Presentación de ATMA: una revolución en el bienestar de la mano de Aman Group

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Aman Group, compañía de hospitalidad y estilo de vida responsable de las marcas Aman y Janu, anuncia el lanzamiento de ATMA, una nueva marca de ultralujo pionera en la vida de alto rendimiento. La marca se centrará en programas de bienestar avanzados e instalaciones deportivas de primer nivel, que han sido desarrolladas en exclusiva por el socio global de ATMA, Novak Djokovic.

ATMA, término que en sánscrito significa "el espíritu" o "el verdadero yo", integra bienestar, deporte, gastronomía basada en la nutrición, diseño y entretenimiento experiencial. La marca tendrá presencia tanto en destinos urbanos como en entornos remotos; ATMA Miami será su primer destino, e incluirá un hotel, residencias de marca y un club privado para miembros. Basándose en los 38 años de trayectoria de Aman Group, ATMA se centra en la optimización del bienestar, el deporte, el rendimiento y un programa de eventos y experiencias concebido para quienes desean vivir plenamente y alcanzar su máximo potencial.

La colaboración a largo plazo entre ATMA y Djokovic constituye el pilar fundamental de la marca. Aportando la experiencia acumulada a lo largo de su carrera, Djokovic liderará los programas de ATMA centrados en la longevidad, la nutrición, los deportes de raqueta y el bienestar.

Situado en el distrito financiero de Brickell, en Miami, a orillas de la bahía de Vizcaya, ATMA Miami ofrecerá acceso directo al frente marítimo a través del paseo Baywalk y de un puerto deportivo privado. El complejo se alzará entre los edificios más altos de la ciudad, con vistas a la bahía de Vizcaya.

Diseñada por SHoP Architects, con interiores a cargo de Studio Paolo Ferrari, la propiedad combina una arquitectura escultural con un diseño centrado en el bienestar. Sus balcones curvos, ventanales de suelo a techo e interiores cuidadosamente planificados buscan potenciar el confort, la recuperación y el bienestar.

El eje central de este destino será un spa y centro de bienestar de 120.000 pies cuadrados (aprox. 11.150 metros cuadrados), que se perfila como uno de los más grandes de su tipo en Miami. Desarrollado en colaboración con Djokovic, ofrecerá experiencias enfocadas en el rendimiento y la recuperación, e incluirá pistas cubiertas de pádel, tenis y squash, un gimnasio, estudios para entrenamiento grupal y privado, laboratorios de movilidad y acondicionamiento físico, un centro de bienestar médico y espacios dedicados a la recuperación.

ATMA Miami también integrará conceptos de bienestar centrados en la nutrición, además de restaurantes de autor, bares, espacios de entretenimiento y áreas destinadas a espectáculos o actividades.

Las residencias de marca incluirán desde unidades de uno a cinco dormitorios hasta áticos de seis dormitorios, todo ello respaldado por los estándares de servicio de Aman Group. Los residentes tendrán acceso a instalaciones exclusivas, que incluyen una piscina privada, gimnasio, spa, salón social y espacio de trabajo compartido.

Asimismo, los residentes gozarán de prioridad para ingresar al ATMA Club, al cual se accede únicamente por invitación, el cual ofrece acceso preferente a servicios de restauración, bienestar, instalaciones deportivas y espacios sociales, además de servicios y programas personalizados.

El proyecto ATMA Miami está siendo desarrollado por OKO Group y Oak Row Equities, con una fecha de finalización prevista para 2031.

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