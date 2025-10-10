Preply demuestra que su método online con tutores e IA es el más eficaz para aprender inglés en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre de 2025.- La investigación, realizada por Preply y Leanlab Education, recoge que el 96% de los estudiantes considera clave para su progreso aprender con un tutor real.

Aprender inglés con rapidez, confianza y resultados ya no es una promesa, es una realidad respaldada por datos. Un nuevo estudio realizado por Preply en colaboración con Leanlab Education confirma que las clases individuales online con tutores reales son el método más eficaz para mejorar en el idioma.



La investigación se llevó a cabo con estudiantes hispanohablantes que completaron un programa de 12 semanas y recibieron entre 24 y 48 horas de clases 1:1 en Preply. Los resultados muestran que los alumnos pueden avanzar hasta tres veces más rápido que quienes utilizan métodos convencionales.



El efecto Preply: ¿qué ocurre tras 12 semanas de clases particulares?

Trazar objetivos es un primer paso, pero ver resultados es lo que marca la diferencia. En tan solo tres meses de clases individuales (aproximadamente dos sesiones a la semana) los estudiantes mostraron mejoras claras en las principales competencias lingüísticas:



• El 100% de los estudiantes afirmó haber avanzado hacia sus objetivos de aprendizaje.



• El 100% considera que mejorar su nivel de inglés les ayuda a progresar en su carrera profesional.



• El 94% mejoró su fluidez.



• El 97% ganó confianza al hablar inglés.



Así pues, el análisis de los datos revela que la confianza y la fluidez se desarrollan de manera conjunta. Los estudiantes más constantes incrementaron su confianza del 30% al 97% y su percepción de fluidez del 31% al 94% dentro del rango "alto".



Este progreso se refleja tanto en cómo se sienten los alumnos como en resultados medibles en pruebas alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Uno de los hallazgos más destacados del estudio es que uno de cada tres estudiantes alcanzó un nivel completo del MCER en tan solo 24 a 48 horas de clases personalizadas en Preply, frente a las 160–240 horas requeridas por métodos tradicionales.



La IA y los tutores humanos: la combinación que potencia el aprendizaje

En Preply, cada clase se diseña según el nivel, las metas y el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Además, la inteligencia artificial complementa las clases individuales, ayudando al profesor a:



• Resumir los puntos clave de cada sesión y hacer seguimiento del progreso del estudiante.



• Generar prácticas de conversación basadas en situaciones reales.



• Adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales del alumno.



Esta integración hace que la enseñanza sea más personalizada, eficiente y motivadora, y mantiene siempre al profesor real como elemento central del proceso educativo.



Resultados que hablan por sí mismos

El estudio, realizado junto a Leanlab Education (2025), confirma que las clases individuales personalizadas permiten un progreso tangible y medible en el estudio del inglés. Los datos demuestran que la combinación de tutores humanos y tecnología optimiza la eficacia, posicionando a Preply cómo la plataforma de idiomas más eficaz en 2025.



"Este estudio confirma lo que siempre hemos creído: el aprendizaje real con tutores reales acelera el progreso real", ha afirmado Kirill Bigai, CEO y cofundador de Preply. "Estamos orgullosos de ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos personales y profesionales con un aprendizaje de idiomas personalizado que ha demostrado abrir oportunidades que cambian la vida".





