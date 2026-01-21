Se presenta el VF-26 | Zoomex y TGR Haas F1 Team inician una nueva fase de colaboración en 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

VICTORIA, Seychelles, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de enero de 2026, TGR Haas F1 Team presentó oficialmente su nuevo coche para la temporada 2026, el VF-26. Junto con este lanzamiento, Zoomex y TGR Haas F1 Team se enorgullecen de anunciar la siguiente fase de su colaboración oficial al comenzar la temporada 2026. En la próxima temporada, ambas partes seguirán centrándose en la eficiencia del sistema, la ejecución estable y las capacidades de ingeniería a largo plazo. Juntos, impulsarán una mayor inversión en rendimiento controlable en entornos que exigen alta competitividad y una fiabilidad excepcional del sistema.

El lanzamiento del VF-26 marca un nuevo hito en la ingeniería y la ejecución en pista de Haas Team. En la Fórmula 1, la velocidad no es solo una métrica, sino el resultado de una combinación sistémica de aerodinámica, sistemas de propulsión, retroalimentación de datos en tiempo real y colaboración en equipo. Esta temporada, la competición está cambiando de las métricas de rendimiento individual a una evaluación continua de la eficiencia y la estabilidad general del sistema.

TGR Haas F1 Team comentó: "El VF-26 representa nuestro continuo avance en arquitectura de ingeniería y ejecución en pista. Nuestros objetivos para la nueva temporada siguen siendo claros: mejorar continuamente el rendimiento general mediante la estabilidad del sistema y la colaboración en equipo en un entorno altamente competitivo".

Este énfasis en la capacidad del sistema también constituye el núcleo de la colaboración entre Zoomex y Haas Team. En el mercado altamente volátil y de alta frecuencia del trading de criptomonedas, lo que realmente impacta la experiencia del usuario no son las fluctuaciones a corto plazo del mercado, sino la estabilidad del sistema de la plataforma, la eficiencia de la sincronización y la consistencia de la ejecución en condiciones de mercado extremas. A diferencia de las características superficiales o el rendimiento a corto plazo, la fiabilidad de la infraestructura de trading es el factor clave que determina la confianza a largo plazo.

Como plataforma global de trading de criptoactivos, Zoomex ha invertido durante mucho tiempo en optimizar la base de sus sistemas de trading, mecanismos de control de riesgos y estructuras de productos. La compañía se compromete a brindar a los usuarios experiencias de trading claras y predecibles en entornos de mercado de alta intensidad. Esta inversión a largo plazo, centrada en la estabilidad del sistema, se alinea perfectamente con las exigencias de la F1 en cuanto a fiabilidad de ingeniería y consistencia de ejecución.

Zoomex declaró: "Ya sea en la pista o en el mercado bursátil, lo que realmente determina el resultado nunca es la velocidad a corto plazo, sino la estabilidad del sistema y la consistencia de la ejecución en momentos clave. Nuestra colaboración con TGR Haas F1 Team se basa en una comprensión compartida del largo plazo y el rendimiento controlable".

Tanto en el deporte competitivo como en el trading financiero, la equidad y la transparencia son también requisitos previos para una participación sostenida. Unas reglas claras y unos mecanismos comprensibles son la base para generar confianza. La pista de F1 garantiza el orden competitivo mediante especificaciones técnicas y reglas competitivas claras; las plataformas de trading, a su vez, deben ayudar a los usuarios a comprender su entorno comercial y los riesgos potenciales mediante un diseño de reglas transparente y una lógica de producto.

Siguiendo este principio, Zoomex se ha adherido desde hace tiempo a la filosofía de negociación justa, equitativa y transparente, ofreciendo reglas comerciales claras, estructuras de producto bien definidas y alertas de riesgo para reducir la incertidumbre causada por la asimetría de la información. Este respeto por las reglas y los mecanismos es también un componente fundamental de su posicionamiento de marca.

De 2025 a 2026, la presentación del VF-26 no solo marca el inicio de la nueva temporada, sino que también simboliza la profundización de la colaboración entre Zoomex y TGR Haas F1 Team. De cara al futuro, ambas partes continuarán mejorando las capacidades del sistema y la eficiencia de ejecución en sus respectivos campos, manteniendo una dirección clara en un entorno en constante cambio.

Con el inicio de la temporada 2026, Zoomex reafirma su compromiso de seguir centrándose en la experiencia comercial en sí misma, proporcionando un entorno comercial confiable para los operadores globales mediante una arquitectura de sistema estable y mecanismos comerciales transparentes. Zoomex avanza a través del cambio, en lugar de quedarse en la superficie de la velocidad.

Acerca de ZOOMEX

Fundada en 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas con más de 3 millones de usuarios en más de 35 países y regiones, que ofrece más de 700 pares de divisas. Guiada por sus valores fundamentales de "Sencillo Fácil de Usar Rápido", Zoomex también se compromete con los principios de equidad, integridad y transparencia, ofreciendo una experiencia de trading de alto rendimiento, sin barreras y confiable.

Como socio oficial del equipo Haas F1, Zoomex ofrece el mismo enfoque en velocidad, precisión y ejecución fiable de las reglas, tanto en la pista como en el trading. Además, Zoomex ha establecido una asociación global exclusiva como embajador de marca con el portero de talla mundial Emiliano Martínez. Su profesionalismo, disciplina y consistencia refuerzan aún más el compromiso de Zoomex con el trading justo y la confianza a largo plazo de sus usuarios.

En términos de seguridad y cumplimiento normativo, Zoomex cuenta con licencias regulatorias, incluyendo las de Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, y Australia AUSTRAC, y ha superado con éxito las auditorías de seguridad realizadas por la firma de seguridad de blockchain Hacken. Operando dentro de un marco de cumplimiento normativo, a la vez que ofrece opciones flexibles de verificación de identidad y un sistema de negociación abierto, Zoomex está construyendo un entorno comercial más simple, transparente, seguro y accesible para usuarios de todo el mundo.

