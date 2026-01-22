Preply recauda 150 millones para impulsar el futuro de la educación con aprendizaje humano e IA

Logo Preply - Preply

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dirigida por WestCap, la ronda de la Serie D valora a la empresa en 1.200 millones de dólares y marca el siguiente capítulo para un aprendizaje personalizado y de alta calidad a gran escala

Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas líder a nivel global, anunció hoy el cierre de su ronda de financiación de la Serie D, con lo que aseguró 150 millones de dólares en fondos liderados por WestCap, una empresa estratégica operativa y de inversión con más de 6 mil millones de dólares en activos bajo su gestión. Goldman Sachs International actuó como único intermediario en la transacción. La última ronda de financiación valora a la empresa en 1.200 millones de dólares y marca un hito en la misión de Preply de hacer el aprendizaje accesible en todo el mundo.



Preply, pionera en el aprendizaje de idiomas online, conecta a más de 100.000 profesores con estudiantes en 180 países y ofrece clases particulares en más de 90 idiomas. Basada en la combinación de enseñanza humana y copilotos de tutoría con IA, Preply ayuda a estudiantes de todo el mundo a aprender mejor, con experiencias flexibles y personalizadas que impulsan un progreso real en cada clase.



La ronda de financiación Serie D de Preply llega en un momento en el que se estima que 1.800 millones de personas en todo el mundo intentan aprender un segundo idioma, según la plataforma líder mundial de datos educativos, HolonIQ. El mercado mundial de aprendizaje de idiomas directo al consumidor ha triplicado su tamaño en los últimos cinco años y se estima que alcanzará los 227.000 millones de dólares en 2035, lo que apunta a un crecimiento sostenido y exponencial en los próximos años.



Desde su ronda de financiación Serie C, Preply triplicó con creces su número de profesores disponibles y amplió su oferta al agregar más de 40 nuevos idiomas a la plataforma. En los últimos doce meses, la empresa mejoró su rentabilidad, logrando un EBITDA positivo.



Con este capital, y el apoyo de inversores nuevos y existentes, como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y Horizon Capital, entre otros, Preply reafirmará su compromiso de escalar las experiencias de aprendizaje más personalizadas del mundo. La empresa planea mejorar sus capacidades de IA y datos, expandir sus equipos de productos e ingeniería para mejorar la experiencia de la plataforma y acelerar su crecimiento mundial para llegar a más estudiantes y profesores en todo el mundo a medida que remodela el sistema educativo tradicional. El equipo de WestCap, con su sólida trayectoria en la creación y ampliación de mercados globales como Airbnb y StubHub, ayudará a Preply a ampliar aún más su impacto a nivel global.



"Nos sentimos profundamente afortunados y responsables de contribuir a dar forma a cómo aprenderán las personas en el futuro", afirma el cofundador y director ejecutivo de Preply, Kirill Bigai. "Hoy, conectamos a las personas con los mejores profesores del mundo, potenciados por la IA, lo que lleva la eficiencia del aprendizaje a un nivel que antes era inalcanzable. Nos complace asociarnos con el equipo de WestCap, que tiene una amplia experiencia en ayudar a los fundadores a construir marcas legendarias que cambian el mundo. Esta inversión nos permitirá seguir innovando en la convergencia entre el aprendizaje humano y la IA, y así crear oportunidades en todo el mundo para que las personas se conecten, se sientan parte de algo, tengan éxito y sigan avanzando en sus vidas, estén donde estén.



A medida que otras plataformas de aprendizaje recurren cada vez más a la automatización, Preply sigue comprometida con el poder de la conexión humana, ya que aprovecha la IA para potenciar el aprendizaje guiado por profesores y respaldar su conjunto de copilotos de tutoría. De hecho, el Estudio de eficiencia de 2025 de Preply, realizado en asociación con la organización de investigación sin fines de lucro LeanLab Education, reveló que el 96 % de los estudiantes consideran que aprender con un profesor real y entablar conversaciones reales es esencial para su progreso, mientras que el 97 % dijo que estas interacciones eran clave para aumentar su confianza.



El estudio también mostró que los profesores progresaron hasta 3 veces más rápido con Preply en comparación con los estándares habituales del sector. En concreto, uno de cada tres estudiantes avanzó un nivel completo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER/CEFR Common European Framework of Reference for Languages) en solo 12 semanas. Estos resultados muestran que la orientación humana es clave para un aprendizaje significativo y que su impacto se multiplica al combinarse con la IA. Herramientas como el copiloto de tutoría de Preply permiten seguir el progreso, ofrecer información útil y automatizar tareas administrativas, para que los profesores se centren en enseñar y los estudiantes avancen más rápido hacia sus objetivos.



"Preply establece un nuevo estándar para la educación personalizada a gran escala, y las oportunidades son prácticamente ilimitadas", señala Allen Mask, socio de WestCap y ex alto ejecutivo de Airbnb, que se une al consejo de Preply. "Los datos muestran que los estudiantes prosperan cuando la tecnología respalda la instrucción humana real, y en el mundo cada vez más conectado de hoy, existe una demanda real de democratizar el acceso al aprendizaje de alta calidad de una manera moderna y efectiva. Preply tiene el producto líder en el mercado, el equipo de liderazgo experimentado y la visión para dar forma al modo en que las personas se comunican a nivel mundial".



Esta última ronda eleva la financiación total de Preply hasta aproximadamente 299 millones de dólares y refuerza la confianza a largo plazo de los inversores en la misión y el crecimiento de la empresa. Con un impulso continuo en su mercado global, Preply está bien posicionada para ampliar su impacto, aprovechar sus resultados de aprendizaje demostrados y consolidarse aún más como líder de la categoría en aprendizaje guiado por personas y potenciado por IA.

