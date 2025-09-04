Se presenta Nocpix MATE: la innovación en termografía para caza nocturna en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

WETZLAR, Alemania, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para los cazadores, un desafío siempre ha sido el mismo: cuando la visibilidad disminuye, las ópticas y cámaras tradicionales pierden rápidamente su fiabilidad. Identificar la fauna silvestre o rastrear un objetivo en peligro se vuelve incierto y, en ocasiones, peligroso. Para abordar esta brecha, Nocpix presentó hoy la serie MATE, su línea de cámaras térmicas para exteriores de última generación, diseñada para transformar la visión nocturna en exteriores. Equipada con un sensor térmico de 12801024 de desarrollo propio, una frecuencia de actualización de 60 Hz y una NETD típica ≤15 mK, Nocpix MATE ofrece imágenes térmicas de alta definición, un telémetro láser integrado de 1200 m seguro para la vista y un zoom mágico controlado por IA para acelerar la adquisición de objetivos y mejorar el conocimiento de la situación en condiciones de poca luz. Con una calidad de imagen excepcional y una medición precisa del alcance, la serie MATE redefine las expectativas de rendimiento en la industria.

Cómo Nocpix MATE ofrece imágenes térmicas ultranítidas a cazadores y exploradores de exterior de todo el mundo

Equipado con un detector de desarrollo propio, el Nocpix MATE presume de una resolución líder en el mercado de hasta 12801024, una frecuencia de actualización de 60 Hz y un NETD ≤15 mK, lo que garantiza imágenes nítidas y claras en cualquier condición de iluminación. El accesorio Magic Zoom adapta automáticamente la interfaz de usuario y mejora la calidad de la imagen, ofreciendo una experiencia visual aún más excepcional.

Además, el MATE incluye un telémetro láser (LRF) de 1200 m con certificación de seguridad y cálculo balístico integrado, lo que garantiza mediciones precisas y elimina la necesidad de recalibración. Alimentado por una batería 18650 estándar, garantiza un funcionamiento duradero con bajos costes de reemplazo, lo que lo convierte en un compañero confiable para cazadores.

Al combinar tecnología de vanguardia con un funcionamiento intuitivo, el MATE es una herramienta de visión nocturna para exteriores confiable para cazadores que buscan precisión, rendimiento y fiabilidad. La serie MATE incluye varios modelos: MATE ULTRA y MATE (H5OR, H38R). MATE ULTRA cuenta con tecnología avanzada de imagen térmica para una experiencia de usuario refinada.

¿Quién es Nocpix?

Nocpix es el resultado de años de investigación, desarrollo y experiencia en la fabricación de ópticas térmicas para cazadores y aficionados a la naturaleza. Su fabricación y desarrollo tecnológico provienen del fabricante líder mundial de microbolómetros (sensores térmicos). Esta marca representa el lanzamiento de dispositivos térmicos de nueva generación con un objetivo común: ofrecer la mejor calidad de imagen térmica y una experiencia de usuario siempre positiva. Con el lanzamiento de la serie Nocpix MATE, Nocpix ofrece una nueva y óptima opción para la caza nocturna y la visión nocturna en exteriores, proporcionando a los cazadores profesionales y aficionados a la naturaleza herramientas más precisas, eficientes y fiables para sus cacerías.

