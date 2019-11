COMUNICADO: Se presenta en Europa Vision of Fujian Documentary Series

Publicado 19/11/2019 12:07:05 CET

LONDRES, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 15 de noviembre se llevó a cabo en la Regent's University de Londres la ceremonia de lanzamiento de emisión en Reino Unido de la Vision of Fujian Documentary Series. Walli Ullah MBE, experto en exportaciones del sector creativo de DIT y consejero delegado de EMU Films, Zhuang Zhisong, responsable general de Fujian Media Group, Jia Haotian, vicepresidente de Propeller TV y Hong Lei, director de Straits TV de Fujian Media Group, asistieron al evento y dieron discursos.

El evento lo organizaron entre Propeller TV y Straits TV. El programa Vision of Fujian se presentará a las audiencias de Reino Unido por medio de Propeller TV, presentando la historia destacada y cultura de la provincia de Fujian por medio de documentales de alta calidad.

Los documentales producidos por Straits TV incluyen los siguientes: Breakfasts in China, Silk Road Folk Craft, Fujian Tea Culture, the Spring Festival, Mazu Our Goddess of the Sea, 24 Hours at Fujian, Gourmets and Delicacies, y buscan mostrtar la vida del día a día de las personas normales en China. A través de los shows de TV, las audiencias de Reino Unido encontrarán más acerca de la comida de China, artesanía, aduana, cultura y sueños. El contenido acerca de los documentales se publicará en las plataformas de medios sociales de Propeller TV de Facebook, Youtube, Weibo y Wechat.

En el evento también se mostró un debate de panel acerca del Panorama Cambiante de los Documentales en China y Reino Unido. Los delegados chinos y británicos intercambiaron sus ideas acerca de varios temas, como el análisis del desarrollo rápido de la industria documental en China en los últimos años, el impacto de la distribución online de documentales y de la producción conjunta de documentales entre China y Reino Unido.

La provincia de Fujian es una región costera del sureste de China. Es el punto de entrada de la antigua Ruta de la Seda Marítima. Como área principal de la iniciativa estratégica de la Ruta de la Sede Marítima del Siglo XXI, Fujian cuenta con una posición vital en la apertura de China.

Fujian Media Group es un grupo completo de noticias y medios que fue creado en el año 2004. Cuenta con 10 canales de TV, 2 canales de TV por satélite, 7 canales de radio y una aplicación móvil denominada Haibo TV dentro del grupo de medios. Straits TV es el único canal de TV por satélite provincial internacional de la provincia de Fujian. Los programas de Straits TV se emiten en 229 países y regiones a través de la Great Wall Platform.

Durante un viaje de negocios, delegados de Fujian Media Group visitaron The Telegraph, London Live, Vision 247 en Gran Bretaña y Radiotelevisione Italiana, Marcopolo TV y Xinhua Italy en Italia, para crear relaciones de acercamiento con sus similares europeos para llevar a cabo las oportunidades de colaboración futuras.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1031093/Fujian_Press_Releas... [https://mma.prnewswire.com/media/1031093/Fujian_Press_Releas...]

