para hogares: ahora 149,99 €, antes 199,99 €. Un portero inteligente para villas espaciosas con verjas, que libera a los usuarios de la gestión in situ. El videoportero CP5 se integra perfectamente en la configuración original de dos cables para una instalación sin esfuerzo y sin costes adicionales. Además del desbloqueo convencional, como pulsar el botón in situ o utilizar RFID inteligente, ofrece a los usuarios una mayor flexibilidad al permitir el desbloqueo a través del monitor interior y la aplicación de forma remota. Los usuarios pueden hablar con desconocidos con una voz modificada para preservar la privacidad o dar la bienvenida a personas de confianza y concederles acceso inmediatamente mientras están fuera.

Kit de cámara con batería inteligente CB8 Lite: ahora 79,99 €, antes 119,99 €. El kit CB8 Lite, un fiel compañero que le protege, hereda la flexibilidad y elimina los inconvenientes de las cámaras con batería, ampliando la seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre que haya cobertura Wi-Fi. Gracias a la tecnología AOV y al panel solar incluido, el kit CB8 Lite se activa para grabar a intervalos establecidos, proporcionando grabaciones de eventos en 2K+ y vídeos time-lapse para mostrar las situaciones intermedias sin agotar la batería ni requerir una carga manual frecuente. Las notificaciones instantáneas alertan a los usuarios de la actividad de personas y vehículos, y los detalles se mantienen nítidos en diversas condiciones de iluminación gracias a la exposición equilibrada de la imagen y la visión nocturna en color, lo que lo convierte en un guardia fiable para patios traseros, jardines, entradas de vehículos o campings.

Mirilla sin cables CP2: ahora por 59,99 €, antes 79,99 €. La mirilla CP2, la forma más fácil de mejorar la seguridad y la comodidad de la puerta principal, permite a los usuarios ver con claridad y sin esfuerzo quién está en su puerta desde cualquier parte del mundo. La CP2 se adapta perfectamente al orificio original, no requiere modificaciones adicionales en la puerta y se integra de forma natural en el entorno gracias a su aspecto moderno. Se acabaron los esfuerzos y las malas posturas: incluso las personas mayores y los niños pueden saber quién llama a la puerta cómodamente de pie, a través de la pantalla interior de 4,3 pulgadas, o sentados relajadamente en el sofá, utilizando la aplicación.

